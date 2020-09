Napi horoszkóp szeptember 8.: a Kosok ügyei pozitív irányba haladnak, a Mérlegek mindenáron szeretnék elérni a kitűzött céljukat

NAPI HOROSZKÓP SZEPTEMBER 8.

KOS (március 21-április 20)

Hosszú ideje dolgozol valamin, amely most végre pozitív irányt vesz és meglátod a fényt az alagút végén. Mivel számodra fontos dologról van szó, ne kapkodj el semmit, az eddig megszokott tempót diktálva próbálj eljutni arra a szintre, amelyet régóta szeretnél elérni. Fontos, hogy minden apró részletet vegyél figyelembe, hisz sokszor minden azon múlik, hogy észreveszed-e azokat a rejtett dolgokat, amelyek, ha elkerülik a figyelmed, akár el is úszhat a siker. Mivel azonban számodra fontos ügyről van szó, igyekezz úgy teljesíteni a táv maradék részét, hogy elmondhasd magadról, mindent megtettél annak érdekében, hogy elérd a hegy csúcsát!

BIKA (április 21-május 20)

Bár nem biztos, hogy jut rá időd, mégis elvállalsz minden rád bízott feladatot, hisz senkinek nem akarsz csalódást okozni. Ennek köszönhetően azonban kissé túlvállalod magad, mert nemhogy a saját feladataiddal nem tudsz végezni, még a mások által rád bízottakkal is meggyűlhet a bajod. Ügyelj arra, hogy a minőség és a színvonal megőrzése érdekében legközelebb csak annyi felelősséget vállalj magadra, amivel még felmutatható eredmény tudsz produkálni, hisz nem az a cél, hogy magadnak, vagy akár a környezetednek csalódást okozz, kudarcélmények sorozatát átélve ezzel! Okosan gazdálkodj az időddel, az energiáddal és a képességeiddel, ez esetben meglátod, tudni fogod, mi az, ami még belefér!

IKREK (május 21-június 21)

Olyasfajta dologgal kell szembenézned, amelyről az elején korántsem hitted, hogy meg tudod oldani. Épp ezért, amikor szembesülsz a helyzettel, félelmedben azonnal elmenekülnél. Mivel azonban a nyitott mondatok előbb-utóbb úgyis utól érnek, hisz mind megoldásra várakozva akkor is itt lesznek, amikor visszaosonsz, ezért sokkal jobb, ha a sarkadra állsz, összeszeded magad és megoldás centrikusan, lépésről lépésre haladva kreativitásod felhasználva megkeresed a megoldó kulcsot. Ne ijedj meg, ha az első képlet nem oldja meg a problémát, akkor majd lesz egy következő és egy utána következő is! Higgy magadban!

RÁK (június 22-július 22)

Olyasmiről szerzel tudomást, amely előrelendítheti az eseményeket, ám minden még egyáltalán nem garantált, így nem is érdemes beleélned magad. Továbbra is állj készenlétben, hogy váratlan helyzetben tettre készen cselekedni tudj, ne vedd készpénznek azt, ami még nem garantált. Hisz az, hogy valahonnan hallasz valamit, még nem garancia arra, hogy úgy is fog történni. Járj éberen és vedd észre azokat a lehetőségeket, amelyeket érdemes lesz kihasználnod a siker érdekében!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Általában te vagy a társaság húzóereje, híresen nagy szórakoztató vagy, különös ismertetőjeled a túltöltött exhibicionizmus. Nem esik nehezedre az sem, hogy a véleményed hangosan, akár sok ember előtt is felvállald, emiatt azonban időnként kellemetlen helyzetbe kerülsz. Mások ugyanis nem mindig értenek egyet veled, emiatt neheztelhetnek rád. Mivel azonban nem akarod önmagad meghazudtolva cáfolni a saját véleményed, csak azért, hogy ne essen a népszerűségi indexed, bátran állj ki amellett, amit képviselsz!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Elképesztő mennyiségű energiát fektettél valamibe, amely végül bőségesen megtérül. Rendkívüli büszkeséggel tekintesz most a művedre, hisz ezt csak és kizárólag magadnak köszönheted. Élvezd az eredmény minden percét, arasd le bátran a babérokat, de aztán mindenképp szállj vissza a földre, hisz új inspirációkra van szükséged ahhoz, hogy újult erővel vethesd magad a következő kihívásba, amelyek teljesítéséhez minden egyes porcikádra, agysejtedre és kreativitásodra szükséged lesz!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Valamit nagyon szeretnél elérni, emiatt mindent hajlandó vagy feláldozni és sajnos talán többet is látsz a dolog mögé, mint ami valójában benne van. Emiatt elkezdesz a saját illúzióidból várat építeni és elhitetni magaddal, hogy ebből akár bármi is kihozható. Érdemes tehát még azelőtt visszatérned a Föld nevű bolygóra, mielőtt nagyot csalódhatsz, hisz az, ami Te bele látsz, az valójában nem biztos, hogy benne is van. Most kellene kicsit hideg fejjel, racionálisan gondolkodnod, mert ma még van lehetőséged sérülés nélkül útirányt változtatnod, de minél inkább bent vagy a labirintusban, annál nehezebb lesz megtalálnod a kiutat!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Hosszú idő után először tölt el az elégedettség érzése azokkal a folyamatban lévő ügyeiddel kapcsolatban, amelyeken régóta, már-már kissé hitevesztetten dolgozol és ez rendkívüli elégedettséggel tölt el. Ne hagyd most, hogy kicsússzon minden a kezeid közül, figyelj oda arra, ami még képlékeny és ne lankadjon a koncentrációd azzal kapcsolatosan sem, amiről azt gondolod, már csak át kell lépni vele a célvonalat. Ne feledd, bármikor jöhet olyasfajta, váratlan fordulat, amely mindent megváltoztathat! Ne engedd ki az irányítást a kezedből, mert csakis így lesz lehetőséged arra, hogy learasd a babérokat!

