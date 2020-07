Brooklyn Beckham menyasszonya, Nicola Peltz ízlése már most tökéletes: méregdrága eljegyzési gyűrűje és ruhája álomszépek

Pár napja derült ki, hogy David és Victoria Beckham legnagyobb fia nősülni készül: csodás eljegyzési fotót osztott meg Brooklyn Beckham a rajongókkal. Most mutatjuk is, ki tervezte a ruhát, na és persze látnod kell a gyűrűt is!

és Nicola Peltz körülbelül 9 hónapja vannak együtt, a napokban pedig az is kiderült, eljegyezték egymást. Tökéletes eljegyzési fotó is készült a párról: a pasztellsárga ruha természetesen Victoria Beckham 2020-as kollekciójából való, és naná, hogy tökéletesen áll a 25 éves menyasszonynak. Arra pedig mérget veszünk, hogy az esküvői ruháját is leendő anyósa, Victoria Beckham tervezi majd.

A ruha csodaszép, de ami igazán érdekes, no és persze értékes, az a gyűrű: az eljegyzési fotót kikockázva a szakértők rögtön elemezni kezdték az ékszert, ami állítólag egy 350.000 dolláros, azaz több, mint 100 millió Forintot érő darab. Brooklyn egy elegáns és klasszikus gyűrűt választott, a smaragd alakúra vágott gyémánt platinával vagy fehérarannyal tökéletes ékszer. Ez a változat egyébként a sztárok nagy kedvence: Grace Kelly, Elizabeth Taylor, Jennifer Lopez, Angelina Jolie és Beyoncé is ilyet viseltek.

Az nem is kérdés, honnan volt pénze a 21 éves nek egy ilyen ékszerre, hiszen Beckhamék vagyona hatalmas. Brooklyn egészen biztosan nem a fotós munkáiból kaparta össze a gyűrű árát... Már csak arra vagyunk kíváncsiak, mennyire lesz nagystílű a legidősebb Beckham-fiú és Nicola lakodalma.