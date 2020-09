Napi horoszkóp szeptember 29.: az Ikreknek kompromisszumot kell kötniük a siker érdekében, az Oroszlánok régi problémát oldanak meg

NAPI HOROSZKÓP SZEPTEMBER 29.

KOS (március 21-április 20)

Rendkívül izgatott vagy egy számodra fontos miatt, emiatt nem is igen tudsz a kötelezettségeidre összepontosítani. Mivel azonban vannak még feladataid, amelyeket határidőre el kell végezned, igyekezz valamennyire elfeledkezni arról, hogy milyen kellemes program vár rád. Hidd el, mindennek eljön majd a maga ideje, s minél inkább sürgetsz valamit, annál nagyobb esély van arra, hogy végül kudarcot vallasz. Légy türelmes és eljön az a pillanat is arra, hogy fejest ugorj abba a buliba, ami már most olyannyira izgatja a fantáziádat! Emlékezz: első a munka, utána jöhet a szórakozás!

BIKA (április 21-május 20)

Úgy érzed, elakadtál egy bizonyos feladattal, sehogyan sem látod a kiutat, ám eddig nem akartál senkibe kapaszkodni és segítséget kérni. Be kell azonban látnod, hogy érdemes a büszkeségedet legyőzni és olyasvalaki támogatását kérni, aki volt már hozzád hasonló szituációban, így tehát rendelkezik némi tapasztalattal efféle ügyben. Olyasmiért ne vállalj felelősséget, amiről fogalmad sincs, s ne csodálkozz, ha ennek komoly következményei lehetnek! Nem szégyen belátni, hogy vannak határaid, hisz te is halandó ember vagy, aki időnként tévedhet!

IKREK (május 21-június 21)

Csapatban kellene dolgoznod, ennek ellenére bárhogyan is igyekszel, egy bizonyos kérdésben nem tudsz egyetérteni a többiekkel, egy pillanatig nem is érted, hogy mit keresel valójában ebben a közösségben, hisz annyira idegen számodra a szituáció, hogy mindenáron a kiutat keresed. Nem érdemes azonban azonnal menekülőre fognod, próbáljatok kompromisszumos megoldást találni, hogy mindenki megtalálja a saját számításait, s ne kelljen senkinek sem teljesen feladnia az elveid. A közös küldetés, hogy együtt oldjatok meg egy helyzetet, és a siker érdekében bizonyos határokon belül neked is engedned kell.

RÁK (június 22-július 22)

A célegyenesben kezdesz botladozni, mert nem összpontosítottál 100 %-kal arra, amire kellett volna. Emiatt most hatalmas csalódást érzel, úgy gondolod, hogy hiábavaló volt minden befektetett idő és energia. Ne keseregj azonban túl sokáig, vond le a megfelelő konzekvenciát, vésd bele az emlékezetedbe, hogy mi történt, így legközelebb hasonló helyzetben azonnal eszedbe jut, mit rontottál el, s a dolog megtanított arra is, hogy versenyhelyzetben egyetlen pillanatra sem szabad lazítani! Nyugi, ez most ugyan nem jött össze, ám a világ tele van új kihívásokkal, amelyek csak rád várnak! Hajrá, lesz ez még jobb is!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Olyan problémát sikerül végre megoldanod, amely már hosszú ideje megnehezíti az életedet, most azonban lehetőség kínálkozik arra, hogy örökre pontot tehess a dolog végére. Mivel ez a környezetedre is hatással volt, mindenki nagyon hálás lesz neked. Eggyel kevesebb megoldatlan kérdés, eggyel több bizonyíték arra, hogy a kreativitásod csodákra képes. Figyelsz a részletekre, s nemcsak nézel, hanem látsz is, így ezúttal is kiderült, hogy egy jó ötlet révén milyen könnyen zárhatsz le ügyeket, amelyek számodra és mások számára is súlyos problémát jelenthetnek! Ez igen, így kell ezt csinálni!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Minden gondolkodás nélkül azonnal beleugranál bármibe, amitől valamilyen izgalmat vagy új kihívást remélsz. Érdemes azonban mérlegelned, mielőtt fejjel rohansz a falnak, amennyiben ugyanis nem úgy sikerül a dolog, ahogyan azt elképzelted, abból még bajod is származhat! Légy körültekintő, és semmiképp ne kergess délibábokat. Inkább a való életben küzdj meg a sikerekért, az eredményért, hisz az elismerést csak akkor tudod bezsebelni, ha te, magad is tettél valamit azért, hogy felállhass a dobogóra!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Váratlan hiba csúszik a számításodba, amely meghiúsítja a terveidet, emiatt borzasztóan haragszol – elsősorban persze saját magadra. Amennyiben sikerült azonban megfelelően a helyükre tenned a dolgokat, s tisztáztad magadban, hol tévedtél, próbáld meg lezárni és elengedni az egészet, hisz ha benne ragadsz, csak magadnak ártasz. Nem érdemes belemerülni az önvádba, hisz az a későbbiekben csak hátráltatni fog. Törődj bele, hogy ez most nem sikerült, de attól még legközelebb neked is megadatik a siker lehetősége!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Úgy érzed, túl sok időt vesztegettél egy bizonyos dologra, ami nem hozott akkora hasznot, mint amekkorát a befektetett munkával arányosan reméltél. Ez kissé frusztrál, mert úgy érzed, ehelyett sokkal inkább foglalkozhattál volna olyasmivel is, ami jobban megéri. Nem érdemes azonban sokáig ezen rágódnod, hisz ez már megtörtént, hamarabb kellett volna feleszmélned és észrevenned a dolog haszontalanságát. Tanultál belőle, s legközelebb biztosan jobban odafigyelsz, most meg nyugodj le, hiszen úgysem tudsz visszacsinálni semmit, épp ezért engedd el és koncentrálj a fontosabb dolgokra!

