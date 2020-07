Hallottál már a "dead butt" szindrómáról? Lehet, hogy te is ezzel küzdesz

Rengeteget edzel, helyesen táplálkozol, de a feneked még mindig nem formás? Akkor valószínűleg a halott popsi szindróma ért el téged is.

Ha irodai munkát végzel, naponta átlagosan akár 8-10 órát is ülhetsz, az egyetemisták és gimnazisták esetében legalább ugyanennyi az üléssel töltött órák száma. Sajnos a sok ülés nem kedvez az ember testének, és sok betegség mellett olyanok is kialakulhatnak, mint a fenékizmok amnéziája, azaz a "dead butt" szindróma.

Ez az állapot főleg a középső farizmot és a mellette lévő ülőizmokat veszélyezteti. A nem aktív izmok akár be is gyulladhatnak, sőt, derék- és hátfájáshoz is vezetnek.

Emellett esztétikailag sem egy főnyeremény, hiszen a gyulladt farizmok megereszkedhetnek, alakjukat veszthetik, így hiába az edzés és a jó étkezés, a fenék lapos, löttyedt lehet.

A nagyfenekű nők okosabbak - állítja egy új kutatás Egészség Nem érdekel Elolvasom

Szerencsére lehet tenni ellene! Ne várd meg, míg zsibbadni kezdenek a farizmaid, előzd meg, és kezdj el úgy dolgozni, hogy 1 óra ülőmunka után mindig 10 percig mozgasd át a testedet. Egy kis guggolás vagy fenékizom mozgatás szükséges ahhoz, hogy a popód ne felejtse el, milyen egész nap aktívnak lenni.

Így az edzéseid is hatékonyabbak lesznek, és hamarabb tud majd formálódni a hátsód.

A galériában találsz néhány gyors és egyszerű, mindent átmozgató gyakorlatot!

Galéria / 10 kép 10 alapgyakorlat a test minden porcikájának megmozgatásához Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

A gumikötél legalább olyan jó, mint a szabad súlyok, méghozzá emiatt Fitteskedjünk Nem érdekel Elolvasom