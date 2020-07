Most akkor terhes vagy sem? Emma Roberts a nyilvánosság elé lépett

Múlt héten bombaként robbant a hír, hogy terhes. A színésznő alig egy éve, hogy szakított szintén színész szerelmével, Evan Peters-el, és bár a nyilvánosság tudott róla, hogy Emma újra szerelmes, családalapításra még senki sem gondolt. A Us Weekly mégis tényként közölte a dolgot, igaz, semmilyen bizonyítékkal nem tudták alátámasztani állításukat.

Ezért is várta annyira a világ, hogy friss fotó lásson napvilágot a színészről. ugyanis továbbra is aktív a közösségi médiában, ám egyetlen kép sem árulkodik kerekedő pocakról, így az egyetlen bizonyíték néhány lesifotó lehetne. Nos, rá is kapcsoltak a paparazzik, akiknek a hétvégén végül sikerült is elcsípniük Emmát, ám a világ nem azt kapta, amit várt.

forrás: Twitter

forrás: Twitter

Bár a lapok nem taglalták, hogy hányadik hónapban van a színésznő, ám az biztos, hogyha terhes is, akkor ez még egy egészen friss dolog lehet, és ha ő nem akarja megerősíteni a hírt, akkor bizony még várnunk kell, hogy kiderüljön az igazság...

ÉS EZT LÁTTAD MÁR?

Galéria / 6 kép Sztárok, akik eltitkolták a világ elől terhességüket Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria