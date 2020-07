Nívós díjakat zsebelt be a SPAR

A kialakult járványhelyzet miatt idén a szakmai zsűri online bírálta el a pályázatokat. A díj odaítélésével minden évben a legkiemelkedőbb kereskedelmi egységekre szeretnék felhívni a figyelmet. A szempontok: a vásárlóbarátság, az árukínálat, a fenntarthatóság, a szolgáltatások színvonala, az üzlet belső kialakítása, valamint a különleges megoldások és szolgáltatások.

Zöld kereskedelem a környezet védelme érdekében

A SPAR üzleti filozófiájának sarkalatos pontja a környezettudatos vállalatirányítás. A kiskereskedelmi áruházlánc a hulladékkezeléstől a logisztikán át a reklámtevékenységig egyre több környezetkímélő megoldást alkalmaz és vásárlóit is bevonja azok működtetésébe. A környezetvédelem és a fenntartható fejlődésre való törekvés a vállalat üzlethálózatában, a logisztikai központokban, az élelmiszeripari üzemekben és a cégközpontban is a mindennapok részévé vált.

A tatai INTERSPAR

A 2019 júniusában 4,2 milliárd forintos beruházás keretében megépült tatai INTERSPAR, 78 munkavállalónak biztosít megélhetést. Az 5200 négyzetméteres áruház kivitelezése egyedi, ugyanis a vízszintes tartószerkezet, a gerendák és a födémpanelek is teljes egészében fából készültek. A külsőleg is esztétikus, környezetbarát anyaghasználat környezetkímélő belső technológiákkal egészült ki. A létesítménybe ózonbarát hűtőrendszert és hűtőajtókat, hatékony energiafelhasználású LED-világítást telepítettek. A komplexum ideális hőmérsékletéről padlóhűtés/fűtés gondoskodik. Az épület hűtési és fűtési hőigényéről a keletkező hulladékhő felhasználásán túl hőszivattyús rendszer gondoskodik, földgáz felhasználása nélkül. A közel nulla fosszilis energiaigényű ingatlan kiváló minőségű nyílászárókkal és hőszigeteléssel rendelkezik, illetve napenergia felhasználás is megjelenik: napelemes térkőburkolat biztosítja az áramot a játszótéren elhelyezett telefontöltőkhöz.