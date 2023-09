Napi horoszkóp szeptember 5.: a Skorpióknak érdemes szerényebben hozzáállniuk bizonyos helyzetekhez, a Nyilasok csapatban bizonyíthatnak

NAPI HOROSZKÓP SZEPTEMBER 5.

KOS (március 21-április 20)

Valakivel nem nagyon jössz ki a környezetedben, azt érzed, hogy hiába vagy vele szemben nyílt, őszinte és érdeklődő, gyakorlatilag folyamatosan lepattansz róla. Találj egy közös érdeklődési kört, igyekezz más módon megközelíteni őt, hátha felismeri végre, hogy semmiképpen nem akarsz ártani neki. Próbálkozz, mert előbb-utóbb sikerülhet az általa épített gátat áttörni, és olyan kapcsolat alakulhat ki közöttetek, amely mindkettőtök számára hosszútávon is kedvező lehet. Meglátod, ha egyszer sikerül rábírnod a barátkozásra, ő is feloldódik majd!

BIKA (április 21-május 20)

Hosszú ideje várod, hogy egy számodra eléggé bizonytalan helyzet megoldódjon, ami már régóta frusztrál. Emiatt a hét második napján kezdesz besokallni, hiszen egy pocsolya kellős közepén toporogsz, s nem látod, hogy bármilyen említésre méltó előrelépés történne. Nem is fog történni semmi, ha a csodára vársz, a sült galamb nem száll magától a szádba, éppen ezért állj a sarkadra, legyél határozott és tegyél valamit a siker érdekében. Ne keserítsd meg a mindennapjaidat azzal, hogy egyfolytában azon kattog az agyad, mi és miért nem történik meg. Hidd el, a bizonytalanságnál minden jobb!

IKREK (május 21-június 21)

Egy eldurvult vita hevében valaki akaratlanul a lelkedbe gázol, ami igen nagy csalódást okoz neked. Nem vártad volna ugyanis, hogy egy olyan személy, akit magadhoz közelállónak gondoltál, a saját igaza védelmében, kizárólag az érdekeire tekintettel ilyen övön aluli ütést visz majd be. Lehet, hogy ez igencsak a kedvedet szegi, de próbáld a jó oldalát nézni a dolognak: kiderült, hogy nem mind arany, ami fénylik, korántsem biztos tehát, hogy az a jó barát, akit te annak szeretnél látni. Inkább hagynod kellene, hogy az élet mutassa meg, ki az, aki minden körülmények között hajlandó melletted állni!

RÁK (június 22-július 22)

Ugyan roppant toleráns embernek tartod magas, mégis a hét második napján valakinek sikerül átlépnie a tűréshatárodat, amit rendkívül nehezen tudsz megállni szó nélkül. Meglehetősen irritál az, hogy az illető önmagától nem jön rá arra, hol kellene megálljt parancsolnia magának, mintha nem is a jelenben élne. Nem érted, miért nyomul annyira, amikor te többször próbáltad jelezni neki, hogy nálad hol a határ, s már túlfeszítette a húrt. Úgy látszik, nem ért a finom gesztusokból, jobb tehát, ha világosan az értésére adod, hogy eddig és ne tovább, hátha ennek köszönhetően leesik neki a lényeg!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Akad valaki a környzetedben, aki nem igazán a te javadat akarja, sokkal inkább érdekből legyeskedik körülötted. Ez meglehetősen idegesít, hiszen igencsak feltűnően csinálja,

nem kell azonban különösebben foglalkoznod vele, inkább azokra a dolgokra koncentrálj, amelyeket valóban fontosnak tartasz. Ne fuss felesleges köröket azokért, akik egyetlen lépést sem tennének az érdekedben, ha csupán rólad lenne szó. Lépj tovább és keresd azoknak a személyeknek a társaságát, akik nem csupán a saját érdekeik miatt állnak melletted!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Úgy érzed, túl nagy a nyüzsgés körülötted, nem igazán tudod az eseményeket követni, ennek okán érthető módon az a célod, hogy egy kicsit lassíts, illetve végre kicsit elcsendesedjen minden és rendezhesd a gondolataidat. Ne is szervezz délutánra vagy estére olyasfajta programot, amely nagy hangzavarral és társasággal járna, sokkal jobban teszed, ha elvonulsz kicsit a Világ elől, ledőlsz a kanapéra és egyszerűen csak relaxálva élvezed a csendet. Hidd el, ha minden a helyére kerül, sokkal nagyobb lendülettel fogsz tudni mindennek neki vágni a hét hátralévő részében!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Egy bizonyos helyzetet tudsz a saját akaratoddal és a jelenlegi eszköztáraddal befolyásolni, mely rendkívüli módon frusztrál. Nincs azonban más választásod, el kell fogadnod, hogy vannak bizony olyan szituációk, amelyeket az élet alakít, s te bármennyire is szeretnéd, egyszerűen nem tudod írányítani őket. Amennyiben azonban már így alakult, abban az esetben igyekezz a jót látni mindenben, gondolj arra, hogy amikor valami történik, ami nem tetszik neked, talán annak is van valamilyen hozadéka. Esetleg csak annyi, hogy tanulj belőle, s tudd levonni a megfelelő konzekvenciákat azért, hogy a jövőben okosabban cselekedhess. Próbálj kicsit másként tekinteni bizonyos szituációkra és könnyítsd meg a saját helyzetedet!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

