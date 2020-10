Az Olsen-ikreknek van egy bátyjuk is, akit csak ritkán láthattunk eddig

Amikor az Olsen-családról beszélünk, először Ashley és Mary-Kate, majd ugyancsak sikeres húguk, Elizabeth jut eszünkbe. Persze ez nem meglepő, hiszen az ikrek már évtizedekkel ezelőtt a sorozatok és filmek világában dolgoztak, és mai napig hatalmas rajongói bázissal rendelkeznek - annak ellenére, hogy évek óta egyetlen filmben sem vállaltak szerepet. Testvérük, Elizabeth Olsen már a Marvel-filmek előtt is híres volt, de tény, hogy ez meghozta neki az áttörést. Annyira, hogy most saját sorozatot kapott karaktere, amit lassan végre meg is nézhetünk:

Azt viszont kevesen tudják, hogy az Olsen-tesók nem "csak" hárman vannak. Valójában a három híres színésznőnek van egy idősebb bátyja, akit Trentnek hívnak, valamint két féltestvérük is, Taylor és Jake, akik apjuk második házasságából születtek.

Trent mindössze két évvel idősebb Ashley-nél és Mary-Kate-nél, ám a srác egészen más életet élt, mint híres húgai. Viszonylag átlagos gyerekkora volt, tekintve, hogy ő nem a reflektorfényben nőtt fel, noha egyébként ugyanabba a suliba járt, mint tesói, akiket akkorra már elég sokan ismertek. Gyakran belekerült az "Olsen-ikrek bátyja" skatulyába, de megpróbált ebből hasznot is húzni, és nem egyszer tesói autogramjával ellátott fotókat árulta az iskolatársainak.

A fotón Ashley, Elizabeth, Mary-Kate és Trent szerepel

Ő maga is érdeklődött a színészet iránt, jelentkezett is egy műsorba, ahol megkapta az áhított szerepet, ám szülei nem engedték neki, hogy ő is erre az útra lépjen. Időnként azért feltűnt tesói mellett egy-egy műsorban, de a színészi karrierje ennyiben megállt.

Helyette viszont egyetemre ment, lediplomázott, és rengeteg barátot szerzett. Ma már nem bánja, inkább privát életet él, és a saját erejéből szeretne vállalkozást építeni. Noha tesóival szoros a kapcsolata, sosem kérte őket arra, hogy segítsenek neki befutni Hollywoodban. Trent jelenleg egy produkciós cégnél dolgozik, ahol leginkább vámpírfilmeket készítenek, mellette pedig képregényeket gyárt, és imádja, amit csinál.

Nemrég pedig a szerelem is rátalált, ezt néhány közös fotóval jelentette be Instán!

Később is nézz vissza, ugyanis következő cikkünkben az Olsen-ikrek féltestvéreit, Taylort és Jake-et mutatjuk be! De addig is a galériában láthatod Hollywood többi sztárjának tesóit:

