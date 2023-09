Napi horoszkóp szeptember 8.: a Skorpiók fontos döntést hozhatnak meg, a Nyilasok új kihívás előtt állnak

NAPI HOROSZKÓP SZEPTEMBER 8.

KOS (március 21-április 20)

Bizonytalanul, óvatosan lépdelsz előre az úton, folyamatosan attól tartva, hogy mikor esel hasra. Így azonban teljesen elfelejted élvezni az életet, s tulajdonképp nem leled örömödet semmiben. Ez nem vezet semmi jóra, mert elveszíted minden önbizalmadat, s belefásulsz az egészbe. Legszívesebben feladnád az egészet, ám egészen biztosan ez lenne a legrosszabb megoldás. Szabadulj tehát meg a görcseidtől, lazíts és bátran, felszegett fejjel menetelj a célod felé! Meglátod, sokkal szebbnek látod majd a világot, ha látsz is, nem csak nézel!

BIKA (április 21-május 20)

Egészen a mai napig rengetegen kételkedtek abban, hogy hibátlanul tudsz abszolválni egy bizonyos feladatot, ám a hét utolsó napján végre bebizonyíthatod, hogy bizony benned is megvan az a sikerhez szükséges tudás, akaraterő és kitartás, amellyel komoly eredményeket érhetsz el. Ne késlekedj tehát, ragadd meg az alkalmat és csinálj valami olyan pozitív dolgot, amitől mindenkinek tátva marad majd a szája. Ezután majd kétszer meggondolják, hogy egyszer kételkedjenek-e benned vagy akár megkérdőjelezzék a kompetenciáidat!

IKREK (május 21-június 21)

A hét utolsó munkanapján végre elhatározásra juthatsz egy bizonyos üggyel kapcsolatban, melynek lezárásával más irányba indulhatsz. Akad azonban mégis valaki, aki folyamatosan azon dolgozik, hogy ezt megakadályozza, mindent megtesz azért, hogy el ne veszítsen. Téged eleinte felháborít, hogy milyen jogon befolyásolja az életedet, ám ha mélyebben belegondolsz, akkor bizony rá fogsz jönni, hogy talán túlságosan ragaszkodik hozzád és nem feltétlenül akar neked keresztbe tenni. Tisztázzátok, kinek mi a célja, magyarázd el neki, hogy a saját életed felett miért te vagy az egyetlen kompetens személy. Sokkal könnyebben fog menni a lezárás, ha ő is megérti, hogy is áll pontosan a helyzet.

RÁK (június 22-július 22)

Nehezen viseled az egy helyben álldogálást, szeretnéd felkavarni kicsit az állóvizet és ehhez a hét utolsó munkanapját érzed a legmegfelelőbbnek. Mérlegeld tehát, hogy mire van szükséged a változáshoz, s mitől érdemes megszabadulnod. Ugyan nem mindenki fog örülni ennek, hiszen a szeretteid féltenek, te azonban igyekezz értésükre adni, hogy pontosan tudod, mit csinálsz, ebből adódóan ha elhasalsz, az is a te bajod lesz. Amennyiben valóban szükségét érzed és biztos vagy a dolgodban, mondd ki, amit ki kell, ám arra azért ügyelj, hogy ne hozz meggondolatlan döntéseket!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

A hét utolsó napján tolsz magad előtt folyamatosan egy bizonyos feladatot, szíved szerinr nem is foglalkoznál vele, hiszen megítélésed szerint regeteg más, jóval értelmesebb dolog van, amire koncentrálhatnál ehelyett. Mivel azonban a feletteseid megbíztak vele, te pedig elvállaltad, épp ezért jobban teszed, ha gyorsan megcsinálod azt, amit várnak tőled. Minél többet hezitálsz, annál később szabadulsz, s közben folyton az jár a fejedben, hogy ezzel az üggyel mégiscsak kellene kezdened valamit. Hidd el, neked is sokkal jobb lesz, ha mielőbb lezárod, hiszen a lelkiismeretedet úgysem hagy addig nyugodni!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Maximalizmusod okán amennyiben valamire igent mondasz és elvállalod, azt szereted tökéletes eredménnyel elvégezni, amellyel méltán vívhatod ki a környezeted elismerését. Vigyázz azonban, csak és kizárólag olyasmit vállalj, amely semmilyen szempontból nem lesz megterhelő, illetve a kompetencia határaidon belül mozog és rendelkezel hozzá a megfelelő tudással is. Csak azért, mert valaki ki szeretné csikarni a segítségnyújtást belőled, még korántsem jelenti azt, hogy mindenképp kötélnek kell állnod, csak mert nem akarsz csalódást okozni az illetőnek. Légy önmagad, de mindenképp vedd figyelembe a képességeidet is!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

