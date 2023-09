Napi horoszkóp szeptember 4.: a Szüzek új kalandra vágynak, a Skorpióknak érdemes hátrahagyniuk a félelmeiket

NAPI HOROSZKÓP SZEPTEMBER 4.

KOS (március 21-április 20)

Egy nemrégiben elszenvedett csalódás okán nehezen engedsz közel magadhoz bárkit, nem igazán szeretnéd ugyanis újra átélni ezt a vacak érzést. Érthető a bizalmatlanságból adódó óvatoskodás, mégis a saját érdekedben próbálj dolgozni ezen és elengedni a rossz gondolatokat, mert így egy idő után azt fogod észrevenni, hogy kikoptak az emberek a környezetedből. Ne hidd, hogy mindenki rosszat akar neked, járj nyitott szemmel és rá fogsz jönni, hogy nem mindenki az ellenfél csapatában játszik!

BIKA (április 21-május 20)

A hét első napján úgy érzed, hogy zsákutcában vagy egy bizonyos feladat kapcsán, nem igazán tudsz ugyanis előre lépni. Így azonban a hasznos munka helyett tanácstalanul egyhelyben toporogsz, mely szintén nem lesz jó hatással az eredményre. Igyekezz azonban folyamatosan azon agyalni, hogy mégis miképp tudnál a jelenlegi pontról elmozdulni, gondold végig, mit kellene másként csinálnod, hogyan változtass a taktikán ahhoz, hogy kikerülj ebből a helyzetből. Hisz neked is az a célod, hogy mihamarabb előre tudj lépni a siker érdekében!

IKREK (május 21-június 21)

Az átlagosnál komolyabb projektet veszel a nyakadba a hét első napján, a sikerhez vezető utad azonban abszolút nincsen kitaposva. Mielőtt tehát túl mélyre mennél a dologban, előtte mindenképp érdemes tervet, útvonalat készítened, amelynek mentén végighaladva olyan páratlan sikereket érhetsz el, amelyre mindig is büszkén tekintesz majd vissza. Ha nyitott és befogadó vagy, akkor még bizonyosan sokra viheted, az egésznek csupán a szakmai tudásod, az akaraterőd és az általános hozzáállásod a receptje!

RÁK (június 22-július 22)

Valaki a környezetedben kockázatos dologra készül, melyben te abszolút a veszélyt, a sérülés lehetőségét látod, épp ezért megteszel mindent, hogy felvilágosítsd. Az illető azonban a vártnál jóval hevesebben reagál, amikor utat kívánsz mutatni neki. Ne legyen emiatt a továbbiakban lelkiismeret-furdalásod, hisz mindent megtettél, ha nem hallgat rád, az az ő dolga. Ha bajba kerül, biztosan meg fogja oldani, ha pedig nem sikerül neki, úgyis keresni fog. Amennyiben így történik, ne zárkózz el előle, biztosítsd róla, hogy a háttérbe vonulva figyeled, hátha úgy hozza az élet, hogy elő kell lépned és felsegítened. Ilyen ugyanis egy jó barát!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

