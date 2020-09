Napi horoszkóp szeptember 2.:az Oroszlánoknak váratlan sikerben lehet részük, a Nyilasok energiától duzzadva tekintenek minden kihívásra

NAPI HOROSZKÓP SZEPTEMBER 2.

KOS (március 21-április 20)

Mások folyton befolyásolni szeretnék a döntésed, hisz nem néznek ki annyit belőled, hogy önálló döntések meghozatalára is képes vagy. Épp ezért most eljött a megfelelő alkalom, hogy felállj és megmutasd mindenkinek azt, hogy te is szuverén ember vagy, aki rendelkezik annyi élettapasztalattal és logikával, hogy átlátja a dolgokat és észreveszi az ok-okozati összefüggéseket. Eddig sem volt szükséged arra, hogy valaki a kezed szorongatva vezessen az úton, hisz el tudtad dönteni, merre kell menned. Tisztában vagy azzal, hogy ha elhasalsz, neked kell a fájó sebekből tanulnod, de erről szól az Élet! Jó pap is holtig tanul!

BIKA (április 21-május 20)

Végre sikerül pontot tenni egy eddig bizonytalan helyzet végére, úgy érzed, kialakult egy olyan szituáció, amikor neked kell felállni és dönteni, ellenkező esetben a végtelenségig tengődhetsz a két tűz között, amely előbb-utóbb végleg le fogsz fárasztani. Ne legyen lelkiismeret furdalásod amiatt, hogy így döntöttél, hisz nem volt más választásod. Ha legközelebb nem hagyod utolsó pillanatra a döntést, talán több időd lesz logikailag levezetni magadban az ok-okozati összefüggéseket, amely hozzá segíthet a higgadt, objektív, racionális határozathozatalhoz. Büszkén viseld tehát a döntés következményeit, vállald fel, hogy ez is te vagy!

IKREK (május 21-június 21)

Körülötted mindenki kételkedik annak sikerében, amit kigondoltál, s mindenáron próbálnak lebeszélni róla. Te mégis pontosan tudod, hogy igazad van, hisz nyomós okok szólnak amellett, hogy azt csináld, amit elterveztél. Azzal is tisztában vagy, hogy ezzel senki másnak nem ártasz, mert csak a saját bőrödet viszed a vásárra. Azonban légy óvatos! Mivel senki nem áll melletted és senki nem fogja a kezed, ha megbotlasz, nem is lesz, aki felsegítsen! Alaposan gondolj át minden egyes lépést, mielőtt belevágsz, mert nem tudhatod, milyen mély mély vízbe tévedsz!

RÁK (június 22-július 22)

Kissé elveszettnek érzed magad, mert nem az elképzeléseid szerint alakul az életed, s határozottan kedvezőtlen irányba mennek a dolgaid. De emiatt nem kell olyan nagyon elkeseredned, mert ez is jó lehet valamire, ha másra nem, hát arra mindenképpen, hogy új tapasztalatokkal gazdagodj. Egyébként sem valamilyen tragikus, jóvátehetetlen helyzetről van szó, hanem csak legyőzhetőnek tűnő nehézségekkel kell szembenézned. Hát nézz szembe velük, vond le a megfelelő konzekvenciát, és akkor legközelebb elkerülöd a hasonló zsákutcákat!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

