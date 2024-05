Férfiak szerint ez a hajszín a legkevésbé vonzó egy nőn - Egy felmérés szerint

Míg sokan a természetes hajszínükre esküsznek és nem is akarnak változtatni rajta, addig mások szívesen próbálnak ki új árnyalatokat magukon. Akár évszakonként. És vannak, akik egyszer, tiniként eltérő hajszínre váltottak és annál maradtak évtizedeken keresztül, mert megtalálták magukat benne. Akárhogy is, egy biztos: a frizuránk óriási szerepet tölt be az önbizalmunk növelésében és úgy általában a megítélésünkben.

A Tampa Egyetem kutatói 2018-ban foglalkoztak a hajszínekkel egy kutatás során, és azt próbálták kideríteni, a férfiak és a nők szerint mely árnyalatok a legvonzóbbak - és melyek a legkevésbé. Ennek során 1900 diákot kérdeztek ki mindkét nemből, majd az eredményeket összevetették olyan részletekkel is, hogy kinek milyen a hajszíne, valamint milyen volt a szülők hajszíne.

A végeredmény pedig nagyon beszédes: a férfiak 67%-a a barna hajú nőket tartja a legvonzóbbnak, a nők 71%-a pedig a barna hajú férfiakat választotta. Talán nem ér meglepetésként, de a második helyen a szőkék szerepeltek mindkét nemnél.

A kutatás azt is megválaszolta, melyik hajszínt találják a férfiak (és egyébként a nők is) a legkevésbé vonzónak: ez a vörös, amit csupán a résztvevők 6%-a vélt csábítónak.

A szakértők megállapították, hogy a barna hajszínt az emberek gyakran különböző személyiségjegyekkel kapcsolják össze, ilyen például a magas intelligencia és a függetlenség, amely kifejezetten vonzó mindkét nem számára. Elsősorban emiatt kerülhetett az első helyre ez a hajszín. Az, hogy egyébként valaki nem természetes barna, hanem festett, nem befolyásolta a döntést; az emberek az összképet nézték és nem számított bele döntésükbe ez a részlet.

Te mit gondolsz?

Szerinted melyik hajszín a legvonzóbb valakin? Szerintem is a barna, nekem az tetszik leginkább. A szőke a nyerő nálam! Én imádom a vörös hajszínt! A fekete a favorit nálam. Engem nem érdekel a hajszín, az összkép és a kisugárzás számít. Megosztom az eredményt

