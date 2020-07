Nem mindennapi kiegészítő, színes egyéniségeknek

A nyári estékbe pedig szivárványok és vöröslő égbolt ültet be minket, ez a színkör pedig az ASUS új VivoBook szériájában is elkísér minket, ami lehetőséget biztosít arra, hogy új kedvencünk ne csak tudásában, hanem küllemében is passzoljon a személyiségünkhöz és az adott napi szettünkhöz.

A VivoBook szériára jellemző fiatalos stílust ezúttal is egyedi színpalettával dobták fel, hiszen a lázadó fekete, elszánt vörös, gaia zöld és ábrándosfehér árnyalatok különösen jól mutatnak a texturált felülettel ellátott teljesen fém háznak köszönhetően, mely a színek mellé a minőséget is megadja, a gyémántmetszett élek pedig a letisztultságot és a kényelmet garantálják. A fekete szín kissé visszahúzódó személyiséget rejthet, ugyanakkor a csendesen lázadó titokzatos jellem mögött elegancia, függetlenség és méltóság bújhat meg. A vörös színt nem véletlenül hívja elszánt vörösnek a gyártó, hiszen kisugárzó energiát és elszántságot tükröz, tulajdonosa a társaság központjában álló személyiség. A fehérrel soha nem lőhetünk mellé, a letisztult eleganciát sugárzó fehér VivoBook bármilyen színes ruhához egy szuper kontrasztos kiegészítő. A zöld szín pedig a természet közelsége mellett nem elfelejtendően a sárga és a kék keveréke, vagyis ötvözi a tudatos szellemiséget és a lélek egyensúlyát.

Utazáskor, a mindennapi szállításkor és úgy alapvetően is fontos, hogy egy laptop igenis könnyű és kompakt legyen. A 14 hüvelykes kijelző a legtöbbek számára elegendő vizuális teret biztosít az általános felhasználáshoz, az irodai szoftverekhez vagy éppen a filmezéshez, ami egyébként a meglehetősen vékony káváknak köszönhetően az átlagosnál jobb élményben részesít minket. Ehhez hozzájön még a mindössze 1,4kg-os súly és a 15,9mm-es vékonyság, vagyis a legtöbb táskában elfér és a vállunkat sem nyomja majd egész nap.

A kijelzőt felnyitva a háttérvilágításos magyar billentyűzet tárul elénk, tehát az éjjeli baglyoknak is jó választás lehet az új VivoBook. A korábban említett meglepetést is a fedlap felnyitása után kapjuk meg, hiszen az Enter gombot egy neon sáv öleli körül. A dizájnerek ezzel szerettek volna utalni, hogy minden leütés egy elhatározás, mely felelőséggel jár. Kicsit belegondolva tényleg van egy ilyen, kissé elfelejtett funkciója is ennek a gombnak, de egyébként ha másért nem is, az egyediségért mi nagyon megszerettük. Ha számokkal dolgoznátok, akkor a touchpad-be épített NumberPad funkció lesz a kedvencetek, hiszen alapvetően helyet nem foglal, mégis akár este is azonnal kéznél van.

A hordozhatósághoz az üzemidő is hozzátartozik, melyben egészen jól helytállt a tesztalanyunk, egy átlagos munkanap vagy jó néhány rész a kedvenc sorozatunkból nem jelenthet akadályt. Ha mégis extrém napot tudnánk magunk mögött, akkor a gyorstöltés funkciónak hála mindössze 49 perc alatt 60%-ra tölthetjük fel a gépet, mely újabb hosszú órákat garantál. A modern hardverek közül a gyors SSD tárhelyet mindenképpen érdemes kiemelni, a WiFi sebességgel gondunk biztosan nem lesz, hiszen a legújabb WiFi 6-os szabványt is támogatja a gép, ahogy a vezeték nélküli Bluetooth headseteket is.

Az új VivoBook S14 itthon minden említett színben elérhető, méghozzá többféle konfigurációban, akár már 240 000 Ft alatti kezdőáron.

