Neo vs. John Wick - Keanu Reeves elárulta, szerinte ki jönne ki győztesen abból, ha a két karakter összecsapna

Neo vagy John Wick? John Wick vagy Neo? A rajongók évek óta spekulálnak arról, hogy a által megformált kultikus karakterből ki győzedelmeskedne a másik felett, ha egyszer harcra kerülne a sor.

És Stephen Colbert is, aki most egy friss interjúban fel is tette a kérdést a témában leginkább illetékesnek, azaz magának -nek. A sztár egyébként először megpróbálta kikerülni a kérdést, ugyanis szerinte a Mátrix filmek hőse, illetve a bérgyilkos egy oldalon állnak, és valószínűleg sosem csapnának össze, ám Colbert nem engedte el a témát, és felvetette, mi van, ha mégis...

Mi lenne, ha Neo véletlenül megölné John Wick kutyáját?

Tette fel a kérdést a színésznek, ám szerint még így sem harcolnának, szerinte inkább John Wick segítene Neo-nak, azaz Thomas A. Andersonnak a való világban harcolni a gépek ellen. Nos, érdekes felvetés. Te megnéznél egy ilyen filmet?

