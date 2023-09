Napi horoszkóp szeptember 9.: a Rákok rendkívül népszerűek, a Bakok régi konfliktust rendezhetnek

NAPI HOROSZKÓP SZEPTEMBER 9.

KOS (március 21-április 20)

Mivel az elmúlt időszak igazán zűrös volt számodra, rengeteg kérdőjellel, bizonytalansággal és frusztrációval, így nem igazán tudtál érdemben koncentrálni a közvetlen környezetedre és arra, hogy a szerelmeddel felé igazán kimutasd azt, hogy mennyire fontos számodra. Ez a hétvége azonban abszolút alkalmas arra, hogy minőségi időt töltsetek együtt, próbálj tehát olyan programot találni, mely lehetőséget ad arra, hogy építhessétek a kapcsolatotokat. Készíts neki egy finom vacsorát nézzétek meg együtt egy filmet romantikázzatok, éreztesd vele, hogy bár ez az időszak kicsit fusztráltabb, ő nem kevésbé fontos számodra. Szereted, nem is tudod mással elképzelni az életed, ezt azonban neki is éreznie kell, nem elég ha minden reggel elmondod neki, tettek nélkül ugyanis ezek elcsépelt szavak maradnak!

BIKA (április 21-május 20)

Olyasmiben segítesz valakinek a hétvége első napján, amely mögé nem biztos, hogy mindenki önzetlenül odaállna, mi több még te sem vagy biztos abban, hogy jól cselekszel-e. Amennyiben fontos szerepet foglal el az illető az életedben és meggyőzöd saját magad arról, hogy okos dolog segíteni neki, abban az esetben ne foglalkozz azzal, mások mit mondanak vagy hogyan ítélnek meg emiatt. Ha mégis magadra és másokra nézve is veszélyesnek tartod a dolgot, finoman próbáld egy más irányba terelni, elmagyarázva neki, hogy miért lesz ez káros és igen sok áldozattal járó folyamat. Lehet, hogy te leszel az, aki meghozza a fényt az éjszakában!

IKREK (május 21-június 21)

A hétvége első napján nincsenek túl jó előérzeteid egy bizonyos dologgal kapcsolatban, épp ezért mindenféleképp megpróbálsz menekülni előle. Mivel azonban ilyenformán nem tudod befolyásolni az eseményeket, nem is tudsz a végtelenségig menekülni előle, érdemes tehát összeszedned minden bátorságodat és szembenézni a helyzettel. Hidd el, sokkal nagyobb előnyre tehetsz szert, ha nem nem hagyod, hogy hátulról utolérjen a baj, sokkal inkább te nézel farkasszemet vele. Nem éri meg aggodalmaskodással és félelemmel veszetegetned a drága időd!

RÁK (június 22-július 22)

A környezetedben annak köszönheted a népszerűségedet, hogy mindig minden helyzetben kiállsz a gyengébbekért, hogy a segítségre szorulókon segítesz, hogy te vagy a két lábon járó irgalmas szamaritánus. Most azonban te szorulsz segítségre egy bizonyos helyzetben, amelyet azok az emberek sem fognak megtagadni, akiken egyszer segítettél. Újabb bizonyosságot nyertél arról, hogy érdemes jónak lenni, mert a Karma visszaadja neked is az összes jót, amit te adtál az embereknek! Így kerek az egész élet, nem igaz?

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

A hétvége első napján jószándékkal szeretnél segíteni valakin, aki viszont teherként éli meg a segíteni akarásodat. Az első pillanatban bántónak érzed az elutasítást, hisz téged semmi más nem vezérelt, csakis az, hogy kisegítsd a kátyúból. Ha azonban belegondolsz egy pillanatra, nem biztos hogy az illető segítségre szorul, nem biztos hogy a problémája olyan természetű, amelyet mással is meg szeretne osztani, nem biztos hogy nem egyedül akarja ezt az akadályt megugrani. Fogadd tehát el, hogy nem mindenki kér segítséget, mindemellett biztosítsd arról, hogy bármikor számíthat rád, történjen bármi, te minden körülmények között mögötte állsz. Ilyenek ugyanis az igazi barátok!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

A hétvége első napja roppant tanulságos lehet számodra, melyek közül korántsem biztos, hogy mindegyik pozitív lesz, ám úgy tartja a mondás, hogy negatív tapasztalatok nincsenek, csak leckék, amelyeket az élet tanít. Fogadd el, hogy bármennyire is igyekszel, mindig találkozol majd ilyen leckékkel, amelyekből tanulván a következő hasonló helyzetben már pontosan tudod majd, hogyan kell cselekedned. Ne hagyd, hogy ez a fajta tapasztalat negatív értelemben nyomja rá a bélyegét a hétvégédre, tanuld meg, hogy amin változtatni nem tudsz önmagadtól, azt jobb, ha elfogadod.

