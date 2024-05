Nicholas Galitzine elárulta, hogy az Idea of You szexjelenetei miért teljesen mások, mint bármely más filmben eddig

Május eleje óta streamelhető a Prime Video platformján A rólad alkotott kép (The Idea of You) című romantikus film, amit már több mint 50 millióan láttak világszerte. Robinne Lee könyvének adaptációjában és Nicholas Galitzine kapták a főszerepeket: ők alakítják Solène-t és Hayest, akik a közel húsz év korkülönbség ellenére egymásba szeretnek.

A történet középpontjában egy negyvenéves galériatulajdonos nő áll, aki elkíséri a tinédzser lányát és annak barátait a Coachella fesztiválra: itt véletlenül belefut egy népszerű fiúbanda, az August Moon énekesébe. A Solène és Hayes közötti vonzalom az első pillanattól kezdve tagadhatatlan, és hamarosan titkos viszonyba bonyolódnak egymással, a film pedig egyáltalán nem spórol a szexjelenetekkel, amelyek a színészek szerint egészen mások, mint amiket korábban forgattak.

„Nyilvánvalóan van bennük érzékiség, de mégsem túlságosan érzékiek… Két olyan emberről szólnak, akik eltérő háttérből és körülmények közül származnak, mégis mély szimpátiát éreznek egymás iránt, és szerelembe esnek” – nyilatkozta Nicholas Galitzine, aki szerint ebben a filmben egyértelműen a női szemszög, a female pleasure kapta a főszerepet. „Annie, én, és a rendező, Michael Showalter beszéltünk erről. Azt hiszem, ez a film tele van reménnyel. Sok nő érzi úgy, hogy 40 évesen véget ért az élete, és ez a történet nem erről szól. Sokat használom az ’öröm’, a ’szeretet’ és a ’remény’ szavakat, mert nagyon fontosnak tartom, hogy az emberek ebben a megvilágításban lássák magukat, most, amikor ebben a gyakran nőgyűlölő kultúrában élünk” - emelte ki.

Sajnos vannak, akik traumaként élték meg a szexjelenetek forgatását...

