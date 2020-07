Nyáron hatalmas választék nyílik meg előttünk cipők terén, papucsoktól kezdve a kis szandálokig bármi szóba jöhet, ami passzol a stílusunkhoz! Azonban lábszakorvosok szerint egyáltalán nem mindegy, hogy mit veszel fel, hiszen hosszú távon egy nem megfelelő kialakítású lábbeli az egészségedre is hatást gyakorol. Most kiderült, melyek a legjobb, és melyek a legrosszabb cipők a nyáron!

1. A flip-flop hosszú időre nem túl ideális

Ez a kényelmes papucs klassz választás a strandra vagy bevásárlásra, de napi szinten, hosszú órákig inkább ne viseld. Több problémát is okoznak: a lábujjak közötti bőrt felsértik, és mivel viselésük közben folyamatosan szorítjuk a talpunkat a papucshoz, hogy véletlenül se hagyjuk el, a talpi bőnye területén (ez a lábujjaktól a sarokig terül el) gyulladás alakulhat ki. Ez visszatérő, éles talpfájdalmat jelent, ami pihentetés után, például reggel az ágyból kikelve igazán fájdalmas. Arról nem is beszélve, hogy egyáltalán nem biztosít tartást a bokádnak, így könnyebben érhetnek ficamok is.

2. Teli talpú szandál a jó tartásért

Azt már tudjuk, hogy a flip-flop nem a legjobb választás, de szerencsére vannak pozitív példák is. Szakértők szerint azok a magas, teli talpú szandálok, amelyeket a bokához is tudunk rögzíteni, és kellően körbeölelik a lábat, az egészséges nyári cipők közé tartoznak. Minél alacsonyabb a sarok, annál inkább, de szerencsére egy ilyen lábbelinél még a magasított talp sem probléma!

3. Extra magas sarok? Inkább ne viseld

Legalábbis ne egész napra! A magas sarkú cipők köztudottan több problémát is okoznak, nem csak a lábadra, de a gerincedre nézve is. Persze egy-egy alkalommal erről szó sincs, de ha a nyár nagy részét egy csinos magas sarkúban töltenéd, előbb-utóbb olyan problémákkal találhatod szembe magad, mint a tyúkszem kialakulása és a bütykök megjelenése; a fájdalomról nem is beszélve.

4. Ha cipő, nézd meg az orrát

Bár nagyon csinosak a hegyes orrú lábbelik, ha tudod, hogy napi szinten fogod viselni a cipőt, inkább a kerek orrú darabok között válogass. Előbbi ugyanis összeszoríthatja a lábujjakat, ezáltal vízhólyagok, különböző sérülések megjelenéséhez vezethet, míg a kerek változat biztosítja a kellő szabad mozgásteret. Ez igaz sportcipőre, belebújós lábbelibe és balerinára egyaránt!

A papucscipő nagyobb tartást ad, mint a flip-flop, ráadásul most a szezon egyik legmenőbb trendjévé nőtte ki magát!

