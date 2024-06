A szín, ami minden nyári szettedet elegánsabbá varázsol

A nyár a színes öltözködésről és a lenge darabokról szól, efelől semmi kétség. Az év legizgalmasabb időszakáról beszélünk ugyanis, amikor energikusabbak és optimistábbak vagyunk, és ez a szettjeinken is meglátszik. Nem véletlen, hogy ilyenkor viseljük a legbevállalósabb szetteket, legyen szó feltűnőbb fazonról vagy izgalmas színekről és mintákról.

Ha viszont szeretnéd egy kicsit az eleganciára is helyezni a hangsúlyt, és nem bánnád, ha az összeállításaid nyáron is tükröznék ezt, van egy szuper javaslatunk. Akad ugyanis egy szín, ami még a legegyszerűbb szetteket is elegánsabbá varázsolja, bárhová viselheted (na jó, kivéve esküvőre), és irodai szetté teszi még a sima póló-farmer kombót is. Hát persze, hogy a fehérről beszélünk! És most be is bizonyítjuk, milyen sokat számít az összképben egy fehér kiegészítő vagy ruhadarab.

A fehér ing bármihez jó választás

Megéri fehér inget viselni, akár egy extra rövid nadrághoz vagy szoknyához is, mert az összkép sokkal elegánsabb lesz, mint ha croptopot vagy sima pólót viselnél. Imádjuk ezt a hatást, amit csak még inkább megkoronáz egy feltűnő szandál!

Nyári szett világos árnyalatban - Némi csavarral

A nyaralós szettek ritkán szólnak az eleganciáról, pláne a nagy hőségben, de a színek keveredésével itt is megteremthető egyfajta szofisztikáltság. A képen látható összeállítás a legjobb példa rá, mi pedig egyenesen imádjuk az élénk színű szandált!

Lezser daraboknál is működik

Ha kimozdulsz otthonról egy lezserebb szettben, válassz fehér darabokat! Ez a szín még a bő nadrág-póló-sneaker hármasnál is teszi a dolgát, és letisztultabbá teszi az összképet. Képzeld csak el ugyanezt a szettet farmerral, piros pólóval; ugye, hogy a fehér mennyivel megnyerőbb?

Egy kivágott felső is lehet elegáns hatású

A kivágott felsők esetében, melyek többet mutatnak a testből, mint azt megszoktuk, ritkán hangzik el az "elegáns" jelző. Pedig csak arra kell figyelni, hogy megfelelő darabokkal kombináljuk - és persze arra, hogy milyen színt választunk. A fenti szett kifejezetten csinos, míg egy neon rózsaszín verzióban sokkal inkább fesztiválruha lenne belőle. A fehér megállja a helyét egy randin is!

A fekete és fehér kombinációja

Az egyik legnagyobb kedvencünk pedig egyértelműen ez: fehér nyári ruha, hozzá fekete lábbeli, és meg is van a legmenőbb összeállítás! A szépsége épp az egyszerűségében rejlik. Lehet ez maxiruha vagy mini, mélyen dekoltált vagy zárt, a fehér szín mindig szofisztikáltabbá teszi az összképet, erre pedig tökéletesen adja fel a koronát a fekete lábbeli. A loafer ideális választás, hisz igazi jolly joker!

