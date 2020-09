A vécék felosztására márpedig megoldást kell találni. Gondoljatok csak a színházak szüneteiben a női vécé előtt (remélhetőleg a távolság betartása mellett) kígyózó sorra, miközben a férfi mosdó kong az ürességtől. Retrográd javaslatok szerint több női mosdóra lenne szükség, mint férfira, hiszen – anatómiai okokból –, a férfiak gyorsabban végeznek, ugye. Vagy itt egy már haladóbb javaslat: szüntessük meg a nemek szerinti felosztást: mindenki sétáljon be oda, ahová kedve tartja, hiszen egyenlők vagyunk. (És akkor még nem is érintettük azt a kérdést, hogy a lányos apák melyik vécébe vigyék be a kislányukat? A helyes válasz – egyelőre –, hogy a férifba!)

A slate.com munkatársa, Dan Kois azonban új, és meglepő szempontok szerinti felosztást javasol: legyen „poo” (kaki) és „pee” (pisi) vécé! Kois szerint egész Amerikát lázban tartja a vécék használatának kérdése, és náluk már az egyenlősdi dívik: bárki bemehet bármelyik mosdóba. De ő tovább menne, és teljesen új szempontok alapján szabályozná ezt a fontos kérdést. 1-es és 2-es számot helyezne el a mosdókon – ennek a jelentésére viszonylag egyszerű rájönni. Kois szerint ezzel megszűnne az a feszengés, amikor valaki odakint várja meg, hogy a kollégája végezzen. Vagy hogy valaki ne merjen belekezdeni egy nagydologba, míg a másik a mellette levő fülkében lébecol. (Mindez egy csomó értékes munkaidőt is elvesz!)

