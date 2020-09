Napi horoszkóp szeptember 30.: a Szüzek fontos elismerésben részesülnek, a Mérlegek váratlan helyzetben reagálnak gyorsan

NAPI HOROSZKÓP SZEPTEMBER 30.

KOS (március 21-április 20)

Úgy érzed, van valaki a környezetedben, aki mindenáron maga mellé szeretne állítani egy bizonyos helyzetben, ennek érdekében mindent elkövetve és semmit nem szégyellve. Csak azért azonban, mert erőszakkal nyomul, neked még nem kell kötélnek állnod, Te ugyanis önálló gondolkodással bíró emberként el tudod dönteni, kit és miért támogatsz. Ne engedj a nyomásnak, inkább határozottad hozd a tudtára, hogy ezzel a fene nagy taktikázással csak maga ellen fog fordítani. Légy kemény és talpraesett!

BIKA (április 21-május 20)

Nem feltétlenül jól ítélsz meg egy bizonyos helyzetet, amiatt, hogy nem vizsgáltál meg minden apró részletet, amely ezúttal kifejezetten kellemetlen helyzetbe sodor. Ne ess kétségbe, keresd meg a lehető legegyszerűbb kiutat és egy okosabb taktika alapján menj tovább. Te sem vagy tévedhetetlen, így neked is jár a tévedhetőség esélye, de ügyelj arra, hogy tudd és merd bevallani, ha hibáztál és tévedtél! Ebből is tanultál valamit, legközelebb már tudni fogod, hol nem szabad tévútra menned!

IKREK (május 21-június 21)

Nagy célt tűztél ki magad elé, pontosan tudva, hogy azt elérni nem lesz egy sétagalopp. Tisztában voltál a ténnyel, hogy magasra tetted a lécet, amit meg kell majd ugranod ahhoz, hogy eljöjjön a hőn áhított siker és csillogás. A jelenlegi pozíciód alapján minden esélyed megvan arra, hogy meg tudd valósítani a tervedet. Légy magabiztos, nehogy kizökkenj egy pillanatra is, s mindenképpen higgy magadban. Ha így teszel, legyőzheted akár az egész világot!

RÁK (június 22-július 22)

Vannak olyan szituációk, amelyeken jobb csendben túllépni, s ezen nem érdemes egyetlen percig sem morfondírozni. Meg kell tanulnod neked is elereszteni helyzeteket anélkül, hogy nagyon felbosszantanád magad. Néha sokkal okosabb, ha nem okozol magadnak kellemetlen pillanatokat azzal, hogy olyan dolgokon töröd a fejed, amelyek megtörténtek, sőt már el is múltak. Tanulj meg diplomatikusan, okosan továbblépni – és tekints a jövőbe!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Lassanként kezd kicsit sok lenni a téged nyomasztó probléma, amelyekkel jelen pillanatban nem tudsz mit kezdeni. Fogalmad sincs ugyanis, hogyan oldd meg őket egymás után szép sorjában úgy, hogy az eredmény téged is boldoggá tegyen és azt láthasd viszont, amit eredetileg is szerettél volna. Mivel azonban úgy tűnik, kezdenek ezek a bizonyos nyitott mondatok túlnőni rajtad, mindenképp érdemes ezen a ponton megfontolnod, hogy miként próbálod meg lezárni őket úgy, hogy elégedett lehess. Amennyiben szükségét látod, hogy átadj valakinek a terheiden, a saját magadon történő könnyítés érdekében érdemes keresned egy olyan személyt a környezetedben, akire mindig is számíthattál és pontosan tudod, hogy ezúttal sem fog cserben hagyni. Arra azonban ügyelj, hogy semmiképp ne erőltess rá senkire semmi, akaratán kívül!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Hosszú idő után végre számodra fontos emberek is elismerik a teljesítményed, amely rendkívüli büszkeséggel tölt el, hisz most bizonyosságot nyert az, hogy noha nem mindig látszik, ennek ellenére igenis figyelemmel kísérik az utad, tetteid és szavaid nyomot hagynak bennük. Boldoggá tesz a tudat, hogy nem hiába fektettél annyi időt és energiát a számodra különös jelentőséggel bíró dolgokba, hisz most minden befektetés megtérülni látszik. Élvezd a sikert, fürödj a népszerűségben és igyekezz bezsebelni minden elismerést. Arra ügyelj azért, hogy el ne szállj nagyon, annál nehezebb lesz majd ugyanis visszatérni a Föld nevű bolygóra!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Abszolút nem számítottál arra, hogy a mai programjaidat megzavarhatja egy váratlan helyzet, most azonban mégis olyasmivel kell szembesülnöd, amely tényleg gyors és hatékony beavatkozást igényel és nem várhatsz a jó szerencsére, hogy majd az megoldja a több ismeretlenes egyenletet. Pontosan tudod, hogy mit kell behelyettesíteni, hol van az ismeretlen és pontosan hogyan kell a helyes irányba terelned a folyamatot, ne késlekedj tehát egyetlen percig sem, hisz nincs idő hosszas meditálásra. Bár az eredmény így sincs garantálva, te mégis nyugodt lelkiismerettel léphetsz tovább, mások előtt bátran felvállalva önmagad, hisz minden tőled telhetőt megtettél, ennél többre akárhogy szerettél volna, sajnos nem voltál képes. Így sem rossz a teljesítmény, egyéni csúcsnak mindenképp mondható!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Olyasfajta kihívással kell ma szembenézned, amelyre nem számítottál, még sincs más választásod, mint két lábra állva fejest ugrani a kalandba. Ne félj az ismeretlentől, higgy abban, hogy a végén olyan élményben lehet részed, amelyet hosszú ideig nem fogsz elfelejteni. Mivel joggal féltenek a környezetedben az ismeretlentől, nyugtasd meg őket, hogy veszélyes helyzeteket semmiképp nem vállalnál el egyébként sem, ha pedig mégsem sikerül a tervek szerinti élményt megszerezni, akkor is tanulsz az esetből, ám időnként neked is szükséged van újfajta tapasztalatokra, amelyekkel csak úgy tudsz gazdagodni, ha elhagyod a komfortzónád. Légy bátor és vágj bele a kalandba!

