Tökéletes választás! Ő alakítja majd Diana hercegnét a The Crown utolsó évadában

Bár a The Crown 4. évadára is várni kell még, a Netflix ezerrel dolgozik tovább népszerű sorozata folytatásán. Azt már tudni lehet, hogy a 2020 végén érkező 4. évadban már felbukkan Diana hercegné, akit Emma Corrin alakít majd, ám az utolsó két évadhoz a készítők még tovább görgetik a királyi család történetét, ezért pedig új színésznő keresésébe kezdetek, aki már az érettebb Dianát eleveníti majd meg.

Mondanunk sem kell, a szívek hercegnőjét már számos színésznő megpróbálta eljátszani, kisebb vagy épp nagyobb sikerrel, igazán emlékezetes alakítás viszont még nem született, szóval Elizabeth Debicki, rajtad a világ szeme!

Diana hercegné szelleme, szavai és tettei nagyon sok ember szívében élnek élénken a mai napig. Igazi kiváltság és megtiszteltetés számomra, hogy csatlakozom ehhez a mesteri sorozathoz, amely abszolút magával ragadott már az első epizóddal.

Így nyilatkozott a hír kapcsán Elizabeth, a 29 éves ausztrál színésznő lesz ugyanis az, aki a The Crown ötödik és hatodik évadában Dianaként lesz látható. A választás igazán izgalmasnak ígérkezik, ugyanis Elizabeth megjelenésében is ott van az a megfoghatatlan báj, ami a hercegnét is jellemezte.

A befejező, hatodik évad egyébként egészen a 2000-es évek elejéig mutatja majd be a királyi család életének történéseit, ám a készítők már most leszögezték, hogy több folytatás nem lesz, így Katalin hercegné és Meghan Markle teljesen kimaradnak a sorozatból.

