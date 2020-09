Napi horoszkóp szeptember 3.: a Nyilasoknak a meggyőző képességükre lesz szükségük, a Halak zsúfolt napra számíthatnak

NAPI HOROSZKÓP SZEPTEMBER 3.

KOS (március 21-április 20)

Életednek abba a szakaszába érkeztél, amikor egyszerűen elégedett vagy azzal, amit eddig elértél, megnyugtat az elért szint, ahol most tartasz, nem akarod már mindenáron, minden erőddel, görcsösen feljebb küzdeni magad. Végre lazíthatsz egy kicsit és gyönyörködhetsz abban, amit a saját erődből, komoly verejtékek árán létrehoztál. Nem kell már annyi időt és energiát arra áldoznod, hogy keményen dolgozz valamiért, hisz különösebb erőfeszítések nélkül halad minden, a maga útján! Ünnepeld magad és a sikert, mert minden elismerést megérdemelsz!

BIKA (április 21-május 20)

Olyan helyzetben találod magad, amelyben nem igen tudsz mit kezdeni mások viselkedésével és hozzáállásával. Fogadd el, hogy ugyan megváltoztatni senkit nem fogsz tudni, de ha kiállsz a véleményed és az álláspontod mellett, akár még olyan irányba is terelheted a szituációt, amelyből senki nem fog a végén negatívan kijönni. Ezúttal minden rajtad múlik, igyekezz tehát beleadni apait-anyait, mert ha sikerül, mindenki téged fog ünnepelni. Ugyan nem a népszerűség a legfőbb szempont, de nem árt időnként megmutatnod, hogy mennyi tehetség és kreativitás rejlik benned. márpedig ha van rá lehetőséged, miért ne használnád ki?!

IKREK (május 21-június 21)

Meg vagy győződve róla, hogy minden körülmények között, akármilyen nehézség ellenére képes vagy egymagad megmászni a hegyet, mindenféle segítség, vagy teherhordó sherpa nélkül. Be kell azonban látnod, nem minden ennyire egyszerű, kiszámítható, és könnyen teljesíthető. Mielőtt belevágsz valamibe, részleteiben merülj el a dologban, mélységeiben vizsgáld meg a kockázatokat és aszerint dönts, hogy merre indulsz. Amennyiben szükségét látod, ne szégyellj segítséget kérni, hisz csapatban sokkal könnyebb boldogulni és a felelősség is megoszlik közöttetek. Gondold meg, mielőtt olyasmibe kezdesz, amiből viszonylag nagy a veszítenivalód!

RÁK (június 22-július 22)

Bár mindent előre elterveztél a mai napra, valaki váratlanul segítséget kér tőled, mely teljesen felborítja a programjaidaf. Ennek ellenére nagyon szívesen állsz rendelkezésre, mert bár nem így tervezted, most a helyzet fontossága felülír mindent. Mivel belegondolsz, te hogyan éreznéd magad hasonló szituációban, így nem okoz gondot az, hogy egy perc alatt dönts arról, hogy mész és segítesz. Mivel épp nem küzdesz eget rengető kihívásokkal, szívesen állsz oda megfogni a munka végét. Derék dolog!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Pozitívan csalódsz valakiben, akiről eddig úgy gondoltad, csupán felszínesen ismered. Ezzel bebizonyosodik számodra, hogy mindenkinek jár egy esély, érdemes az embereket részletesen megismerni, mielőtt megítéled feketén, vagy fehéren őket. A világ tele van értékes tulajdonságokkal bíró emberekkel és ez a jelen szituációban tökéletesen megmutatkozik. Adj egy esélyt a kapcsolatnak, mert nem tudhatod, mivé fejlődhet az ismerkedés közöttetek! Nyugi, nem kell elkötelezned magad az első pillanatban!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Az a fajta személyiség vagy, aki mindig biztosra megy, nem szereted a váratlan helyzeteket, s ha ilyenek adódnak, nem is igen tudsz jól reagálni. A hosszú távú boldogulás érdekében azonban meg kell tanulnod ezeket is kezelni, megfelelő magatartást tanúsítani, mert könnyen meglehet, hogy kellemetlen helyzetbe sodródhatsz. Igyekezz tanulni minden szituációból, hogy aztán a jövőben könnyedén, gond nélkül fel tudd használni a tapasztalataidat. Fogadd el, hogy időnként az élet felülírja a terveidet, és meglehet, hogy el kell hagynod a biztonsági zónádat ahhoz, hogy elérhesd a céljaidat.

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Akad valaki a közvetlen környezetedben, akinek kifejezetten idegesít néhány tulajdonsága, ám mivel megbántani nem szeretnéd, ezért amikor csak lehet, kerülöd a társaságát. Mivel azonban ez elég hamar feltűnik az illetőnek, kellemetlen helyzetbe is sodorhatod magad. Épp ezért amennyiben úgy érzed, megér egy próbát, ülj le és beszélj vele az érzéseidről, illetve arról, hogy mi az, ami frusztrál téged. Ne feledd azonban, felnőtt embereket megváltoztatni nem lehet, így nem biztos, hogy eredménnyel jársz majd. Az, hogy megéri-e a kockázatot, te döntsd el annak alapján, hogy mennyire közvetlen a kapcsolatotok!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Olyasmi történik, amire nem számítottál, ám kezelned kellene a kialakult, váratlan szituációt. A hirtelen nyakadba zúdult felelősségtől megijedsz egy pillanatra, ha azonban rendelkezel ez ügyben kellő tudással és tapasztalattal, nopláne még a kreativitásod is előveszed, nem jelenthet megugorhatatlan akadályt a dolog. Állj meg két lábon, legyél magabiztos és minden menni fog magától. Csak az első lépés megtétele lesz nehéz, utána már játszi könnyedséggel meg tudod majd oldani a helyzetet. Fel a fejjel és előre!

NYILAS (november 23-december 21)

Próbálsz valakit jobb belátásra bírni valamivel kapcsolatban, ám nagyon úgy tűnik, hogy az illető folyamatosan lepattint magáról, mindenre akad magyarázata, amivel nem tudsz vitatkozni. Emiatt egy idő után be kell sajnos látnod, nem biztos, hogy megéri az a sok-sok feleslegesen futott kör, amit érte tettél meg. Te a saját boldogdágodra koncentrálj, hisz azért vagy felelős. Amennyiben nem sikerül meggyőznöd az ismerősödet, ne legyen emiatt lelkiismeret-furdalásod, hisz mindent megtettél érte, innentől kezdve rá van bízva, hogy melyik utat választja!

BAK (december 22-január 20)

A mai napon akaratodon kívül kellemetlen szituációba kerülhetsz, hisz valaki, aki nem vállalja a hibáiért a felelősséget, téged próbál bajba sodorni, csak hogy elterelje magáról a figyelmet. Mielőtt azonban neked kellene mások előtt szégyenkezve magyarázkodnod, igyekezz tisztázni magad, és elsősorban az illetővel értesd meg, hogy nem ez a módja egy-egy kellemetlen helyzet elintézésének, sokkal jobban teszi tehát, ha a jövőben egyenes gerinccel próbál beleállni a kellemetlen helyzetekbe is, és nem másokat kever bajba. Neked nem kell mások helyett vállalnod semmit, miért lennél saját magad ellensége?!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Túl magasra állítod másokkal szemben a mércét, olyasfajta dolgokat vársz el, amiket nem tudnak és nem is biztos, hogy szeretnének teljesíteni. Emiatt időnként kellemetlen helyzetbe kerülsz, hisz nyilvánvalóan előbb-utóbb mindenki hangot ad a nemtetszésének – és lásd be, valahol igazuk is van. Büszke lehetsz arra, hogy maximalista, céltudatos ember vagy, de nem várhatod el másoktól, hogy erejükön felül próbáljanak megfeleljeni neked. Igyekezz mindenkit elfogadni úgy, ahogyan van, hisz önmagában mindenki értékes ember, s érdemes észrevenni mindenkiben azokat a képességeket, amelyekkel a sors megáldotta őket. Nem tudod és nem is érdemes megváltoztatnod embereket, hogy a saját képedre formálj mindenkit. Legyél toleránsabb és hidd el, sokkal népszerűbb leszel!

HALAK (február 20-március 20)

A mai nap igen zsúfoltra sikeredik, egyszerre több feladatban kell ugyanis jól teljesítened. Ez az első pillanatban megrémit ugyan, de pontosan tudod, hogy megvan benned a megfelelő tudás és tapasztalat ahhoz, hogy helytállj és végül nem is akármilyen eredményt produkálj. Ha elég jól koncentrálsz és képes vagy kizárni minden zavaró tényezőt, sikerülhet úgy lezárni a helyzetet, hogy arról bizony sokáig beszélni fognak! Szedd össze magad, megvan benned a képesség ahhoz, hogy minden jól sikerüljön, így semmiféle megugorhatatlan akadály nem kerülhet az utadba!