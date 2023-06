Izgatottan várjuk a harmadik (első? tizedik?) randit követő pillanatokat. Milyen szép is kéz a kézben felosonni egyikünk lakására, szép poharakba tölteni a vörösbort, meggyújtani a gyertyákat, romantikus zenére tenni tűt a lemezjátszón… pardon, youtube-on belőni azt, hogy When you say nothing at all. Az Évamagazin.hu cikke.

Négy komoly tabusértés, ha először kerültök ágybaAztán lágy, majd egyre hevesebb csókok, a ruhánk a földön köt ki, a hajunk kibomlik… és innentől bizony sok mindenen múlik, hogy másnap boldog révülésben hagyjuk-e el a lakást, vagy a csalódottságtól vörös szemekkel botladozunk a buszmegálló felé. Ne kövess el hasonló hibákat! Nézzük, milyen kellemetlen vagy egyenesen súlyos tabusértésről meséltek az ismerőseim, amikor első ágyjelenetekről kérdeztem őket. (A zaklatást és a nemi erőszakot nem tettem ezen cikk tárgyává, bár nem minden történet mentes bizonyos elemeitől.) GALÉRIÁNKBAN MEGTALÁLOD A KÍNOS ÉS A DURVÁBB SZTORIKAT! Galéria / 4 kép Négy tabusértés, ha először kerültök ágyba Megnézem a galériát Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria Hogy tetszett a cikk? Egynek jó. Nice job! Imádom!

