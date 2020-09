Napi horoszkóp szeptember 4.: a Szüzek elismerésre vágynak, a Nyilasok talpraesettségüknek köszönhetik sikereiket

NAPI HOROSZKÓP SZEPTEMBER 4.

KOS (március 21-április 20)

Egy vitás kérdésben azért teszel nagy erőfeszítéseket, hogy meggyőzd a másik felet az igazadról, ő azonban semmiképp nem hajlandó engedni a huszonegyből. Ebben a helyzetben nem biztos, hogy megéri fárasztani magad és heroikusan küzdened azért, hogy a végén elmondhasd, neked volt igazad. Egyszerűen ha meddőnek találod kettőtök vitáját, csak emelkedj felül a dolgon, lépj túl ezen a ponton, mert ha benne ragadsz, nem fogsz tudni ennél sokkal értékesebb dolgokra összpontosítani! Ha nem vagy partner, a vita előbb-utóbb így is, úgy is be lesz rekesztve!

BIKA (április 21-május 20)

Olyasmire vállalkozol, amiben nincs akkora rutinod, mint a környezetednek, de mivel szereted a kihívásokat, könnyen igent mondasz. Kérj segítséget másoktól, ne félj a kalandtól, hisz csak az indulásnál kell egy nagy légvétel, utána minden megy majd a maga útján. Ne szégyelld, ha segítségre szorulsz eleinte, ha már belejössz, nagyon fogod élvezni a dolgot! Most még lehet, hogy ingoványos a talaj, de ha megtanulod átugrani az akadályokat, sínen lesz minden!

IKREK (május 21-június 21)

A mai nap érdekes tapasztalatokat tartogat a számodra, nem minden alakul ugyanis a terveid szerint. Egy ismeretlen útra tévedsz, ami izgalmas kalandokat ígér. Először nem érzed magad túl jól ebben a helyzetben, hiszen nem szereted a váratlan meglepetéseket, és jobban szeretsz a saját határaidon belül maradni, ám most valahogyan mégis van kedved kipróbálni új dolgokat. Jól is teszed, ha nem rettensz vissza, mert a végén lesz az okod az ünneplésre, hiszen a tiéd lesz a siker, s magadnak is bizonyítasz ezzel, hogy érdemes időnként elhagyni a komfortzónádat, amelyben általában mozogsz!

RÁK (június 22-július 22)

Nagy versenyt futsz, ezért észnél kell lenned, hogy ne érhessen semmiféle meglepetés, s nehogy bárki is letaszítson majd a dobogó felső fokáról. Pontosan tisztában vagy vele, hogy mit kell csinálnod és egyelőre biztosan vezetsz, de ki tudja, mit hoz a holnap. Szóval egyetlen percig se lankadjon a figyelmed! Ügyelj azonban arra, hogy mindig csak tisztességes eszközökkel küdj, pontosan azért, hogy ne legyen később sem lelkiismeret-furdalásod amiatt, mert esetleg csaltál! Soha ne feledd: a fair play mindenekelőtt!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Valamit nagyon szeretnél megkaparintani, azt veszed azonban észre, hogy nem kevés az akadály, amit meg kell ugranod ahhoz, hogy a végén elérd a kitűzött célod. Mivel nem ismersz lehetetlent, ez sem jelenthet akkora problémát, hogy már az elején feladd. Tisztában vagy vele, hogy nem lesz egyszerű dolgod, de kellőképpen edzett vagy ahhoz, hogy könnyedén tudj végig menni a pályán, amelynek végén joggal szerzed majd meg azt, ami neked jár! Hajrá!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

A nagy tömegben kissé elnyomottnak érzed magad, nem tudod pontosan mit is kellene ahhoz tenned, hogy mindenki figyelmét magadra irányítsd. Ülj le és gondold végig, hogy mi az a pozitív és hasznos dolog, amivel a hangod hallathatod és a társaság egyenrangú tagjaként ismernek el. Meglátod, ha van benned kellő mennyiségű bátorság, van elég önbizalmad és ki mersz állni, nagyon hamar hatékonyan ki tudod vívni az elismerést. Csak bízz magadban és a képességeidben!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Valaki akaratán kívül bajba sodor és bár nem a szándékosság vezérelte, mégis kissé hevesen reagálsz a kialakult helyzetre. Próbáld szem előtt tartani azt, hogy nem akart neked ártani, üljetek le és egy kávé mellett beszéljétek meg, mi az, amit sérelmezel, illetve mi az, amitől a jövőben az illetőnek tartózkodnia illene annak érdekében, hogy ne okozzon konfliktust. Mivel semmi baj nem történt, ez nem az a szituáció, amely örök haraggal végződne, boríts fátylat a történtekre és lépj tovább!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Nagy izgalommal és várakozásokkal tele vágsz bele valami új dologba, amivel kapcsolatban azonban egyenlőre vajmi kevés tapasztalattal rendelkezel. Semmi baj, az első lépések ugyan elég nehezek, de ha kicsit beletanulsz és megtapasztalsz bizonyos dolgokat, nem lesz már annyi bonyodalom és két ismeretlenes egyenlet, amit ne tudnál játszi könnyedséggel megoldani. Most legyél bátor, mert ha ezt a lehetőséget nem ragadod meg, ki tudja, hogy később mikor jön újabb alkalom!

NYILAS (november 23-december 21)

Úgy tudod alakítani a saját szád íze szerint a szituációt, hogy a talpraesettségednek köszönhetően teljesen pozítivan és sikeresen tudsz kijönni belőle. Nem gondoltad volna, hogy váratlan fordulatot vesznek az események és végül minden jóra fordul. Ez is azt bizonyítja, hogy érdemes inkább többször, több szempontból, részleteiben vizsgálva a helyzetet, olyan döntéseket hozni, amelyekről biztossn lehet tudni, hogy milyen irányba terelik a mederben a folyó folyását. Csak el ne bízd magad, mert bármikor adódhatnak olyan szituációk, ahol észnél kell lenned, ha nem akarsz a folyóba fulladni!

BAK (december 22-január 20)

Kissé bizonytalannak érzed a jelenlegi helyzeted, több szálon futnak az események, te pedig egyenlőre nem döntötted még el, hogy melyik irányba indulj. Ahhoz azonban, hogy racionális döntést hozz, a saját érdekeidet szem előtt tartva mindenképp végig kell gondolnod, mi a legjobb döntés, amivel hosszútávon jól járhatsz. Azt, ami zavar, hagyd hátra, ahol nem érzed jól magad, onnan menj el és azokat a tényezőket tartsd szem előtt, amelyek neked fontosak. Eljött a te időd! Ne félj változtatni!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Megnyugodhatsz, rajta vagy az úton, teljesen jó irányba haladsz. Bár mindig akad valaki, aki befolyásolni próbál majd, aki biztosan jobban akarja tudni, valóban ez-e az az ösvény, amin menned kell, de ne hagyd magad mások által vezetni. Te önálló, józan gondolkodással bíró emberként pontosan tudod, hogy mi a jó neked. Ez a saját utad, arra haladj, amerre jónak látod, ne arra, amerre a többiek küldenek!

HALAK (február 20-március 20)

A hét utolsó munkanapja tökéletes alkalom arra, hogy lezárj minden folyamatban lévő, eddig álmatlan éjszakákat okozó ügyet és felkészülj az előtted álló hétvégére. Épp jókor jön a pihenés, hisz fogytán vannak a tartalékaid, pontosan tudod azonban, hogy az utolsó métereken nem torpanhatsz meg. Igyekezz tehát összeszedni magad, zárj le mindent, amit lehet és munka után ugorj fejest a hétvégébe!