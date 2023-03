Halascsák Fanni, művésznevén Nemazalány előadóként már évekkel ezelőtt is bizonyított, a nézők szívébe viszont akkor lopta be magát igazán, amikor megismerhettük valódi személyiségét az Ázsia Expressz című műsorban, amit egyébként meg is nyertek párjával.

Ekkor nem csak egy ország ismerte meg a nevét, hanem be is bizonyította, hogy mekkora kitartás van benne. Erre a tulajdonságára pedig természetesen a Sztárban sztár műsorában is szüksége van, hiszen hétről hétre egyre nehezebb feladatokkal kell megbirkóznia.

Ahogy az lenni szokott, természetesen Fanni is kapott hideget-meleget az adások után. Egy ideig csendben tűrte a kritikákat, viszont nemrég betelt nála a pohár és végre megvédte magát.

Nemazalányt az első adásban Tóth Andiként láthattuk, múlt héten Tones and I-ként megmutatta meg tehetségét, vasárnap pedig a Tankcsapda frontemberének, Lukács Lászlónak a bőrébe bújik.

Fanni már gőzerővel készül a vasárnapi produkcióra, de szakított rá időt, hogy a TV2 villáminterjújában megosszon néhány izgalmas információt magáról.

Az interjúból kiderült, hogy hol szeretne élni, milyen otthonra vágyik és milyen szuperképességet választana. Nézd meg a Nemazalánnyal készült interjút ide kattintva.