NYILAS (november 23-december 21)

Kezdesz kimerülni a heti hajtásban, nem nagyon bírod már a tempót a többiekkel tartani. Mivel azonban még csak a hét közepe van, épp ezért ezen a ponton okosabban teszed, ha megállsz, fújsz egyet és kicsit másra koncentrálsz, a mentális tartalékaiddal érdemes ugyanis okosan gazdálkodnod. Attól, mert különöseb logika nélkül rohansz előre, még nem biztos, hogy eredményes is leszel. Igyekezz tehát kicsit összeszedettebben gondolkodnod annak érdekében, hogy ne élj fel minden maradék tartalékot a hét közepén. Keress olyan elfoglaltságokat, amik egy rövid időre kikapcsolják az agyad!

BAK (december 22-január 20)

Leragadtál egy bizonyos helyzetben, amelyből nem sikerült túl jól kijönnöd, ezen rágod magad már jó ideje. Kezdesz azonban az önvádba és a lelkiismeret furdalásba beleveszni, amely semmi jóra nem vezet majd. Próbáld helyretenni magadban a dolgokat, vond le a megfelelő tanulságokat, okulj belőlük és tekints úgy a helyzetre, hogy a múltban történt események a te épülésed szolgálják a jövőben. Ha arccal hátrafelé mész, soha nem fogod tudni lezárni azt, ami megtörtént, igyekezz inkább megfordulni és előrenézni, hisz a jövődben új élmények várnak!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Olyan szituáció adódik, amikor választanod kell, melyik irányba fordulsz, mi az, amire a leginkább szeretnél fókuszálni. El kell tudnod dönteni, hogy a te értékrended szerinti fontossági sorrendben mi az, amire jelen pillanatban fókuszálni érdemes és mi az, amivel csupán az időd vesztegetnéd. Amennyiben bízol önmagadban és a hetedik érzékedben, nem fogsz magadnak csalódást okozni. Hidd el, hatalmas kő esik majd le a szívedről, ha eldöntötted, merre legyen az útirány!

HALAK (február 20-március 20)

Nagy felelősséggel járó feladatot bíznak rád, mely elsőre eléggé megijeszt. Nem hiszel ugyanis magadban annyira, hogy képes leszel megbirkózni vele. Ám ha jobban belegondolsz és alábbhagy a kétségbeesésed, te is láthatod, hogy valójában nem is akkora teher, amit a válladra tettek. A benned rejlő tudás és tapasztalat pont elegendő. Próbálj úgy hozzáállni a dologhoz, hogy ez egy teszt arra, hogy meg tudod-e állni a helyed ebben a helyzetben. Bízz magadban, hidd el, hogy neked is menni fog a feladat, minden csak önbizalom kérdése!