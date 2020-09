Nem lesz Smith ügynök a Mátrix folytatásában - Hugo Weaving elárulta, hogy miért

Ez pedig olyannyira igaz, hogy már készülőben is van. Természetesen a sztori nem folytatódhat Keanu Reeves és Carrie-Anne Moss nélkül, így joggal hihette mindenki azt, hogy a Smith ügynököt játszó Hugo Weaving is visszatér. Ez egy rövid ideig így is volt, ám a színész és a negyedik rész egyedüli rendezője, Lana Wachowski a tárgyalások közben meggondolta magát, amelyről eddig mindenki hallgatott, most viszont egy interjú során Hugo megválaszolta a nagy kérdést.

A sztár szerint még tavaly kereste meg őt Lana, de a forgatókönyv olvasása közben fenntartásai lettek, ugyanis voltak olyan pontjai, amelyek elbizonytalanították abban, hogy érdemes lenne újra magára ölteni az ügynök karakterét. De nemcsak ez volt a probléma.

A színész jelenteit pontosan abban az időben vették volna fel, amikor a londoni National Theaternek dolgozott, így az ütközés miatt sem valósulhatott meg Smith visszatérése. Igaz, hogy még ezután is úgy volt, hogy Weaving is ott lesz a csapatban, de a rendező annyira problémásnak érezte a dolgot, hogy berekesztette a tárgyalásokat.

Azt még nem tudni, hogy ez Hugonak vagy a karakternek szólt-e, de az már biztos, hogy a színészt tényleg nem látjuk viszont a negyedik részben. Ezen egyébként sok Mátrix-rajongó felháborodott, hiszen akárcsak Neo, Smith ügynök karaktere is eggyé vált az alkotással.

A negyedik rész 2021. április 1-én kerül a mozikba.

