Már hivatalos: Hamarosan véget ér a Netflix közönségkedvenc sorozata

A csúcson kell abbahagyni – szokták mondani. Nos, úgy tűnik, hogy a Netflix sem szeretné túlnyújtani az amúgy rendkívül fordulatos és izgalmas Ozark című sorozatát, amely rendre toplistás volt a megjelenést követően (akár két hónapig is). Bár már hivatalosan is berendelték a negyedik évadot, kiderült, hogy valójában ezzel búcsúzik is a Byrde család. Viszont öröm az ürömben, hogy a megszokottól eltérően ezúttal nem tíz, hanem tizennégy részes lesz az évad, valamint minden fontosabb szereplő visszatér.

Jason Bateman korábban egy interjú kapcsán beavatta a rajongókat egy kis kulisszatitokba. Kiderült, hogy minden egyes epizódot kb. tizenegy napig forgatnak, és két hétre előre készülnek. Összességében pedig hat hónap alatt vettek fel korábban egy évadot. A színész igen sokat köszönhet a sorozatnak, hiszen alakítását ez idáig kétszer jelölték Golden Globe-díjra, bár eddig egyiket sem sikerült trófeára váltania. De ami késik, nem múlik!

A legfontosabb kérdés persze az, hogy mikor folytatódhat? Egyes hírek szerint 2022 eleje előtt nem sok esély van rá, hogy viszontláthatjuk kedvenc családunk mindennapi üzelmeit..

Addig is míg várakozunk, jöjjön néhány anime sorozat és film...

