Nyugi, nyugi, 4+1 ajándéktippünk is van a rohanásmentes Karácsonyhoz

Éva magazin írása: Ismerős ugye, amikor december második hetében tudatosul, hogy most már napokban is vissza lehet számolni karácsonyig és körülbelül a fél család ajándékbeszerzése még lóg a levegőben? Ilyenkor jön a gyors agyalás, a bújtatott kérdezősködés, amiről azonnal levágják, miért is faggatózol. Aztán kezdetét veszi az ajándékvadászat üzletről üzletre. Idén viszont, ha a december 3-6. közé eső JOY Napok Xmas Speciallal tartasz, karosszékben ülve, otthonról, rohanás nélkül kezdheted meg az ünnepi készülődést.

Nem kell részleteznünk, milyen nehéz évet zárunk idén, így egy könnyebb év reményében készülhetsz úgy is a karácsonyra, hogy élményeket adsz szeretteidnek és akár magadnak. A december 3-tól 6-ig tartó JOY Napok Xmas Special keretein belül, a JOY Magazin decemberi számában és a ShoppieGo alkalmazásban található kuponokat keresd, melyekkel az utolsó pillanatban is megtalálhatod a legjobb ajándékokat - ráadásul kedvezményesen! forrás: JoyMagazin Mutatunk pár ötletet arra, hogy a kuponokat hol tudod élményre váltani.



