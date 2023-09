Napi horoszkóp szeptember 6.: az Oroszlánok segíteni szeretnének valakinek, a Halaknak nem érdemes felesleges erőfeszítéseket tenniük

NAPI HOROSZKÓP SZEPTEMBER 6.

KOS (március 21-április 20)

Komoly döntést kell meghoznod a hét közepén, egyenlőre azonban fogalmad sincs, mi tévő legyél. Nem számítottál ugyanis arra, hogy bármelyik ujjadat harapod, mindenképp fájdalmas lesz, hisz ez most nem csak rád lesz hatással, hanem a szeretteidre és a tágabb környezetben élőkre is. Bárhogy is döntesz, ügyelj arra, hogy ne csak a te lelki épséged maradjon sértetlen, hanem másokon se kelljen átgázolnod. Ha minden szempontot aprólékos részletességgel megvizsgálsz és a döntés előtt figyelembe veszed őket, talán nem lesz annyira fájó senkinek. Ezt most meg kell tenned, de hidd el, utána sokkal könnyebb lesz a lelked!

BIKA (április 21-május 20)

A hét közepén valami azt súgja, hogy érdemes utánajárnod egy bizonyos dolognak, akkor fogsz csak valamelyest megnyugodni ugyanis, ha kiderül az igazság. A bizonytalanságnál mindenképpen jobb lesz, ha tisztázod a helyzetet, ám fel kell készülnöd arra is, hogy ennek számodra roppant kellemetlen következménye lehet. Minél inkább számítasz erre, annál kevésbé csalódhatsz. Egyébként az is lehet, hogy nem kellene neked ezzel az üggyel annyit foglalkozni, hisz ha valaminek ki kell derülnie, az előbb-utóbb ki is fog derülni, s így talán nem szükséges annyira erőltetni a dolgot!

IKREK (május 21-június 21)

Megeshet, hogy nem a helyzetnek megfelelően reagálsz a hét közepén, be nem tartva az illem és a diplomácia szabályai. Hirtelen csattansz ugyanis fel valamire, pedig a haragodat nem a rossz hír hozóján kellene kitöltened. Próbálj önuralmat gyakorolni, ne ugorj feleslegesen mindenre. Hallgasd meg nyugodtan az illetőt és gyorsan lépj tovább. Ne fuss felesleges köröket, hiszen csak önmagadat fárasztod vele, mást meg úgysem fog érdekelni a háborgásod. Lazíts és akkor nem fogsz olyan kényelmetlen helyzetbe kerülni, amikor neked kell majd magyarázkodni, elnézést kérni!

RÁK (június 22-július 22)

Rendkívül teljesítményorientált ember vagy, gyakorlatilag képes vagy mindent bevetni a siker érdekében, ám egy bizonyos folyamat kapcsán lassabban mennek a dolgok, mint azt megszoktad, melyet igen frusztrálónak tartasz. Attól azonban, mert egyetlen csettintésre nem oldódik meg minden, még nem kell csalódottan elkullognod. Kellő akaraterővel és kitartással a munkád meg fogja hozni a gyümölcsét. Ha viszont most feladod, soha nem fogod megtudni, milyen közel jártál már a célhoz, bízz inkább magadban és menj tovább!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Mindenáron segíteni szeretnél valakin a hét közepén, nem nagyon látod azonban, hogy miképp tudnál mentőövet dobni neki. A legegyszerűbb az, ha megkérdezed, miben állhatsz pontosan a szolgálatára vagy hogyan tehetsz érte bármit. Légy azonban óvatos, ne lépd át a saját határaidat még véletlenül sem, csakis addig nyújtózkodj, ameddig a takaród ér! Az illető így is értékelni fogja az érte folytatott küzdelmedet, semmi szükség tehát arra, hogy akaratodon kívül mártír legyen belőled! Maradj mindig ilyen segítőkész, de tudd belátni, ha valamihez te sem nőttél még fel!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Valaki óriási szívességet kér tőled a hét közepén, amely igen-igen meghaladja az ingerküszöbödet, ennek okán gyakorlatilag azonnal nemet mondanál. Nem pontosan azért, mert a segítőkészség hiányzik belőled, sokkal inkább azért, mert akkora áldozatokkal járna a folyamat, amelyből ráadásul rosszul is kijöhetsz. Próbáld finoman, de logikusan elmagyarázni, hogy ezt most miért nem vállalhatod. Csak addig a pontig menj el, amíg nem kockáztatod, hogy más miatt a szakadékba zuhansz, de vigyázz arra is, hogy a másik se essen bele. Találjátok meg az arany középutat, s akkor mindenki számára elfogadható megoldás születhet.

