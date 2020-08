A koronavírus miatti karanténok egyik legnehezebb következménye volt az, hogy a családtagjainkat csak a videócsetelések alatt láthattuk. Ez pedig különösen nehéz időszak volt azoknak, akik egyébként nagyon gyakran meglátogatják idős szüleiket, ám most az ő védelmükben ezt nem tehették meg. Hasonló helyzetben volt Nicole Kidman is, aki életvitel szerűen Amerikában él, de egyébként gyakran hazautazik Ausztráliában élő, 80 éves anyukájához. A koronavírus miatt viszont erre már 8 hónapja nem volt lehetősége, ami nagyon megviselte mindkettejüket.

De szerencsére tegnap megtörténhetett az, amire hónapok óta vártak! Nicole Kidman és családja Ausztráliába utazott, és a két hét karantén leteltét követően végre megölelhette anyukáját. Ezt a pillanatot pedig a rajongóival is megosztotta:

Annyira jó érzés, hogy végre megölelhetem az anyukámat. 8 hónap telt el. Lemaradtam a 80. szülinapjáról is, de most itt vagyok. Szeretlek Anyu! - írta a képe alá.

Nicole Kidman és családja is komolyan vette a karantén időszakát, és elsősorban a pihenésre koncentráltak. Erre persze szüksége is volt, hiszen tavasszal futás közben eltörte a bokáját, és egy darabig nem igazán tudott mozogni. Szerencsére most már jól van, sőt, Ausztráliában neki is áll hamarosan leforgatni legújabb sorozatát, ami a Nine Perfect Strangers, azaz Kilenc tökéletes idegen címet viseli.

