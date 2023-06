Mutatjuk a legtrendibb papucsokat a nyár legforróbb napjaira

Egyszerűen imádjuk a nyarat, hiszen ez az utazások, a pihenés és a fesztiválok időszaka, amikor egy kicsit megfeledkezhetünk a mindennapi teendőkről és pár napra félretehetjük a munkát. Persze nemcsak ezért olyan jó ez az időszak, hanem azért is, mert a legkényelmesebb és legszebb ruháinkat viselhetjük, nem kell rétegesen öltözködnünk és cipők terén is szavazhatunk a szabadságra.

A szandál és a papucs a legkomfortosabb darabok közé tartoznak, persze abban az esetben, ha jól vannak kiválasztva, azaz illeszkednek a lábfejhez és az ortopédusok sem akadnak ki rajtuk. Alább mutatjuk a legtrendibb papucsokat, amikre érdemes lehet lecsapni idén!

A Birkenstock papucsok vagy az ehhez hasonló fazonok nagy népszerűségnek örvendenek már jó ideje, ami nem véletlen. Az egyik legkényelmesebb darabról beszélünk ugyanis és egyáltalán nem igaz, hogy ne lehetne csinos szettekhez viselni, íme:

A flip-flop egy olyan cipőfajta, amit lehet imádni vagy utálni, de nehéz semlegesen állni hozzá. Ha te is odavagy érte, akkor van egy jó hírünk: idén nyáron is menőnek számít majd. Nemcsak a sportos összeállítások megmentője lehet, hanem az elegánsoké is.

Egyetlen nyár sem telhet el anélkül, hogy ne kerülnének előtérbe a lenvászon anyagú ruhák, amik engedik lélegezni a bőrt, ezáltal nagyon kényelmesek. Ezekhez tökéletesen passzolnak a barna színű kiegészítők, a barna övek és műbőr papucsok. Együtt viselve drága hatást keltenek.

A magas sarkú darabokról sem érdemes megfeledkezni! Persze a kényelem is fontos, de vannak olyan alkalmak, amikor nem ez az elsődleges szempont. Idén jön a színes magas sarkú papucsok aranykora!

Ha pedig már a színeknél tartunk, a zöld egy jolly joker választás lehet, hiszen trendszínnek számít és nagyon jól mutat a bézs árnyalatokkal.