A vártnál jobban sikerül valami, amiért az elején egy lyukas garast nem adtál volna. Ez teljesen felvillanyoz, legszívesebben világgá kürtölnéd azt, hogy tehetséged az egekig tört. Légy büszke magadra, engedj teret annak, hogy megünnepled a kreativitásod, de ne szállj túl magasra, mert később annál nehezebb lesz majd biztonságban talajt fogni. Ne várd meg, amíg az Élet ránt vissza, abban az esetben ugyanis nagyon fájdalmas lehet a földet érés! Csak csínján bánj a büszkeséggel és az egyre duzzadó önbizalmaddal!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Egyszerre túl sok dolgot ütemeztél be a mai napra, teljesen figyelmen kívül hagyva a fizikai korlátaid. Ennek meg is lesz a böjtje, este ugyanis szinte ájultan dőlsz majd az ágyadba. Ne vállalj egyszerre ennyi programot, tanulj meg nemet mondani, mert így előbb, vagy utóbb teljesen ki fogsz merülni. Csak addig takarózz, amíg a paplanod ér, annál tovább semmiképp, mert a szervezeted, bármennyire is szeretnéd, úgy sem fogod tudni becsapni! A hét elejét úgy szervezd meg, hogy jusson időd a pihenésre is ha kell, a már eltervezett feladatokba vonj be másokat is!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Nem vagy a csapatmunka híve, jobban szeretsz egyedül boldogulni, most mégis úgy adódik, hogy osztoznod kell valakivel a tennivalókon. Ne állj ellen, fogadd el a segítséget, legyél nyitott, mert egyfelől sokkal hamarabb végeztek, másfelől jobb néha osztozni a sikerben, mert a közös munka során hosszútávra szóló jó kapcsolatokat alakíthatsz ki. Merd magad másokra bízni, nem feltétlenül fog a hátrányodra válni! Különben is, csak úgy tudsz különbséget tenni a sakk és a kézilabda között, ha legalább egyszer mindkettőt kipróbáltad már!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Az a fajta ember vagy, aki önfeláldozásáról és önzetlen segítőkészségéről híres a környezetében. Ezúttal is bebizonyosodik, hogy jókor vagy jó helyen, hisz olyan segítséget nyújtasz, amelyet nem sokan tennének meg másokért. A szeretteid roppant hálásak neked, mindenképp viszonozni szeretnék, amit értük teszel, téged azonban soha nem az érdekek vezérelnek. Egyedülálló önzetlenséged mellett nem feledkezz meg magadról sem, hisz a te boldogságod legalább olyan fontos, mint másoké!

NYILAS (november 23-december 21)

Energiáktól duzzadva futsz neki a mai napnak, úgy gondolod, nincs az az akadály, ami legyőzhetne. A szupererőd azonban igyekezz arra használni, hogy önmagad hasznossá téve segíts másoknak, akik elakadtak a sok tennivalóval, de hagyj időt arra is, hogy a sok felgyülemlett energiát le tudd vezetni egy olyan programmal, amit te is élvezel. Hagyj ezekből a bizonyos erőkből tartalékot, mert a következő napokban szükséged lehet rá!

BAK (december 22-január 20)

Olyasmire vállalkozol, amiben nincs akkora rutinod, mint a környezetednek, de mivel szereted a kihívásokat, könnyen igent mondasz. Kérj segítséget másoktól, ne félj a kalandtól, hisz csak az indulásnál kell egy nagy légvétel, utána minden megy majd a maga útján. Ne szégyelld, ha segítségre szorulsz eleinte, ha már belejössz, nagyon fogod élvezni a dolgot! Most még lehet, hogy ingoványos a talaj, de ha megtanulod átugrani az akadályokat, sínen lesz minden!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Az élet olyan szituációba kever, ahol komoly döntést kell meghoznod, de egyenlőre fogalmad sincs, mi tévő legyél. Nem számítottál arra, hogy bármelyik ujjad harapod, mindenképp fájdalmas lesz, hisz ez most nem csak rád lesz hatással, hanem a szeretteidre és a tágabb környezetben élőkre is. Bárhogy is döntesz, ügyelj arra, hogy ne csak a te lelki épséged maradjon sértetlen, hanem másokon se kelljen átgázolnod. Ha minden szempontot aprólékos részletességgel megvizsgálsz és a döntés előtt figyelembe veszed őket, talán nem lesz annyira fájó senkinek. Ezt most meg kell tenned, de hidd el, utána sokkal könnyebb lesz a lelked!

HALAK (február 20-március 20)

Miközben te gőzerővel a céljaidért küzdesz és időt, energiát nem sajnálva mászol felfelé a meredek sziklákon, valaki egyfolytában azon dolgozik, hogy elbizonytalanítson, hogy visszarántson, mert féltékeny az eredményeidre. Te azonban roppant céltudatos vagy és csak az lebeg a szemed előtt, hogy méterekkel a hegycsúcs előtt nem fog tudni senki akkora befolyással bírni, hogy ez elegendő legyen arra, hogy feladd. Ne is hagyd magad kizökkenteni, a negatív és féltékeny embereket egyszerűen hagyd hátra, mert ők csak a hátrányodra válnak!