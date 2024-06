4 nyári cipő, ami 10+ éve divatos - És még legalább ennyi ideig az is marad

Minden szezonnak megvannak a maga trendjei, és mindig vannak olyan újdonságok a divat világában, melyek hirtelen jelennek meg és szinte mindenki szívét meghódítják. Ki ne emlékezne arra, amikor például a 90-es években mindannyian imádtuk a klumpát vagy amikor pár éve nyáron a dad sneakerek lopták el a reflektorfényt?

De az új trendek között sem feledkezhetünk meg azokról a darabokról, amelyek igazi klasszikusok. Ezek azok a cipők, amelyek valójában sosem mennek ki a divatból, vagy legalábbis nagyon kicsi az esély rá. Most mutatunk is néhány olyan nyári lábbelit, ami már 10+ éve népszerű, és még ennyi ideig az is marad. Úgyhogy ezeket megéri beszerezni magadnak idén (is)!

Espadrilles

Katalin hercegné nem gyakran szegi meg a királyi család öltözködési szabályait, de van egy cipő, amit imád viselni - és amiért a néhai Erzsébet királynő nem rajongott, így a jelenlétében sosem vehette fel. Ez az espadrilles, ami nem véletlenül rabolta el a hercegné szívét, hiszen igazi klasszikus nyári lábbeli! Kényelmes, csinos és mindenhez passzol; kell ennél többet mondanunk?

Egyszerű sneaker

A hétköznapi sneakerek szépsége pont abban rejlik, hogy kiegészítik a szettet, nem pedig magukra vonják a tekintetet. Sneakerek világában már bőven van választék, de egy biztos: a klasszikus, egyszerű, fehér verziók örök favoritok. A lezser szettek mellé pedig tökéletesen ideálisak, de még egy szoknyával vagy mini nyári ruhával is megtalálják az egyensúlyt! A lényeg a részletekben rejlik.

Balerina cipő

Ez az egyszerű, de annál kényelmesebb cipő évtizedek óta népszerű, és nem valószínű, hogy egyhamar kimegy a divatból. Épp azért, mert nagyon is praktikus! Mehetsz benne várost nézni, randizni vagy a munkahelyedre, mert tipikusan az a darab, ami belesimul az öltözékedbe.

Magas sarkú szandálok

A szandál a nyár legnagyobb trendje, nem is kérdés, ám minden szezonnak vannak kiemelkedő kedvencei. Van, hogy a platform verziók aratnak sikert, van, hogy a lábujjközi szandálok, de egy biztos: a magas sarkú verzió évtizedek óta favorit, és így is marad. Ez egy kifejezetten nőies lábbeli, ami minden pasi tekintetét azonnal a lábadra szegezi (és valljuk be, a nőkét is). Ha feltűnő szeretnél lenni, ezzel nem lőhetsz mellé!

Íme egy kis további inspiráció:

Galéria / 7 kép Így viseld a hétköznapokban Jennifer Lopez egyik kedvenc szandálját Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria