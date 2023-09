Napi horoszkóp szeptember 3.: az Ikreknek szembe kell nézniük egy bizonyos helyzettel, a Szüzek fájó emléket zárhatnak le

NAPI HOROSZKÓP SZEPTEMBER 3.

KOS (március 21-április 20)

Úgy érzed, valaki a hátadon felkapaszkodva próbál sikereket elérni anélkül, hogy bármiféle együttműködést tanúsítana veled. Mivel nem szereted az ilyesfajta hozzáállást, igyekezz mihamarabb leülni és az illető tudomására hozni, hogy pontosan tudod, mi a célja és ahelyett, hogy kihasznál, sokkal érdemesebb lenne együttműködést tanúsítania és tisztességes módszerekkel segítséget kérni. Magyarázd el neki, hogy a te érdemeidet sem a szél hordta össze, saját magad dolgoztál meg mindenért. Ha logikusan megtudod értetni vele, hogy a sikerhez vezető utat magának kell kitaposnia, nem fog a továbbiakban téged zavarni ezzel!

BIKA (április 21-május 20)

Amikor már mindenki feladja a küzdelmet egy bizonyos dologgal kapcsolatban, te még mindig, a végsőkig harcolsz, komoly hittel és akarattal, nem szeretnéd ugyanis semmiképp feladni, szilárd meggyőződéssel hiszel abban, hogy sikerülhet. Hozzáállásod példamutató mások számára is, komoly elismeréssel figyelik azt, ahogyan mászol felfelé, újabb és újabb erőt merítve magadnak. Nagyon nemes dolgot teszel, arra azonban érdemes odafigyelned, hogy a realitások talaján maradj, ha valamiből elfogy a lehetőség, tudd belátni. Fogadd el, hogy vannak dolgok, amelyekért harcolhatsz ugyan a saját lelkiismereted tisztasága érdekében, de nem biztos, hogy megéri az idődet és energiádat vesztegetned vele!

IKREK (május 21-június 21)

A hét utolsó napján minden erőddel és igyekezeteddel próbálsz a szőnyeg alá söpörni egy számodra kellemetlen dolgot, még mielőtt a környezeted tudomást venne róla, ezzel azonban csak azt éred el, hogy akkor fog arcon csapni, amikor nem is számítasz rá, emiatt nem biztos, hogy felkészülten fogsz tudni reagálni. Érdemes tehát mérlegelned, hogy felvállalod mások előtt is azt, hogy tévedtél, hogy megbotlottál és emiatt alakult úgy a helyzet, ahogy, vagy inkább a végsőkig titkolózol azzal az állandó kockázattal a hátadon, hogy bármikor fény derülhet a titkodra. Lásd be, sokkal jobb tiszta lelkiismerettel, egyenes háttal élni az életedet, mintsem mindenki előtt játszani egy szerepet annak érdekében, hogy fény ne derüljön semmire!

RÁK (június 22-július 22)

A hét utolsó napján az az érzésed, hogy elakadtál egy bizonyos dologban, akármerre mozdulsz, nem tudsz tovább menni, így be kell látnod, hogy külső segítségre szorulsz. Keress a környezetedben egy olyan személyt, aki alkalmas a feladatra, kellőképp megbízhatónak tartod és nem fog visszaélni kiszolgáltatott helyzeteddel. Ezúttal sajnos nincs más választásod, mint teljes mértékig rábízni magad valakire, aki érti a dolgát és nem a sötét erdőben bolyong, hisz az nem segítség számodra. Ha ketten vagytok, sokkal előbb megtaláljátok a fényt az alagút végén, te pedig hálás lehetsz az illetőnek. Csak arra vigyázz, hogy jól válassz megmentőt!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Rendkívüli módon ki vagy már éhezve a sikerre, ennek érdekében mindenbe belefogsz, amibe csak lehet, olyasmiket is beleértve, amikhez egyáltalán nem is értesz. Mielőtt azonban udvari bolondot csinálva magadból egy lábon kezdenél tojással a kezedben zsonglőrködni, érdemes végiggondolnod, hogy mi az, amihez igazán értesz. A siker érdekében érdemes tehát olyasmibe kezdened, amelyhez annak előtte volt már némi közöd és nem a sötétben tapogatózol, így fogod csak tudni elérni azt, amit szeretnél! Most vagy soha, de ne ugorj fejest olyasmibe, ami kudarcélményt okozna!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Úgy érzed, a hét utolsó napja a legmegfelelőbb alkalom arra, hogy lezárj egy régi, fájó emléket a múltadból és végre nyithass az új, pozitív élmények felé. Hosszú ideje őrlődtél már, szinte felemésztett az, hogy egyfajta szerepet játszva, álarcot húzva boldognak mutattad magad, nehogy mások észrevegyék rajtad azt, hogy a mosolyod mögött mi az, amivel valójában küzdesz. Neked is nagy megnyugvás lesz az, hogy nem bélyegzi meg a hangulatod és az általános közérzeted az, hogy nem tudsz valamit lezárni, amit már régen le kellett volna, épp ezért most légy erős, bátor és határozott, állj a sarkadra és egyszer, s mindenkorra tegyél pontot a dolog végére. Levontad a megfelelő konzekvenciát, egy tapasztalattal gazdagabb lettél, itt az idő tehát, hogy újra a boldogságod keresd, hisz mint ahogy mindenki másnak, neked is alanyi jogon jár!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Pontosan tisztában vagy vele, hogy valaki nagy hibát követett el, de másra kente a dolgot, kimenekülve a szituációból. Mivel az igazságérzetedet sérti az, hogy ez a fajta eljárás másokat sodort bajba, mindenképp tudasd a vétkes féllel, hogy abszolút tudatában vagy a tettével és annak, hogy miféle következményeket okozott. Nem kell fenyegetésig menned, egyszerűen próbálj az illető lelkére hatni, hogy ő, maga vállalja fel mindenki előtt az igazságot, hisz nincs joga ahhoz, hogy lelkiismeret-furdalás nélkül, hátradőlve végignézze, ahogy a vétlen társat felelősségre vonják. Ha hatékonyan tudsz az illető lelkére hatni, nem kell kitálalnod, amennyiben azonban szavaid süket fülekre találnak, tudasd vele, hogy kénytelen leszel nyilvánosságra hozni a titkát. Ne aggódj, ez nem árulás, csupán az igazságérzeted kinyilvánítása!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Olyan problémát sikerül végre megoldanod a hét utolsó napján, amely már hosszú ideje megnehezíti az életedet, most azonban lehetőség kínálkozik arra, hogy örökre pontot tehess a dolog végére. Mivel ez a környezetedre is hatással volt, mindenki nagyon hálás lesz neked. Eggyel kevesebb megoldatlan kérdés, eggyel több bizonyíték arra, hogy a kreativitásod csodákra képes. Figyelsz a részletekre, s nemcsak nézel, hanem látsz is, így ezúttal is kiderült, hogy egy jó ötlet révén milyen könnyen zárhatsz le ügyeket, amelyek számodra és mások számára is súlyos problémát jelenthetnek! Ez igen!

NYILAS (november 23-december 21)

Próbálsz elfojtani magadban egy érzést, amely hosszú ideje nem hagy nyugodni, bárhogy is igyekszel egyre mélyebbre és mélyebbre nyomni, egyszerűen időről időre felbugyog benned és nem tudsz mit tenni ellene. Mivel emiatt egyetlen nyugodt perced sincs, érdemes letisztáznod magadban, hogy mi is pontosan az a dolog, amely ennyi álmatlan éjszakát okoz és hogyan tudnád megoldani a helyzetet. Ha elég mélyre ásol és bátran szembe mersz nézni ezzel a bizonyos zavaró ponttal, nagy követ görgethetsz le a szívedről, ami nagyban megkönnyíti majd a jövődet is. Épp ezért légy okos és bátor, meglátod, sokkal jobban tudsz majd aludni!

BAK (december 22-január 20)

Egy bizonyos probléma végképp kezd a fejedre nőni, épp ezért a hét utolsó napján muszáj vagy meghúzni egy határvonalat és kimondani a végszót. Az ellső pillanatban megrémít, hisz nem vagy hozzászokva ilyen jellegű döntésekhez, félsz, hogy ne okozz vele csalódást senkinek, ám ahogy telik az idő, rá kell jönnöd, hogy akárki akármit mond, érdemes volt erre az elhatározásra jutnod. Nagy tehertől szabadulhatsz meg ugyanis, amely nem nyomasztja többé a lelkedet és ez határozottan boldoggá tesz. Ne táncolj vissza csak azért, mert egyeseknek ez nem tetszik. Ha már elindultál, menj is végig az úton, a döntésedért csak magadnak tartozol felelősséggel!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

A hét utolsó napján nyakadon a határidő egy bizonyos feladat elvégzéséhez, te pedig kétségbeesetten kapkodsz, hiszen még sehol sem tartasz, így félő, hogy nem fogsz tudni felmutatható eredményt produkálni, amikor arra kerül a sor, hogy számot adj az eddigi munkáról. Állj tehát meg, gondold végig, mit és hogyan kellene csinálnod ahhoz, hogy bármiféle eredmény születhessen belőle és aszerint a terv szerint haladj végig. Annak semmi értelme, hogy rohansz a vesztedbe anélkül, hogy egyetlen pillanatra is körbe néznél! Lassan járj, tovább érsz!

HALAK (február 20-március 20)

Alapvetően szeretsz magad dönteni bizonyos kérdésekben, nem igazán engedsz senkit a közeledbe, nehogy rálássanak a terveidre és beleszóljanak a dolgaidba. Ma azonban mégis olyan helyzetben kerülsz, hogy minden akaratod ellenére kénytelen vagy segítséget kérni valakitől, akivel meg kell osztanod a részleteket ahhoz, hogy segítséget kaphass. Ne akarj mindenáron minden körülmény ellenére ragaszkodni a saját utadhoz, néha kevésnek bizonyul a te tapasztalatod is, ilyenkor érdemes olyan személyekkel konzultálnod, aki nálad sokkal jártasabb bizonyos dolgokban. Hidd el, hogy nem vagy tévedhetetlen és neked is vannak határaid, ettől még nem vagy másoknál kevesebb!