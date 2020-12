A 80-as és 90-es évek egyik legnagyobb sztárja volt Kirstie Alley, aki legsikeresebb szerepét a Nicsak, ki beszél!-filmeknek köszönhette. Erre a háromrészes vígjátékra biztosan te is emlékszel: a történet lényege az volt, hogy elsősorban a kisbabák szemszögéből láttuk a cselekményt, hallottuk a gondolataikat, és ez adott egy komikus vonalat az eseményeknek. A harmadik részben azonban a gyerekek már túl nagyok lettek ahhoz, hogy ne tudjanak ténylegesen beszélni, így helyettük újdonsült kutyáik gondolataid hallgathattuk.

A harmadik részben, ami a Nicsak, ki beszél most! címet viselte, két gyereksztárt is megismertünk. Egyikük David Gallagher volt, aki később olyan filmekben és sorozatokban játszott, mint a Richie Rich és a Hetedik mennyország, valamint Tabitha Lupien, akinek vicces grimaszait egyenesen imádtuk!

A kislányt alakító színésznő persze már rég nem kislány, sőt, Tabitha Lupien igazából nemrég múlt 32 éves!

A színésznő leghíresebb szerepe volt a Nicsak, ki beszél most! cuki kislánya, de igazából azóta is dolgozik a filmiparban, kisebb-nagyobb kihagyásokkal. Elsősorban mellékszerepekben tűnik fel, de épp idén kapta meg az In Production című tévésorozat főszerepét, amit hamarosan be is mutatnak, így akár még a hírnevet is meghozhatja neki (ismét).

Tabitha Lupien egyébként a színészet mellett profi táncos és akrobata is! Szülei tánc stúdiójában nem csak gyakorol a következő fellépésekre, de egyben tanít is, már hosszú évek óta.

És hogy hogy néz ki most a Nicsak, ki beszél most! másik gyerekszínésze? Nézd meg a galériában!

