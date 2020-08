Nárcisztikus, önző, mártírkodó: Filmes karakterek személyiségzavarai

Vannak olyan filmes vagy sorozatbeli karakterek, akik inspirálóak, erősek, pozitívak és jó, ha ellesed néhány jellemzőjüket tőlük, és olyanok is, akiket jobb, ha nem tekintesz példaképnek. Egy amerikai pszichológus kielemezte, melyik fiktív karaktereknek vannak elég látványos személyiségbeli zavarai.

Daenerys Targaryen, Trónok harca

Mindenki khaleesije ugyan egy erős és független nő, de mivel olyan családban nőtt fel, ahol folyton abuzálták, a gyerekkori traumáiból fejlődött ki agresszív személyisége. Folyton igyekezett magát megmenteni, de azért hajlamos volt az áldozat szerepben tetszelegni, sőt, nem bírta, ha nincs nála az irányítás, hiszen régen sosem irányíthatott.

Carrie Bradshaw, Szex és New York

Sokak kedvenc divatdiktátora, Carrie a szakértő szerint kissé infantilis, és megragadt a tini éveiben. 30 év feletti nőként még mindig a tökéletes herceget várja fehér lovon, nem tud bánni a pénzzel, és irreális elvárásai vannak, főleg a férfiakkal szemben. Carrie-nek elköteleződési problémái is vannak, és szinte kijelenthető, hogy egy igazi extrovertáltnak álcázott introvertált típus.

Monica Geller, Jóbarátok

Bár imádnivaló karakter Monica is, sajnos a pszichológus véleménye szerint nárciusztikusabb már nem is lehetne. Mindig a bátyja árnyékában élt, ettől igyekezett felnőttként szabadulni. Imádja a kontrollt, a fegyelmet, másokat túlragyogni, és mindenben a legjobbnak lenni. Bár még egészséges mértékű, de akkor is nárcizmus, amit Monica képvisel.

Susan Delfino, Született feleségek

Sokak kedvenc karaktere, Susan a szakvélemény alapján folyamatosan áldozatszerepben tartja magát. Elkerüli, hogy meg kelljen oldani a problémáit, sőt, átruházza azokat másokra, például férjére vagy a lányára. Szeret szenvedni, dagonyázni a gondokban, ahelyett, hogy tenne ellenük, és általában kifejezetten pesszimista is.

Miranda Priestley, Az ördög Pradát visel

A híres főszerkesztő asszony, Miranda általában elsőre nem szokott szimpatikus lenni. Nem fogadja el senkinek a véleményét, félnek tőle, mégsem mernek neki ellenszegülni és tisztelik is, azaz Stockholm-szindrómát alakít ki másokban, ez pedig nagyon toxikus. Simán lehetne úgy is tiszteletre méltó, ha nem félemlítene meg mindenkit.