A hét utolsó munkanapján történik végre valami körülötted, te pedig alig várod, hogy újabb kalandokba vághass bele. Ne siettess azonban semmit, hiszen ezzel tudtodon és akaratodon kívül veszélyhelyzetbe sodorhatod magad. Bármennyire is kalandvágyó vagy, a testi épséged mindennél fontosabb, éppen ezért kétszer is gondold végig, mielőtt bármit teszel. Kizárólag akkor kezdj neki, ha meggyőződtél róla, hogy az út kellőképp biztonságos. Ez persze korántsem jelenti azt, hogy a fülesfotelban ülve, sálat kötögetve kell megöregedned, egész nyugodtan vállalkozhatsz olyasféle dolgokra is, amelyek a komfortzónádon kívül esnek. Tanulj, tapasztalj, de mindenképpen okosan járd a saját utadat!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Olyan döntés előtt állsz, amelyet régen meg kellett volna már hoznod, ám egészen idáig megpróbáltad a fejedet homokba dugni, s addig húzni az időt, ameddig csak lehet. Hát, eddig lehetett, s nem tovább, hiszen a hét utolsó napján megkongatják a vészharangot, így nemcsak szembe kell nézned vele, de ki is kell mondanod a döntésed eredményét. Igyekezz tehát a sarkadra állni és mondj végre valamit, hidd el, utána hihetetlen megkönnyebbülést fogsz érezni!

NYILAS (november 23-december 21)

Bár a hét utoló munkanapjára nem terveztél már különösebben nagyobb kihívást, mégis Murphy törvénye szerint olyasmivel kell ma megküzdened, amihez szinte minden energiádat fel kell használnod. Nem minden nap történik ugyanis olyasmi, ami a nyílt vízre sodor, ahol minden erődet és tudásodat összeszedve kell úsznod ahhoz, hogy el ne merülj és bele ne fulladj a helyzetbe. Lehet ugyan, hogy ma teljesen lemerülsz, de ha a nap végén visszatekintesz a művedre és az eredményre, büszkeséggel tölt majd el az, amit látni fogsz. Ezután kifejezetten jól fog esni, ha felhőtlenül beszélgethetsz a barátaiddal egy pohár bor társaságában!

BAK (december 22-január 20)

A hét utolsó munkanapja tűnik a legalkalmasabbnak arra, hogy végre pontot tehess egy régóta húzódó ügy végére. Épp ezért gondold végig, hogyan tudod a legegyszerűbb úton lezárni a dolgot, hogy aztán nyugodtan, lelkiismeretfurdalás nélkül adhasd át magad a hétvégének. Olyasfajta tehertől szabadulsz meg ezzel, amely nem igazán hagyott nyugodni, mindig ott motoszkált ugyanis a fejedben az, hogy meddig tart még, mikor lesz vége és vajon milyen eredménnyel zárul majd. Mivel elég nagy nyomásként nehezedett rád, most végre fellélegezhetsz, hisz abszolút felszabadító érzés ez számodra. Mostantól jöhet a pihenés!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

A végső célod elérése előtt, a hét utolsó munkanapján olyasfajta, váratlan dologgal szembesülsz, amelyre egyáltalán nem számítottál, hisz teljes meggyőződéssel hitted, hogy egy, a múltban történt eseménynek semmiféle hatása nem lesz a jelenedre. E tekintetben hatalmasat kellett csalódnod, mert most nagyon úgy tűnik, hogy ezen fog múlni a jelenlegi folyamat eredménye. Épp ezért igyekezz visszanyúlni és lezárni ezt a zavaró tényezőt és úgy próbáld elérni a célod, hogy később se kelljen folyton attól tartanod, vajon mikor köszönnek rád ismételten a régi ügyek. Hidd el, sokkal nyugodtabb leszel, ha nem kell folyamatosan ezen kattognod, legközelebb pedig jobban teszed, ha akkor és ott kezelsz egyfajta problémát, amikor az éppen aktuális!

HALAK (február 20-március 20)

Olyasfajta helyzetben találod magad a hét utolsó munkanapján, amely első pillanatban kissé bonyolultnak tűnik, ám ahogy elmerülsz a részletekben, pontosan látod, hol van a kutya elásva. Nem kell tehát megijedned attól, ami rád vár, sokkal inkább tekints mintegy kihívásként a szituációra. Persze, nyilván akadnak olyan vészmadarak körülötted, akik megállás nélkül kárognak és vészjóslósan keringenek feletted, te azonban ne törődj senki véleményével, hiszen ráéreztél a megoldásra, így tehát pontosan tudod, melyik ösvény mentén kell haladnod ahhoz, hogy végül bármifajta pozitív eredményt elérhess! Hajrá!