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Pontosan megtervezted a napi programot mára, azzal azonban nem számoltál, hogy bizony lesznek olyan fordulatok, amelyek befolyásolják a tempót és jó eséllye a végkimenetelt is. Mielőtt azonban kétségbeesnél, hogy az egészet folyamatot emiatt bukod el, előtte végy egy mély levegőt és gondolj bele, mi mindent tettél már eddig is. Annyi munka, energia és matekozás van benne, hogy ez nem sülhet el rosszul. Ne ijedj tehát meg a szembejövő akadályoktól, csupán arra ügyelj, hogy biztos lábakon állj, el ne fújjon az első fuvallat! Menni fog, csak bízz magadban!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Első nekifutásra nem sikerül ugyan megugranod azt a magasságot, amelyet célként tűztél ki magad elé, emiatt eléggé elkeseredsz és azon gondolkodsz, hogy feladod az egészet, de valahogy mégis ott motoszkál a fejedben az, hogy amennyiben feladod, akkor örökké bánni fogod. Épp ezért ha betartod a fokozatosság elvét, illetve ha a körülményeket, a képességeidet és az eddig szerzett tapasztalataidat figyelembe véve alacsonyabbra teszed azt a bizonyos lécet, akkor majdnem biztos, hogy sikerül átugranod anélkül, hogy levernéd. Buktatók vannak a pályán, de ha megtanulod helyükön kezelni a dolgokat, nem ütközöl olyan nehézségekbe, amelyek ellehetlenítenek!

NYILAS (november 23-december 21)

A hét közepén abszolút sínen vannak azok a folyamatok, amelyeket elkezdtél, ebből adódóan végre van időd arra, hogy aprólékos részletességgel foglalkozz azokkal a dolgokkal is, amelyek valóban érdekelnek és nem feltétlenül tartoznak a kötelező teendők közé. Megnyugtat a tudat, hogy nem kell minden percet koncentrálással, görcsben töltened, felkészülve a váratlan helyzetekre is. Mivel minden nem fér bele a nap 24 órájába, ezért időnként szükséged van arra, hogy lejjebb adj a feladatokból és azokra a dolgokra is összpontosíts, amelyek felett általában elsiklasz, vagy felszínesen kezeled őket a hétköznapokban.

BAK (december 22-január 20)

Mások folyton befolyásolni szeretnék a döntéseidet, hisz nem néznek ki annyit belőled, hogy önállóan is képes vagy bizonyos dolgokban állást foglalni. Épp ezért most eljött a megfelelő alkalom, hogy felállj és megmutasd mindenkinek azt, hogy te is szuverén ember vagy, aki rendelkezik annyi öntudattal és logikával, hogy átlátja a dolgokat és észreveszi az ok-okozati összefüggéseket. Eddig sem volt szükséged arra, hogy valaki a kezedet szorongatva vezessen az úton, hisz el tudtad dönteni, merre kell menned. Tisztában vagy azzal, hogy ha elhasalsz, neked kell a fájó sebekből tanulnod, de erről szól az Élet!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Minél inkább igyekszel a hét közepén valakivel megértetni egy számodra teljesen egyértelmű tézist , annál inkább azt kell észrevenned, hogy kezded a saját értékrendedet is feladni, és mindent feláldozol azért, hogy meggyőzd az illetőt. Nem érdemes azonban eddig elmenni azért, hogy másokat a te oldaladra állíts, inkább el kell engedni a szóban forgó személy kezét. Hidd el, a kapcsolatotoknak sem használ, ha olyasvalamit próbálsz elmagyarázni, amit a másik egyszerűen nem hajlandó elfogadni. Vedd észre, hogy csak az idődet vesztegeted, ezért inkább minden harag nélkül lépj tovább. Fontos feladatok várnak még ugyanis rád, amelyek teljesítéséhez minden energiáidra szükség lesz!

HALAK (február 20-március 20)

Olyasmiről próbálod meggyőzni a környezetedet, amivel kapcsolatban soha nem fognak egyetérteni veled. Emiatt kakukktojásnak érzed magad, ám mivel büszkén vállalod a véleményedet, egyáltalán nem zavar, hogy kilógsz a sorból. Tudod, hogy minden ember önmagában érték, de az, hogy egy személyiség kiben milyen érzelmeket vált ki, igencsak szubjektív megítélés dolga. Pontosan emiatt nem érdemes olyanokat győzködnöd, akik a tiédtől nyilvánvalóan eltérő értékeket preferálnak. Higgy magadban és az álmaidban!