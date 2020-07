Jennifer Aniston testvére, John Melick szinte teljesen ismeretlen volt a világ számára, amíg neve fel nem merült 2016-ba szintén híres édesanyjuk, Nancy Dow halála idején. Igaz, Jennifer és John csak féltestvérek, ám ha egymás mellé állnának, le sem tagadhatnák egymást.

Ezen kívül azonban nincs sok közös bennük, sőt a féltestvérek évek óta szóba sem állnak egymással, Jennifer viszonya bátyjával pont olyan rossz, mint édesanyjával volt, pedig korábban még a vörös szőnyegen is megjelentek együtt.

Ami már csak azért is fura, mert mind a ketten a filmszakmában dolgoznak. John korábban Jennifer Anistonhoz hasonlóan próbált színészi kvalitásaival kitűnni, ám nagyjából mikor húga betört a Jóbarátokkal, belátta, hogy sosem fogja túlszárnyalni, így inkább a háttérben kezdett karriert építeni magának. Így lehet, hogy John Melick nevét nagyjából senkinek sem kell bemutatni szakmán belül, a mai napig aktívan dolgozik, mint rendezőasszisztens, ám a nagyvilág számára neve szinte teljesen ismeretlen, azt meg aztán biztosan szinte senki sem tudja, hogy Jennifer bátyja.

