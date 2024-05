A JOY Social Media Awardon idén is a legnagyobb hatású influencerekkel, hírességekkel, valamint az online világ kiemelkedő szereplőivel találkozhatunk. A közösségi média sztárok munkásságát nyolcadik éve ismeri el a JOY úttörő kezdeményezése. A JOY Social Media Award évről évre a minőséget és a kreativitást, valamint a leginspirálóbb tartalmakat gyártó közösségi média személyiségeket jutalmazza, valamint egy-egy fontos társadalmi ügyre is reflektál. A jelölteket a szerkesztőség állítja, azonban a díjról a közönség – a net népe - dönt.

Az idei új, #mérföldkő kategóriában azokat a népszerű előadókat díjazzuk, akik idén valamilyen fontos szakmai mérföldkövet ünnepelhetnek: Tóth Andi 10 évvel ezelőtt nyerte meg az X-Faktort, idén pedig zsűriként tér vissza a műsorba. Tóth Vera épp 20 éve nyerte meg a Megasztár első évadját. A Halott Pénz 20, a Wellhello pedig 10 éves jubileumot ünnepel idén.

A tavaly indult #brandépítő kategóriában azok vesznek részt, akik ismertségüket felhasználva saját márkájukat építik magas színvonalon, olyan prominens nevekkel, mint Kovalcsik Ildikó „Lilu”, Axente Vanessa, Ördög Nóra vagy Tomán Szabina. Visszatér a #hallgasshazait, ebben a kategóriában olyan előadók kerültek jelölése, akik a közösségi médiában is népszerűek és aktív követőtáborral rendekeznek: Metzker Viki, Manuel, Mihályfi Luca és Sisi az idei nomináltak. A #JOYfitt kategória az egészséges életmódot hirdető tartalomgyártóké.

Újra itt van a #képernyőkedvence kategória, idén közönségkedvenc műsorvezetők, médiaszereplők és sorozatszereplők kaphatnak elismerést, olyan izgalmas mezőnyben, mint Krausz Gábor (Dancing With The Stars, Ázsia Expressz), Gáspár Kata (A Renitens), Pető Brúnó (Zsákbamacska), T. Danny (Zsákbamacska, Dancing With The Stars). Idén is érkezik a #példakép, amellyel ebben az évben az olvasásnépszerűsítés kerül fókuszba.

Új kategóriák között a #lélekmentő olyan pszichológusokat, szakembereket emel ki, akik közösségi oldalaikon felveszik a harcota mentális egészséget fenyegető problémák tabusítása ellen. Az #innovátorok olyan startup cégeket díjaz, akik újításukkal jobbá teszik az életünket. A TikTok sztárjait két kategóriában is díjazzák. A #világnézet kategóriában azok indulnak a címért, akik a világ különböző pontjairól hazánkba költözött külföldi TikTokkerek, és az ő szemüvegükön, tapasztalataikon keresztül ismerhetik meg követőik hazánkat. A #TikTokDoki kategóriában pedig azokat díjazzák, akik első kézből adnak hiteles információkat betegségekről, fellépnek az áltudományok és félrevezető információk ellen a közösségi médiában.

„Büszkék vagyunk rá, hogy JOY Social Media Award immár nyolcadik éve díjazza a minőségi közösségi média tartalmakat. Minden évben a közönségkedvenc kategóriák és szakmai eredmények mellet igyekszünk fontos társadalmi kérdéseket is fókuszba helyezni, mint például a mentális egészség fontossága, az olvasásnépszerűsítés, az egészséges életmód, vagy az áltudományok és félrevezető információk ellen való fellépés a közösségi médiában (is). Az egyik idei új kategóriánk, a #mérföldkő pedig olyan előadókat díjaz, akik izgalmas szakmai évfordulót ünnepelhetnek idén, és szerettünk volna nekik kiemelt figyelmet és pozitív visszajelzést adni” – mondta el Alberti Petra Bianka, a JOY főszerkesztője, a magazint kiadó Marquard Group Hungary tartalomigazgatója.

2024-es jelöltek:

#BRANDÉPÍTŐ: Lilu – Body+Me, Axente Vanessa – Essa World, Ördög Nóra – Nora Beauty, Tomán Szabina – Toman Diet

#HALLGASSHAZAIT: Sisi, Mihályfi Luca, Metzker Viki, Manuel

#INNOVÁTOROK: Activé Fibershake, Munch, Talk@Ease, CupRevolution

#JOYFITT: Kempf Zozo, Gökler Krisztina, Toppler Dorina, Késely Ajna

#KÉPERNYŐKEDVENCE: Telegdy Dániel, Krausz Gábor, Pető Brúnó, Gáspár Kata

#LÉLEKMENTŐ: Fuller Bianka, Mélylevegő Projekt, Dr. Hevesi Kriszta, Sarkadi Bálint

#MÉRFÖLDKŐ: Hallott Pénz, Tóth Andi, Wellhello, Tóth Vera

#PÉLDAKÉP – OLVASÁSNÉPSZERŰSÍTŐK: Bóna Bianka, Kollár Betti, Nagy Vivien – Fifty Pairs of Shoes Vivi, Balanyi Daniella – Tíz kicsi könyv

#TIKTOK DOKIK: Molnár Janka Sára, Dr. Ispán Dávid, Gyuris Rita, Dr. Kulja András

#VILÁGNÉZET: Sol Maxwell, Willie Gevertz, Phonwaing Saranporn, Fernanda Marx