Az Oscar-díjas színész, Joaquin készülő történelmi kalandfilmjében vállal főszerepet, amelyben Bonaparte Napóleont alakítja majd. Bár alapvetően még nincs hivatalossá téve, belső forrásokból tudni, hogy a rendező, illetve a főszereplő már biztos, hiszen a Gladiátor közös sikere után kicsit sem félnek újra összeállni. A produkció állítólag inkább személyes lesz, mint háborúkkal és csatákkal teli, ugyanis a híres uralkodó felemelkedését, bukását és természetesen a magánéletét is be fogja mutatni.

A film a Kitbag címet kapta, amelyet Napóleon következő mondata ihletett: There is a general’s staff hidden in every soldier’s kitbag. Ez annyit tesz magyar fordításban, hogy: Minden közkatona táskájában ott lapul a hadvezér. Napóleon, ugyanis a ranglétra legaljáról indulva vált a világtörténelem egyik leghíresebb vezérévé, akinek stratégiai és vezetői képessége is lenyűgözte a körülötte lévőket.

A pletykák szerint 2021-ben szeretné elkezdeni a film forgatásait, holott olyan produkciói várnak még megvalósításra, mint a Gladiátor 2., valamint az új Alien-film. A Kitbag forgatókönyvét David Scarpa írja, a produceri feladatokat pedig mellett Kevin J. Walsh látja majd el.