NYILAS (november 23-december 21)

Valami nem sikerül elsőre, emiatt kezded feladni a dolgot, mielőtt nagyot hasalnál és minden porcikád belefájdulna. Ha azonban nem veszel el a részletekben, hanem megpróbálsz globálisan tekinteni az egész helyzetre, és felül tudsz kerekedni a benned levő félelmeken, hidd el, nem is lesz olyan megugorhatatlan az akadály. Bízz magadban és higgy abban, hogy benned is megvan az a tehetség és kreativitás, ami a siker eléréséhez szükséges! Nagy büszkeséggel fog eltölteni, ha belekóstolhatsz a siker ízébe, csak fel ne add már az elején!

BAK (december 22-január 20)

A sok bizonytalanság olyannyira frusztrál, hogy kezdesz emiatt besokallni, megelégeled ugyanis azt az ingoványos talajt, amin egyensúlyozni próbálsz, elég régóta most már. Épp ezért eljött a pillanat, amikor határozottnak kell lenned és lezárnod bizonyos dolgokat a életedben, állíts fel egy prioritási sorrendet, amelynek alapján el kezded szelektálni azokat, amik inkább hátráltatnak és a legjobban zavarnak, hisz érthető módon nem szeretnéd úgy élni az életed, hogy a boldog pillanatokat nem tudod elvárásaidnak megfelelően megélni. Adj lejjebb a gondokból, aminek lehet, annak tegyél pontot a végére! Sokkal nyugodtabban fogsz tudni aludni utána!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Olyasfajta teher nyomja a vállad, melytől egyelőre nem tudsz megszabadulni, ám annak érdekében, hogy mielőbb felszabadulhass, minden porcikáddal azon dolgozol, hogy megoldd az ügyet. Ne kapkodj, figyelj oda a részletekre, mert apró dolgokon csúszhatsz meg, amelyek végül az egész folyamatot teljesen más irányba sodorhatják. Próbáld a kezedben tartani az irányítást, ügyelj arra, hogy lépésekben haladj, ne akard az egész ügyet tíz perc alatt lezárni csak azért, mert már rendkívülien zavar. Hidd el, eljön az idő, amikor minden ideális lesz arra, hogy végre felszabadulj, csak győzd türelemmel kivárni!

HALAK (február 20-március 20)

Túl nagy görcsösséggel szeretnél valakihez közelebb kerülni, egyelőre azonban nem hogy közelebb kerülnél, egyre távolabb sodródsz tőle. Emiatt rendkívülien el vagy keseredve, fogalmad sincs, milyen eszközt tudnál még bevetni a cél érdekében. Gondold végig, mi az, ami lenyűgözné az illetőt, de ne feledd: nem érdemes a saját értékrended és önbecsülésed határát átlépni csak azért, hogy valakinek imponálj. Ha megnyered a személyiségeddel és önmagadért kerülsz hozzá közelebb, ám legyen, de ne akard mindenáron megszerezni. Nem is biztos, hogy hosszútávon megéri, így pedig hogyan fogsz később tükörbe nézni?! Csak addig menj előre, amíg az út sima, ha már túl sok a kockázat, inkább fordulj vissza!