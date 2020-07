Így hozd el a nyár trendi mintáit az otthonodba!

Gyümölcsminták

A környezettudatosság jegyében egyre több vászonanyagból készül DIY terítő vagy táska. Textilfestékkel mi is könnyedén készíthetünk egyedi gyümölcsmintás darabokat, amelyek nem csak játékosak és trendik, de a környezet számára is előnyösek. A dinnye, a sárgadinnye, a kivi vagy a banánminta bárhol jól mutat, biztosan nem nyúlunk mellé velük!

Színes mintás párnák

Akár a teraszra, akár a nappaliba nyugodtan válasszunk néhány feltűnő színű és mintájú párnát. A nyári könnyedséget és frissességet mindenképp elhozzák az otthonunkba a cuki állat- és gyümölcsminták. A harsány színektől sem kell tartanunk a nyári időszakban, hiszen a nyár a pezsgés évszaka.

Vintage darabok

A vintage bútorok és kiegészítők reneszánszukat élik, szerezzünk be néhány darabot a lakásba. Részesítsük előnyben a fehér vagy halvány színű darabokat, és virágos kiegészítőkkel maximalizáljuk a nyári hangulatot.

Tengert idéző kiegészítők

A nyárról automatikusan a fehér homokos tengerpartok és pálmafák jutnak eszünkbe. Szerezzünk be pár tengerpartot idéző darabot, például rákos vagy kagylós kiegészítőket, hogy igazi nyári hangulatot teremtsünk.

Fonott bútorok

A fonott bútorok kerti bútorokra emlékeztetnek, ezért a nyári hangulatot is magukkal hozzák. Újítsunk be egy fonott sámlit vagy fotelt a lakásba, és nem csak trendi, de szuper nyári hangulatú is lesz életterünk.