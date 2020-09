Napi horoszkóp szeptember 9.: a Vízöntőket a jó szándék vezérli, a Halak igyekeznek a saját útjukat járni

NAPI HOROSZKÓP SZEPTEMBER 9.

KOS (március 21-április 20)

Régóta dolgozol valamin, hiszen komoly célokat tűztél ki, de egyelőre rajtad kívülálló okok miatt nem úgy alakul a helyzet, hogy közelebb kerülnél az álmaid megvalósításához. Most kell azonban nagyon kitartónak lenned, s nem szabad feladnod. Az élet tele van megpróbáltatásokkal, de ebből ne azt a következtetést vond le, hogy akkor nem is érdemes küzdeni semmiért. Gondolj inkább arra, hogy mennyit tanulhatsz, s milyen tapasztalatokat szerezhetsz, amelyek birtokában sokkal sikeresebb ember lehetsz.

BIKA (április 21-május 20)

Próbálsz elfojtani magadban egy érzést, ami hosszú ideje nem hagy nyugodni, s bárhogyan is igyekszel szabadulni tőle, egyszerűen időről időre ismét felszínre tör és nem tudsz mit tenni ellene. Mivel emiatt egyetlen nyugodt perced sincs, érdemes tisztázni magadban, hogy mi is pontosan az a dolog, ami ennyi álmatlan éjszakát okoz, és hogyan tudnád megoldani a helyzetet. Ha elég mélyre ásol és bátran szembe mersz nézni magaddal, nagy tehertől szabadulhatsz meg, ami jelentősen befolyásolhatja majd a jövődet is. Éppen ezért gyorsan cselekedj, s meglátod, mindjárt sokkal jobban tudsz majd aludni!

IKREK (május 21-június 21)

Nehéz szívvel indulsz neki egy feladatnak, pontosan tudod ugyanis, hogy azt nem lesz egyszerű megoldani. Emiatt elvesztegetett időnek érzel minden pillanatot, amit erre szánnál, épp ezért semmi kedved nekiindulni. Ám ha mihamarabb pontot kívánsz tenni az ügy végére, ne hezitálj sokáig, határozd el magad, állj neki, gondold végig, hogyan is fogsz lépésről lépésre haladni, s kezdj hozzá! Hidd el, ha sikerül befejezned, nagy tehertől fogsz megszabadulni és sokkal nyugodtabb leszel utána! Ne késlekedj!

RÁK (június 22-július 22)

Túl sok feladatot szeretnél egyszerre, egyetlen nap alatt befejezni, hiszen pontosan tudod, hogy máskor nem lesz rá időd. Ezzel azonban csak azt éred el, hogy mindenbe belekapsz kicsit, és semmit nem fogsz normálisan elvégezni. A kapkodás tehát nem vezet sehová, s magad és a környezetet is elégedetlen lesz azzal, amit csinálsz. Gondold inkább alaposan át az egészet, készíts egy tervet, s próbáld azt követni. Nem a lehetetlennel küzdesz, de mindig emlékezz az örök bölcsességre: a jó munkához idő kell!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Hosszú ideje vívódsz egy bizonyos dolog kapcsán, és fogalmad sincs, hogyan kellene döntened, mert nyilvánvalóan tartasz a lehetséges következményektől. Mivel nem mered kimondani a végső szót, folyamatosan megpróbálod elterelni a figyelmedet és elodázni a megoldást, így azonban soha nem fogsz lezárni semmit, s képtelen leszel új élményeket befogadni. Amennyiben nagyon bizonytalan vagy és nem tudod, hogy merre is kellene elindulni, kérj tanácsot egy olyan embertől, aki járt már hasonló cipőben. Nem vagy egyedül, s ne szégyelld, ha segítségre van szükséged!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Kezd egy apróságból kiindult vita elfajulni egy hozzád közel álló személlyel, emiatt mindkettőtöket elragadnak az indulatok és súlyos sértéseket vágtok egymás fejéhez. Emiatt elég rosszul érzed magad, hisz lelkiismeret-furdalásod van, mert nem akartad az illetőt megbántani. Próbálj most higgadtan gondolkodni annak érdekében, hogy miként rendezhetitek ezt a konfliktust anélkül, hogy a kapcsolatotok végképp tönkremenne. Hidd el, nevetséges ügyről van szó, és emiatt nem érdemes egy barátságot kockáztatni.

