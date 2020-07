Bár megjelenésekor A szürke ötven árnyalata utódjaként hivatkoztak rá, és millók klikkeltek rá a Netfllix kínálatában, most sokan inkább meg nem történtté tennék azt is, hogy megnézték a 365 nap című filmet. Sőt, egyre többen követelik, hogy inkább töröljék is inkább a filmes megosztókról, hiszen botrányos és visszataszító üzenetet közvetít.

A Szürke50-filmek túlfűtöttek, erotikusak, mégis kissé provokatívak voltak, de nem történt bennük olyan fajta erőszak vagy bántalmazás, amihez a női főszereplő nem járult hozzá a történet szerint. Ezzel szemben a 365 nap című lengyel műben szintén az erotikát igyekeztek főszerepbe helyezni, azonban sajnos az alkotók elszaladtak egy olyan irányba, amerre nem szabadott volna: emberrablás és nemi erőszak is megjelenik benne. A sztori szerint egy maffiavezér férfi elrabol egy nőt, erőszakoskodik vele, és egy évet ad neki, hogy beleszeressen. A film üzenetén teljesen jogosan felháborodtak a nézők, és egy olyan ismert énekesnő, mint Duffy is felszólalt ellene.

Duffy is szeretné, ha streamcsatorna levenné a filmet kínálatából, hiszen az emberrablást, fogvatartást és kényszerítést neki is át kellett élnie, ahogy nők ezreinek évente. Borzalmasnak tartja, hogy az ilyesmit izgalmasnak és szexinek állítja be (legalábbis próbálja) a film.

Nem tudom, a Netflix hogy teheti, hogy a szexkereskedelmet hagyja ezzel a filmmel dicsőíteni. Nagyon meggondolatlan, sértő és nem utolsósorban veszélyes. - szólalt fel az énekesnő, aki idén tudatta a világgal, hogy milyen szörnyűségeken esett át.

Rengetegen kíváncsiak, hogy a szexuális bűncselekményeket fantáziaként bemutató film meddig lehet még elérhető a neten.

Duffyt idegenek bántalmazták, de van még néhány sztár, akikkel erőszakoskodtak, ráadásul családon belül. Olvass erről a galériában.