A hét első napján nem igazán találod a helyed abban a szituációban, amelybe akaratodon kívül kerültél, és bár minden erőfeszítéseddel arra koncentrálsz, hogy élvezd és magabiztos legyél, egyszerűen nem megy. Amennyiben valóban mindent bevetettél és ennek ellenére teherként nehezedik rád, most mondj nemet és add vissza a lehetőséget, mielőtt mélyebbre merülsz bele és sokkal nehezebb lesz kihátrálni. Így megnyugodhatsz, nem lesz lelkiismeret-furdalásod és nem kell hajlott háttal bujkálnod, hanem nyugodtan kihúzhatod magad és indulhatsz más irányba!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Egy ideje azon morfondírozol, hogy belevágnál egy új kalandba, izgatja ugyanis a fantáziádat a veszély, az extremitás. Eddig azonban nem nagyon akadt senki a környzetedben, aki támogatott volna az ötletedben, objektív véleményt tudott volna mondani vagy használható tanáccsal szolgálni. Mivel azért ott motoszkál a fejedben, hogy mégicsak jól jönne egy társ, épp ezért érdemes addig keresgélned, amíg olyan személyt nem találsz, akiben teljes mértékig megbízhatsz, illetve akinek nyugodtan fordíthatsz hátat, nem kell attól tartanod, hogy rád támad. Csak akkor indulj neki a nagy kalandnak, ha megtaláltad hozzá az emberedet!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Borzasztóan fontosnak találsz egy bizonyos ügyet, jelen pillanatban azonban úgy tűnik, hogy nem akad társad, aki melletted állna vagy azonos céllal menne előre. Mivel ez így, ebben a formában jóval fárasztóbb neked, épp ezért megfordul a fejedben az, hogy feladod inkább az egészet és másfelé indulsz. Mielőtt viszont végleg hátat fordítanál a dolognak, előtte mindenképp győződj meg róla, hogy tényleg nem lehet-e többet kihozni a dologból. Ha ugyanis idő előtt hagysz ott csapot-papot, nagyon bánni fogod a későbbiek során!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Bizonytalanul lépkedsz előre az úton, folyamatosan attól tartva, mikor lépsz gödörbe és akkor dugába dől minden eddig befektetett energiád. Ennek azonban az a hátránya, hogy elfelejted élvezni a téged ért impulzusokból adódó élményeket és mire felocsúdsz, már rég hátrahagytad őket. Próbálj a folytonos félelem helyett másra koncentrálni, és kezd el élvezni az életet, hiszen mire elkezdenéd élni, arra leszel figyelmes, hogy belefásultál és elmegy melletted minden, amiből táplálkozhatsz. Vetkőzd le a görcsöket, lazíts és felszegett fejjel menetelj a célod felé! Meglátod, sokkal jobb lesz!

NYILAS (november 23-december 21)

Noha mindent tökéletesen elterveztél a hét első napjára, mindennek ellenére mégis váratlan lehetőséget kínál egy megbízható ismerősöd. Noha pontosan tudod, hogy szinte mindent át kell szervezned, mégis próbáld végiggondolni, mennyi hasznot húzhatsz ebből a vissza nem térő lehetőségből, s hogy érdemes-e azt megragadnod. Mérlegelj és amennyiben nyerhetsz rajta, élj az alkalommal. Ha úgy találod azonban, hogy nincs értelme, abban az esetben nyugodtan engedd el a dolgot és koncentrálj más feladataidra. Csak akkor kockáztass, ha látod a perspektívát!

BAK (december 22-január 20)

A hét első napján olyan projekt hiúsul meg, melyhez nagy reményeket fűztél, emoatt érthető módon eléggé el vagy keseredve, nincs is kedved más utakon elindulni. Kétségtelenül nehezebb most a helyzeted, ám ha hiszel magadban és van akaraterőd is, minden menni fog, állj fel és indulás tovább! Ne ragadj bele egy olyan kudarcélménybe, amely megakadályozhat abban, hogy sikereket érj el és boldog lehett. Van benned fantázia, érdemes tehát kibontakoztatnod a képességeidet!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

A hét első napján semmiféle halaszthatatlanul fontos dolgod nincs, ami kötelezően elvégzendő lenne, mely kiváló lehetőség arra, hogy kicsit a gondolataidba mélyedve rendezd az érzéseidet és tervezd meg a jövőbeni programjaidat. Igyekezz rendszerezni azokat a feladatokat, amelyek már biztosan a naptáradba vannak rögzítve, tudd, mi és hogyan következik egymás után, milyen prioritási sorrendben. Bár még csak a hét első napja van, mégis engedd el magad, ne frusztráljon semmi, gyűjts energiát és inspirálódj, hisz elég sok kihívásnak nézel elébe!

HALAK (február 20-március 20)

A hét első napja csupa olyan meglepetést tartogat számodra, ameyre nem számítottál, mégis nagyon pozitívan érint. Élj meg minden pillanatot, mert mostanában nem nagyon adódott olyan alkalom, amikor a benned lévő feszültség oldódott, s át tudtad adni magad az élvezeteknek! Rögtön másképp látod a világot és ha elég ügyes vagy, akkor a hét elején szerzett benyomások elkísérnek egészen annak végéig!