A különböző filmek és sorozatok megalkotásánál rendkívül fontos, hogy a háttérben hallható zenék különös hatással legyenek a nézőre. Egy film sikerének a kulcsa nem csupán a színészek játékában rejlik, hiszen az apró részletek is nagy hatással lehetnek az összképre. Egy jól megválasztott háttérzene vagy egy fülbemászó főcímdal pedig – melyet meghallva az ember azonnal az adott sorozatra asszociál – kulcsfontosságú.

Ismerősen csengtek egyes dalok, melyek elhangzottak A Bridgerton családban? Anélkül, hogy már láttad volna az éppen aktuális részt, szinte rögtön bekapcsolódtál a sorozat zenéinek dúdolásába? Nem vagy egyedül, és a jelenség nem véletlen, ugyanis A Bridgerton családban számos mai, modern dal csendül fel, a régenskorral harmonizáló hangszerek korhű előadásában.

Ha a sorozat zeneszámait meghalljuk, mintha egy másik világba csöppennénk. A producerek gondosan válogatták ki azokat a dalokat, melyek segítenek azonosulni a szereplőkkel, és amelyek segítségével betekintést nyerhetünk az egyes családok életébe és a bálok hangulatába.

A bombasztikus hatás kulcsa sokszor a külföldi popdalok klasszikus feldolgozásában rejlik, hiszen a popkultúra jócskán átjárta a sorozatot, még ha rejtett módon is. Ezzel próbálták érzékeltetni és fokozni a producerek és a zenei szerkesztők a sorozat családjainak fő eseményeit és báljainak hangulatát, és lássuk be, kiváló munkát végeztek. Hogyha az egyes, klasszikus zenei köntösbe bújtatott modern számok szövegét kicsit beleénekeljük a dalokba, rögtön megértjük, miért választották a zeneszerzők az éppen aktuális számokat a különböző jelenetekhez. A modern feldolgozások eredeti szövege mindig az adott szituációhoz illeszkedik és az adott érzelmekre összpontosít. Egy szóval, amit éreznek a szereplők, azt közvetítik a dalok is, melyek szövegüket tekintve tökéletesen prezentálják az aktuális helyzetüket.

Ismerd meg galériánkból, mely modern számok hallhatóak A Bridgerton családban!

Az InStyle írása.