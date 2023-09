Napi horoszkóp szeptember 29.: a Kosoknak érdemes határozottnak lenniük, az Oroszlánok új elfoglaltságuknak szentelhetik az idejüket

NAPI HOROSZKÓP SZEPTEMBER 29.

KOS (március 21-április 20)

Valaki mindenáron próbál rábeszélni valamire a hét utolsó munkanapján, amiben viszont te nem nagyon hiszel, épp ezért eléggé szkeptikusan állsz a kérdéshez. Mivel azonban önálló ember vagy, önálló véleménnyel rendelkezel, így azt is el tudod dönteni, engedsz-e a csábításnak, hagyod-e meggyőzni magad. Az, hogy megbánod-e a döntésedet, úgyis csak később fog kiderülni, de legalább a tudat nem fog terhelni, hogy hagytad magad mások által befolyásolni!

BIKA (április 21-május 20)

Egyedülálló lehetőség kínálkozik a hét utolsó munkanapján, amellyel kapcsolatban ugyan vannak averzióid, ugyanakkor azt is pontosan tudod, ha most nem ragadod meg, nem lesz egyhamar még ehhez hasonló alkalom, amit ki lehetne használni. Amennyiben tanácstalan vagy, kérdezz egy olyan megbízható személyt, aki már tapasztalt ebben az ügyben, hisz nyilván a hezitálásodnak megvan az oka. Ha meggyőződtél róla, hogy nem kell nagy áldozatot hoznod és nincsenek eget rengető veszélyei, akkor nincs miért aggódnod, használd ki a helyzetet és ragadd meg az alkalmat! Ne félj az újtól!

IKREK (május 21-június 21)

Olyasmibe készülsz belevágni, ami extremitása miatt roppant módon izgatja a fantáziádat. Eleinte ugyan volt benned néhány kérdőjel ezzel kapcsolatban, mára azonban biztossá vált, hogy mit és hogyan szeretnél cselekedni ahhoz, hogy a lehetőség végül számodra is elérhetővé váljon. Lehet, hogy nem mindenki fog kiugrani a bőréből örömében, akinek beszámolsz a tervedről, lesznek azonban támogatóid is. Győződj meg róla, hogy a testi épségedet nem fenyegeti semmilyen veszély, és ha minden készen áll, indulj neki!

RÁK (június 22-július 22)

Borzasztóan nagy reményekkel indultál neki egy bizonyos feladatnak, ami korántsem úgy sikerült, ahogy azt elképzelted, emiatt érthető módon csalódott vagy. Mielőtt azonban végleg feladod az egészet és hátat fordítva sértődötten elballagsz, érdemes belegondolnod abba, hogy mennyi energiád fekszik a dolgban, ennek megfelelően elég nagy kár lenne, ha hagynál mindent elveszni. Nem rád vall ugyanis, ha feladsz mindent és hazaszaladsz, állj inkább bele a kihívásba, biztos lábakkal ugyanis sokkal magabiztosabb leszel . Ne okozz csalódást magadnak sem és másoknak sem azzal, hogy ott hagysz csapot-papot! Küzdj, mert semmi nem hullik csak úgy az öledbe!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Újfajta hobbit találtál magadnak, ami teljesen magával ragadt, nem tudsz másra koncentrálni, egyfolytában ez jár a fejedben. Szuperjó, hogy végre akad valami, amiben ki tudsz teljesedni, ami kikapcsol és örömet okoz, ne feledd azonban, hogy vannak mellette kötelezettségeid is, amelyeket teljesíteni kell, ellenkező esetben számon fogják kérni rajtad. Ha mindennek pontot tettél a végére, akkor hétvégén nyugodtan add át magad új elfoglaltságodnak, hisz ez ad majd lendületet a hétköznapokhoz is!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

