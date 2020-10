Magányosnak érzi magát a Netflix ügyeletes szépfiúja Budapesten

Ahogy azt mi is megírtuk, az Emily Párizsban című netflixes sorozat sztárja Budapesten forgat, méghozzá a Mrs. Harris Goes To Paris című filmet. Néhány interjú arra enged következtetni, hogy Lucas Bravo már két hete hazánkban van, és bár tetszik neki a város, közel sem tudja elengedni magát. Egyrészt a koronavírus miatt extra figyelemmel kell lennie mindenre – rendszeresen tesztelik őt, erről korábban videót is mutatott. Másrészt pedig nemrég debült csak az Emily Párizsban című sorozat, ami meglepően nagyot aratott a nők körében. Lucas számára ez az egész még új, és nem is gondolta volna, hogy ilyen robbanásszerűen fogja megtapasztalni munkájának gyümölcsét, pontosabban a rajongók extra figyelmét. Minderről már a People magazinnak adott interjújában mesélt.

A sorozat még csak most jött ki, szóval hatalmas a figyelem körülöttem. De ezzel egy időben nagyon magányos vagyok a hotelszobámban. Szóval nagyon furcsa a két világ között navigálni magam.

A 32 éves sztár arra is kitért az interjúban, hogy szerinte egy alkalommal, amikor Budapesten elment ebédelni, két korabeli lány felismerte őt.

Azt hiszem, két korombeli nő felismert. Ez volt az első alkalom, szóval nem igazán tudtam, hogy mit kell ezzel az egésszel kezdeni. Az egyikük helyet cserélt a másikkal, háttal ült nekem, majd a másik lefényképezett minket.

Lucas Bravo egyelőre nagyon nem tud mit kezdeni ezekkel a szituációkkal. Az már biztos, hogy november végéig még Budapesten forgat (így érdemes addig nyitott szemmel járnod), utána pedig reményei szerint minden gond nélkül haza tud majd jutni Párizsba, ahol folytathatja a megszokott életét. Persze minden bizonnyal addigra szép lassan megemészti, hogy jelenleg ő az egyik legkapósabb sorozatsztár – a nők körében.