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Hatalmas elánnal küzdesz jó ideje egy bizonyos dologért, pontosan tudtad, hogy érdemes előre menned még akkor is, amikor mások már lemaradtak vagy hitetlenségük okán nem támogattak, nem harcoltak. A küzdelem megérte, a hited és magabiztosságod most sem hagyott cserben, hisz a munkád a hétvége első napján páratlan sikert hoz. Most persze nagy a tömeg körülötted, hisz mindenki szeretne fogyasztani a zamatos gyümölcsből, neked azonban nem kell osztoznod azokkal, akik akkor hagytak a sárban, amikor beleragadtál, csak azért, mert nem hittek a pozitív eredményben. Ne szégyelld ezeknek az embereknek elmondani a véleményedat, hisz ők semmit nem tettek a siker érdekében, te viszont litereket izzadtál, így egyedül téged illet az elismerés is!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Túl sokáig hezitáltál valamin, emiatt elúszott egy komoly lehetőség arra, hogy végre olyan sikereket érhess el, amelyekhez nem kell megmásznod a legmagasabb hegyeket. Nem biztos, hogy a siker nem jön majd, ám mivel ez az alkalom kicsúszott a kezeid közül, így elképzelhető, hogy sokkal hosszabb és kacskaringósabb úton fogod tudni majd elérni. Ne hagyd azonban, hogy a kishitűséged és félelmed megakadályozzon bármiben is, szedd össze minden bátorságod és indulj el. Ha ehhez saját erődből kell is megmásznod a hegyet, az se ijesszen el, hisz a végén annál édesebb lesz majd a siker íze!

NYILAS (november 23-december 21)

Mivel a hétvége számodra is a pihenésrőlmszól, épp ezért szeretnél valamiféle előnyre szert tenni egy bizonyos ügyben, ennek érdekében bizonyos lépéseket átugorva igyekszel végrehajtani a feladatot. Ez azonban semmi más nem eredményez, csak a hasra esést, épp ezért mielőtt mindenféle kockázatos manőverbe kezdenél, érdemes mégis számolnod a dolog kockázatával. Igyekezz tehát egy olyan taktikát kidolgozni, amely hatékony, így nem lesz gond végig menned az akadálypályán. Ne akarj feleslegesen harcolni a természet erejével, hisz az úgyis erősebb nálad!

BAK (december 22-január 20)

Egy bizonyos személlyel korábban konfliktus helyzetbe kerültél, amelyet egészen a mai napig nem sikerült rendeznetek, emiatt nem igazán vagytok felhőtlen viszonyban. A hétvége első napján mégis úgy hozza a Sors, hogy kénytelenek vagytok együttműködni, hiszen egy, mindkettőtök számára fontos és közeli ismerős kerül bajba, akin segíteni szeretnétek. Könnyen lehet, hogy ez a helyzet lesz az, ami végül kettőtök konfliktusát is rendezheti, hiszen jelen pillanatban közös ügyért mentek előre, így tehát kénytelenek vagytok egy hullámhosszon mozogni. Ha már az élet így alakította és az illető fontos számodra, akkor ne szalaszd el a lehetőséget arra, hogy békét köss vele! Így kell két legyen ütni egy csapásra!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Ugyan a hétvége első napján nem terveztél nagyobb kihívásokat teljesíteni, mégis olyan természetű akadály hárul eléd, amelyet egyszerűen sem kikerülni, sem figyelmen kívül hagyni nem tudsz. Épp ezért, mielőtt még az egész hétvégét tönkremenne emiatt, igyekezz szembe nézni a feladattal, bátran fuss neki és old meg az egyenletet. Ha készen vagy és pontot tettél a dolog végére, akkor bizony lelkiismeretfurdalás nélkül foglalkozhatsz más dolgokkal végre. Hidd el, sokkal könnyebb lesz, ha az a bizonyos kis bogár nem duruzsol a füledbe egész álló nap!

HALAK (február 20-március 20)

Ahelyett, hogy a hétvégét a pihenésnek szentelnéd, a tervezettnél sokkal zsúfoltabb napra ébredsz, váratlan feladatokkal kell ugyanis megbirkóznod, amelyek miatt elég sokat bosszankodsz. Amennyiben azonban a bosszúságodat félre tudod tenni egy pillanatra, akkor bizony rájöhetsz, hogy tulajdonképp ez egy próbatétel, egy új kihívás számodra, mellyel elsősorban magadnak bizonyíthatod be, hogy mire vagy képes. A saját határvonalaidat ugyanis te magad húzod meg, épp ezért te vagy az egyetlen személy, aki akaraterővel és kitartással feljebb tolhatja azokat. Keresd a feladatokban a kihívást, hisz ha így állsz a dolgokhoz, akkor sokkal hatékonyabb és eredményesebb tudsz majd lenni!