A hét utolsó munkanapján akkor kezdesz bele valamibe, amikor mások már az utolsó simításokat végzik az adott tevékenységükön, ám mivel egészen idáig nem volt rá lehetőséged, hogy belekezdj, így most kell villámgyorsan kihozni a helyzetből a lehető legtöbbet. Ne is koncentrálj másra, zárd ki a külvilágot és igyekezz csak erre összpontosítani. Lehetséges, hogy az általad elvárt eredmény már nem jön ki a dologból, de legalább senki nem vetheti a szemedre, hogy te nem próbáltál meg mindent. A tanulság, hogy legközelebb jobban be kell osztanod az idődet annak érdekében, hogy minden feladattal végezni tudj!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Általában borzasztóan makacs vagy, amit a fejedbe veszel, azt tüzön-vizen keresztül végigviszed, ugyanakkor bármi történik, te mindig ragaszkodsz a bevált, általad ismert módszerekhez. Ez azonban időnként kellemetlen helyzetbe is sodorhat, hiszen az Élet nem egy előre megírt, áltd ismert forgatókönyv, amelyet bármikor átlapozhatsz és ragaszkodhatsz bizonyos útvonalakhoz. Inkább próbálj rugalmasabb lenni, ha valamiben nincs hosszabbtávú perspektíva, akkor inkább engedd el, a kínálkozó lehetőséget viszont igyekezz megragadni. Amennyiben bizonytalan vagy valamiben, abban az esetben mérlegeld, hogy mekkora áldozatot érdemes hozni a saját boldogságod érdekében!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Visszautasíthatatlannak tűnő ajánlattal keres meg egy jó ismerősöd a hét utolsó munkanapján, mivel azonban anyagi befektetésről van szó, épp ezért nem tudod, hogy bele merj-e vágni, hisz nem dúskálsz mostanában az anyagi javakban. Készíts tehát egy költségvetést és amennyiben úgy ítéled meg, hogy nagyobb veszítenivalód van belőle, mint amennyit nyerhetsz, abban az esetben inkább add át másnak a lehetőséget. Ha nem váratlanul jön az ajánlat, van időd gyűjtögetni és belevágni valamibe, de most nem biztos, hogy ez az, amire szükséged van. Ha bármire vállalkozol, az semmiképp ne olyasmi legyen, amin nagyot bukhatsz!

NYILAS (november 23-december 21)

Általában véve nagyon jól gazdálkodsz az időddel, mindig nagyon jól be tudod osztani, mikor és mit kell csinálnod ahhoz, hogy határidőn belül és jól teljesíts. A hét utolsó napján azonban kezd a kezeid közül kicsúszni az irányítás, úgy érzed, nem tudod megőrizni a hidegvéredet, minden pillanatban robbanni készülsz. Mielőtt belevesznél a dühödbe, érdemes megkeresned, hol kerülhetett porszem a gépezetedbe, mi az a pont, ahol változtatnod kellene. Fogadd el, hogy időnként az Élet produkál olyan váratlan helyzeteket, amikor a kreativitásod kell használnod és imporovizálnod kell!

BAK (december 22-január 20)

Az utóbbi időben egyre inkább olyan emberek vesznek körül, akik mindenáron meg szeretnék mondani, mit és hogyan kellene csinálnod, azt gondolják ugyanis, hogy ilyeténképpen tudnak hatalmat gyakorolni feletted. Mivel számodra elég frusztráló a viselkedésük, melyet nem is kell tűrnöd, épp ezért állj a sarkadra és igyekezz határozottan, mindenkinek a tudtára hozni, hogy önállóan gondolkodó, teljesen tiszta elméjű, racionális ember vagy, aki ugyan néha álmodozik, de alapvetően két lábbal a földön jár. Igyekezz még az elején megállítani minden önkéntes életvezetési tanácsadót!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Felelősségteljes döntést készülsz meghozni a hét utolsó munkanapján, amelynek hatása lehet mind a közeli, mind pedig a távoli jövődre nézve. Épp ezért alaposan gondold végig, mik az előnyök és hátrányok, illetve legyen B-terved is arra, az esetre, ha esetleg mégsem úgy alakulnak a dolgok, ahogyan eltervezted. Érdemes kiválasztani egyetlen bizalmas személyt a környezetedben, akivel megoszthatod a részleteket, az aggályaidat és aki esetlegesen megerősít vagy olyan hasznos tanácsokkal lát el, amelyeket fel tudsz használni. Ha biztos vagy a dolgodban, merj belevágni!

HALAK (február 20-március 20)

Egy kényelmetlen ügy visszahatásait érezhezed a hét utolsó napján, amelyeknek akkor nem tettél pontot a végére, amikor kellett volna, ezek pedig lezáratlanságuk miatt férkőznek bele a mostani ügyeidbe is. Mivel nem hagynak nyugodni, te pedig nem tudsz továbblépni, épp ezért érdemes visszatekintened és kísérletet tenned arra, hogy lezárd őket. Ameddig ugyanis ez nem történik meg, egészen addig nem lehetsz nyugodt, ám amennyiben elhatározod magad, akkor nem lesz olyan nehéz újra elővenni a múltat és minden egyes részletet töviről hegyire újra átrágni. Hidd el, minél hamarabb veselkedsz neki, annál előbb szabadulsz!