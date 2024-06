4 ruhadarab, ami a nyár legmenőbbje lesz - Senki sem gondolta volna pár hónapja

Minden évszakban megvannak a klasszikus trendek, melyek évről évre visszatérnek, és azok is, melyek meglepetésként robbannak be a köztudatba. Ez utóbbiak aztán hatalmas sikert aratnak, mert valami újat és izgalmasat képviselnek az öltözködésünkben, épp ezért imádjuk őket annyira. Most meg is mutatjuk, mi az a négy ruhadarab, ami a 2024-es nyár kedvence, mégsem számított rájuk senki néhány hónappal ezelőtt!

Jorts

Angolul jorts-ként emlegetik ezt a ruhadarabot, ami magyarul leginkább annyit tesz, hogy hosszabb, farmer anyagú térdnadrág. A 2000-es évek egyik kedvenc trendjéről van szó, mely akkoriban senki szekrényéből sem hiányozhatott, ráadásul hossza miatt azok is felvehetik, akik nem szeretnének sokat megmutatni testükből. A TikTokon már hódít ez a trend, de a 2024-es tavaszi/nyári divatbemutatókon több tervező is megmutatta saját verzióját a jortsok világából.

forrás: MEGA/GC Images/Getty Images Emily Ratajkowski is előszeretettel viseli a trendet.

Mellény, mint felső

Ne a klasszikus mellényeket képzeld magad elé, ezúttal nem arról van szó! A mellények, melyek felsőként funkcionálnak, hatalmas népszerűségnek örvendenek idén nyáron, pláne, ha elegáns színekről beszélünk, például szoknyával társítva. Irodai összeállításnak is tökéletes!

"Térdig érő" szandálok

A lábszáron felfutó, "térdig érő" darabok is a visszatérők között vannak 2024 nyarán! Elsősorban lapos verzióban aratnak nagy sikert, ezt pedig Michael Kors kollekciója is megerősítette nemrég. A tavaszi és nyári trendek bemutatásakor a kifutón ugyanis a gladiátorszandál és a balerina ötvözése hatalmas siker volt!

forrás: Giovanni Giannoni/WWD via Getty Images

Áttetsző fehér darabok

Idén nyáron csak úgy hasítanak azok a fehér szettek, melyek szinte teljesen áttetszőek. Nem kell, hogy mindent megmutass magadból, haspólóval, rövidnadrággal is viselheted ezeket. Egy biztos: nyaraláshoz tökéletes lesz!

Victoria Beckham tavaszi kollekciójában ezek a darabok kiemelt szerepet kaptak, nézd csak:

forrás: Giovanni Giannoni/WWD via Getty Images

Ha pedig igazán divatos összképet szeretnél, imádni fogod ezt a manikűrt, ami kiegészíti a szetted!