A szokásosnál jóval magabiztosabb vagy egy bizonyos dologgal kapcsolatban, gyakorlatilag olyannyira, hogy már teljesen elrugaszkodtál a valóságtól. Jelen pillanatban el nem tudod képzelni, hogy bármi is közbeszólhatna, hiszen a markodban érzed a sikert. Ez azonban semmi jóra nem vezet, s ha próbálod reálisan nézni a dolgokat, látni fogod, hogy korántsem ennyire egyszerű a helyzet. Szóval lenne min változtatni, s fel kellene ismerned, hogy nem teljes a kép, amit kialakítottál magadban. Ráadásul vannak, akik ferde szemmel néznek rád emiatt, de nem is ez az igazán fontos, ennél jóval lényegesebb, hogy legalább saját magadat ne csapd be!

NYILAS (november 23-december 21)

A hét második napján csapatban bizonyíthatod rátermettségedet egy bizonyos feladat kapcsán, ami szerencsére nem okoz gondot, hiszen magas a toleranciaküszöböd és az alkalmazkodóképességnek sem vagy híján. Ebből adódóan gyakorlatilag bármikor kész vagy az együttműködésre, ha a közös érdekek úgy kívánják. Mindenkinek megvan azonban a dologban a szerepe, éppen ezért te is csak a saját feladatodra koncentrálj, illetve arra, hogy azt, amit csinálsz, a lehető legtökéletesebben teljesítsd, hiszen minden puzzle-darabnak tökéletesen illeszkednie kell egymáshoz, hogy végül hibátlan legyen az eredmény. Jó kis csapat vagytok, ami téged nagy elégedettséggel tölt el, hiszen végre van egy közösség, amelyben jól érzed magad!

BAK (december 22-január 20)

Általában véve ha valamire igent mondasz és elvállalod, azt szereted hibátlanul elvégezni és olyan eredményt felmutatni, amellyel méltán vívod ki a környezeted elismerését. Vigyázz azonban, hogy csak és kizárólag olyasmit vállalj, amely semmilyen szempontból nem lesz megterhelő, illetve a kompetencia határaidon belül mozog és rendelkezel hozzá a megfelelő tudással is. Csak azért, mert valaki ki szeretné csikarni a segítségnyújtást belőled, még korántsem jelenti azt, hogy mindenképp kötélnek kell állnod, csak mert nem akarsz csalódást okozni az illetőnek! Légy önmagad, de mindenképp vedd figyelembe a képességeid is!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Noha kiszámítottad, miképp végzed el a rád bízott feladatokat a hét második napján, azt azonban nem kalkuláltad bele, hogy az Élet írja az igazi forgatókönyvet, ennek megfelelően tehát nem mindig sikerülnek úgy a dolgok, ahogyan azt te, személy szerint eltervezed. Légy azonban optimista, ne add fel ilyen könnyen, amennyiben valami nem jön össze az első próbálkozásra, az még nem jelenti azt, hogy nem vagy képes megoldani a feladatot, inkább arról lehet szól, hogy tapasztalatokat kell még gyűjtened ahhoz, hogy végül megkaparintsd, ami jár neked. Száműzd a negatív gondolatokat, fuss neki újra és újra annak érdekében, hogy biztosan sikerüljön megugrani az akadályt!

HALAK (február 20-március 20)

A sok tennivalód közül fogalmad sincs, melyikhez fogj hozzá először, hiszen nem állt még össze a fejedben, hogy mi is pontosan a prioritási sorrend. Ennek okán gyakorlatilag gonsolkodás nélkül mindenbe belekapsz, így azonban semmit nem tudsz igazán lezárni és olyan eredményt produkálni, amellyel te is elégedett lehetsz és nem kell szégyenkezned miatta. Ne rémítsen meg a sok-sok feladat, képes leszel úrrá lenni a helyzeten, amennyiben megfelelő módon szervezed meg a munkát. Biztosan menni fog, csupán csak bíznod kell magadban!