NYILAS (november 23-december 21)

Váratlan akadály kerül az utadba, melyet sehogy sem kerülhetsz ki, bármennyire és hátrálsz meg tőle. Épp azért, hogy mihamarabb legyőzhesd, érdemes tehát a félelmeid és frusztrációid levetkőzni, bátran a sarkadra állni és szembenézni vele. Ha jobban megnézed, lehetséges, hogy nem is a megugorhatatlan kategóriáról van szó, érdemes tehát egy esélyt adnod magadnak arra, hogy egy pillanatra elhidd, igenis megvan benned az a tudás és tapasztalat, amely ahhoz szükséges, hogy végül büszkén állhass ki és elmondhasd magadról, hogy rajtad bizony egyáltalán nem múlt a győzelem! Hajrá!

BAK (december 22-január 20)

Valakivel parázs vitába keveredsz amiatt, mert egy számodra kiemelten fontos ügyben nem osztja a véleményed, mi több teljesen ellentétes álláspontot képvisel. Ne feledd azonban, az élet kompromisszumok sorozata, meg kell tanulni elfogadónak lenni és mások véleményére nyitott lenni. Lehet, hogy nem értetek egyet, de ez még koránt sem jelenti azt, hogy neked oly módon kellene cselekedned, ahogy azt ő elvárja. Lehet, hogy nincs is semmifajta, feléd támasztott elvárása, csupán csak egy másfajta szemszögből nézi a szituációt. Ha az emelt volumenű vita helyett azonban megpróbálod megérteni és az általa képviselt álláspontot alaposabban megvizsgálni, még az is lehet, hogy van az ő véleményében is igazság!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

A múltban hatalmas csalódás ért, amelytől nem tudsz egyszerűen megszabadulni, folyamatosan ott duruzsol a bogár a füledben, hogy mi lesz, ha ugyanez előfordul és te nem fogod tudni kezelni a helyzetet. Így azonban nem fogsz tudni továbblépni, az új felé indulni, benne fogsz ragadni egy olyan szituációban, ami semmi jót nem tartogat már számodra. Határozd tehát el magad, zárj le mindent, ami nem szolgálja a továbbiakban a lelki épülésed és nyiss új ajtókat, mert valahol ott kell lennie a boldogságodnak és a teljes értékű életednek! Az előző negatív élményből tanultál, nem lehet, hogy egymás után kétszer mellényúlj!

HALAK (február 20-március 20)

Úgy tűnik, ez ma nem a te napod, semmi nem úgy alakul, ahogy azt eltervezted, úgy látszik minden ellened játszik. Annak ellenére, hogy pontosan és aprólékosan kidolgoztad a tervet, nem sikerül semmi. Ne aggódj, a nap 24 órából áll, neked pedig tengernyi időd van arra, hogy apró változtatásokkal elérd végül azt, amit szerettél volna. Ne ess kétségbe, szedd össze a gondolataid, vedd fel a kesztyűt és szállj ringbe a saját érdekeid védelmében! Miért engednéd, hogy kontrollálhatatlanul sodródj a vízesés felé?! Vedd a kezedbe az irányítást, hisz rajtad is múlik a helyzet kimenetele!