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Nagyon büszke vagy magadra, hiszen egy bonyolult helyzetben sikerült a szövevényes szálakat kibogoznod. Ezzel olyan ügyet oldasz meg, amely téged és a környezetedben élőket is hosszú ideje nyomasztott. Emiatt mindenki nagyon hálás, ami több önbizalmat ad neked a jövőre nézvést is. Látod, ez történik, ha bátran ki mersz állni bizonyos dolgokért, s megmutatod, miféle képességek rejlenek benned. Csak így tovább!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Egy hozzád közel álló személy kellemetlen helyzetbe hoz mások előtt, amit az első pillanatban nem is igen tudsz mire vélni. Fogalmad sincs, miért volt jó neki az, hogy nevetségessé tett, de mindenképp érdemes hangot adni a csalódottságodnak, hisz joggal vársz magyarázatot arra, mi a fene történt. Igyekezz megértetni az illetővel, hogy nem igazán jó vicc az, amin csak az előadó nevet, miközben mások igencsak kínban érzik magukat. Értesd meg vele egyszer és mindenkorra, hogy a jövőben igyekezzen kerülni a hasonló szituációkat!

NYILAS (november 23-december 21)

Meglehetősen zokon veszed, hogy valaki folyamatosan számon kér rajtad valamit, amit egyszerűen nem értesz – hiszen semmi közöd a dologhoz –, s ezért nem is tudod megfelelően kezelni a helyzetet. Nincs más hátra, mint hogy szedd össze magad, és bátran állj ki az igazadért. Tedd mindenki számára egyértelművé, hogy képes vagy határozottan fellépni, ha megalapozatlanul bántanak, szóval veled nem lehet szórakozni! Mutasd meg, hogy milyen kemény fából faragtak!

BAK (december 22-január 20)

Mindig, minden körülmények között arra törekszel, hogy másoknak örömet szerezz és megfelelj az elvárásaiknak, miközben te rendkívül magányosnak érzed magad. Itt az idő tehát, hogy feltöltsd az endorfinraktáraidat, hiszen időnként magadra is gondolnod kell! Éppen ezért ma ne törődj senki mással! Szervezz olyan programot, ami csak rólad szól: menj el egy szépségszalonba, vegyél egy dögös ruhát, esetleg egyszerűen csak ülj be egy barátnőddel valahova egy finom ebédre! Foglalkozz néha kicsit magaddal, mert neked is jár egy cseppnyi boldogság!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Igyekszel felvidítani valakit, akinek eléggé rossz állapotban van a lelke. Nemes dolog mindenképp, szervezz olyan közös programot, amely elfeledteti vele a gondjait és újra tud majd nevetni! Te jó vagy ezekben a dolgokban, a kreativitásod nem lesz hiábavaló, végül egy nagyon vidám napot sikerül kikerekíteni, az illető pedig nagyon hálás lesz neked ezért. Mindenkinek szüksége van egy ilyen emberre a környezetében, akiről csukott szemmel is tudja, hol találja meg a bajban! Büszke lehetsz magadra!

HALAK (február 20-március 20)

Az a fajta ember vagy, aki szeret önmagáról gondoskodni, ennek megfelelően inkább magad oldod meg a gondjaid és a nehezebb szituációkat is. Ám van olyan helyzet, amely rajtad is képes kifogni, Te pedig az utolsó pillanatig foggal-körömmel hajtasz, hogy ne kelljen senkihez fordulnod. Be kell azonban látnod, hogy időnként sokkal jobb, ha keresel valakit, akiben megbízhatsz és megoszthatod vele a problémákat. Hidd el, szívesen vesz majd át a terhekből és nem fog csalódást okozni. Te pedig próbáld elfogadni, hogy a szuperhősök is halandó emberek!