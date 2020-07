Folytatódik a baby boom a sztárvilágban, ugyanis Sophie Turner, Gigi Hadid, és Emma Roberts után az ismert rapperről, Nicki Minaj-ról is kiderült, hogy áldott állapotban van. A 37 éves híresség néhány sokat mutató, bikinis fotót rakott ki egymás után az oldalára, melyekhez csak úgy lazán odabiggyesztette a #Preggers hashtaget, mondjuk ennek ellenére is teljesen egyértelmű, hogy mi a helyzet.

Korábban Beyoncé jelentette be hasonló módon a várandósságát, és annak idején Nickihez hasonlóan neki is sikerült egészen sokáig sikerült eltitkolnia a terhességét.

Nicki Minaj egyébként már februárban is megosztott egy olyan videót, amiből következtetni lehetetett arra, hogy kisbabát vár, de ez akkor csak egy apró üzenet volt, amiben talán csak a legnagyobb rajongók akartak hinni.

A rapper a közelmúltban már többször is beszélt arról, hogy nagyon vágyik arra, hogy anya lehessen, ám nagyon fontos volt számára, hogy szerelme, Kenneth Petty előbb feleségül vegye. Az esküvő végül tavaly októberben került megrendezésre, és úgy tűnik, a babaprojektbe nem sokkal a nagy nap után bele is vágtak, Nicki pedig hamar teherbe esett. Hogy a sztár kisfiút vagy kislányt hord a szíve alatt, az még egyelőre nem derült ki, de már most alig várjuk, hogy láthassuk, milyen vagány anyuka lesz Nicki!

ÉS EZT LÁTTAD MÁR?

Galéria / 6 kép Sztárok, akik eltitkolták a világ elől terhességüket Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria