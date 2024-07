3 nyári cipő, ami divatosabb, mint bármelyik szandál

Ha divatos nyári cipők, mi az első, ami eszedbe jut? Naná, hogy a szandálok! Érthető módon, hiszen ez az évszak szól igazán erről a lábbeliről, ráadásul rendkívül széles a választék a kategórián belül is. Legyen az magas sarkú vagy lapos, vékonyabb pántos vagy gyerekkorunk kedvencét idéző gumis, mindenki megtalálja a hozzá leginkább passzoló darabot.

De azért ne felejtsük el, hogy a nyári cipődivat nem csak a szandálokból áll össze. Sőt! Bőven akadnak olyan lábbelik, melyek nem a szandálok táborát bővítik, mégis rendkívül csinosak és divatosak, sőt, sok esetben stílusosabbak is. Ha kíváncsi vagy, melyek a legmenőbb darabok most, a legjobb helyen jársz, mutatjuk is őket.

1. Espadrilles

Katalin hercegné kedvenc nyári cipője az egyik legjobb választás, ha nem szandált keresel, de nem bánnád, ha nagyon stílusos és elegáns lenne a lábbelid. Ráadásul plusz pont, hogy az espadrilles kényelmes, és a nyári ruhákhoz tökéletesen passzol!

forrás: Getty Images

2. Mules

A mules lábbelik is nagy divatnak örvendenek nyáron, nem véletlenül. A platform verzió az egyik legstílusosabb választás, de ezt inkább rövidebb távú sétákhoz javasoljuk - ha kirándulni mész, inkább lapos verzió mellett tedd le a voksod. Még egy tipp: viselj bézs árnyalatot, ez ugyanis telitalálat!

forrás: Edward Berthelot/Getty Images

3. Sneaker, ami hagyja levegőzni a lábat

A sneaker mindig jó választás, de a nyári forróságban nem biztos, hogy szívesen indulsz útnak benne. Kivéve persze, ha olyat választasz, ami kifejezetten erre a szezonra készült! Ilyenek az apró lyukakkal ellátott, remekül levegőző darabok, amelyekben tutira nem izzad meg a lábad napközben sem.

Íme egy kis inspiráció, ha szeretnéd még inkább feldobni a nyári gardróbod!

