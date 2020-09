Napi horoszkóp szeptember 28.: a Rákok előtt komoly lehetőség áll, a Halak az érdekeiket védik

NAPI HOROSZKÓP SZEPTEMBER 28.

KOS (március 21-április 20)

Olyan célt tűztél ki magad elé, amelyről pontosan tudod, hogy nem lesz egyszerű elérned, ám mégis, mivel nagyon szeretnéd, hajlandó vagy bármit megtenni érte. Most kell azonban óvatosnak lenned, olyasmiről álmodozol ugyanis, amely nem biztos, hogy a számodra is elérhető magasságokban van. Ne akarj, komoly áldozatokat hozva, mindenáron menni valami után, ami nem is garantálja, hogy boldog leszel! Jó dolog néha álmodozni, de azért mégis érdemes meghúznod egy bizonyos határt a hamis illúziók és a valóság között, amelyhez nem árt, ha kicsit reálisabban gondolkodsz!

BIKA (április 21-május 20)

Olyasmit szeretnél kipróbálni, amit eddigi életedben soha nem volt még bátorságod megtenni, de most úgy érzed, mégis eljött a pillanat, hogy megmutasd elsősorban magadnak, mire is vagy képes. Semmi másról nem szól ugyanis a történeted, mint önmagad legyőzéséről és arról, hogy vajon megvan-e benned a siker kulcsa, amelynek segítségével könnyűszerrel érheted el a célod. Nem lesz ugyan sétagalopp, ám mivel Te kifejezetten szereted a kihívásokat, ez sem igen fog tudni rajtad kifogni! Hajrá, menj és győzd le a Világot!

IKREK (május 21-június 21)

Elindultál egy bizonyos úton, ám túl sok akadállyal kell megküzdened, ami lehet egyfajta jel is a számodra. Nem biztos tehát, hogy ezen az ösvényen kellene haladnod, s érdemes végiggondolnod, mi a pontos célod és mennyi áldozatot vagy hajlandó vállalni azért, hogy azt végül elérhesd. Amennyiben többet kell beleadnod, mint amennyit eredetileg gondoltál, talán célszerű más megoldást keresni addig, amíg nem késő. A sűrű erdő közepéről jóval nehezebb lesz majd kitalálni, ezért időben fordulj vissza. Olyan célokat tűzz ki magad elé, amelyek reálisan elérhetőek!

RÁK (június 22-július 22)

Érzed, hogy ott a lehetőség előtted, csupán a kezedet kellene kinyújtani érte, valahogyan azonban mégis tartasz attól, hogy kudarcot fogsz vallani, emiatt csak álmodozol arról, ami valójában néhány lépésnyire van tőled. A siker érdekében meg kell próbálnod levetkőzni a kishitűségedet, és fel kell vértezned magad némi önbizalommal ahhoz, hogy képes legyél megragadni a kínálkozó alkalmat. Ki vagy éhezve a sikerre és a boldogságra, ne hagyd, hogy a dolog csak úgy elússzon az árral, te pedig sóvárogva nézd, ahogyan elsodorja a víz. Állj fel és cselekedj, mert ma még ott van előtted a lehetőség, de holnap már lehet, hogy késő lesz!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

A mai nap elég fontos számodra, mert olyasminek kerülhet pont a végére, amire nagyon hosszú ideje készültél már. Bár mindent igyekeztél nagyon aprólékosan kidolgozni, hogy ne kerülhessen porszem a gépezetbe, az utolsó métereken mégis szembesülsz valamivel, ami teljesen váratlanul ér, és alaposan próbára tesz. Ne ijedj meg a helyzettől, hiszen pontosan tudod, hogy mit kell tenned, s aszerint cselekedj, amit az eszed diktál. Ne akarj túl sokat, elégedj meg azzal, amit az elején elterveztél! A végén így is komoly elismeréseket zsebelhetsz be!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Számodra ugyan megfelelőek a körülmények ahhoz, hogy egy régóta hőn áhított dolgot véghez tudj vinni, de korántsem biztos, hogy a környezeted is fel van készülve arra, hogy lépést tartson veled. Érdemes megvárnod, amíg mindenki beáll az alapvonalra, hogy majd ha eldördül a startpisztoly, mindannyian együtt rugaszkodhassatok neki a nagy maratoni futásnak. Hidd el, sokkal hatékonyabb és gyorsabb leszel, ha kidolgozod a taktikát és megpróbálsz együttműködni a társakkal, így sokkal előbb zsebelhetitek majd be a győzelmet is. Nem biztos, hogy mindig jó az, ha szólóban csinálsz valamit, hisz ha esetleg elakadnál, nem lesz, aki segítő szándékkal megfogja a kezed!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

Olyasfajta feladatot kapsz, amellyel ezelőtt soha nem volt még dolgod, fogalmad sincs tehát arról, hogyan kezdj egyáltalán hozzá, hisz az útvonal teljesen ismeretlen számodra. Épp ezért, mielőtt eltévednél egyedül a sötétben, érdemes körülnézned a környezetedben és egy olyan személytől segítséget kérni, aki nem használja ki a gyengeséged és önzetlenül, a helyzetet ki nem használva segítő jobbot nyújthat, ezáltal te is meg tudsz birkózni a feladattal. Légy résen, mert nem mindenki olyan jó szándékú körülötted, mint amilyennek mutatja magát! Ne dőlj be a mézes-mázos mosolyoknak, ha valakiben egyszer csalódtál már, nem ajánlott ismét kiszolgáltatnod magad neki! Csak óvatosan tehát a segítségkéréssel!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

A sok akadály és bosszúság után végre sikerül beteljesíteni egy álmod, amelyért nagyon hosszú ideje dolgozol, de soha nem merted volna elhinni egyetlen pillanatra sem, hogy valaha elérheted. Most, hogy kézzel fogható bizonyítékot kaptál arról, hogy soha nem érdemes feladni, mindig hinni kell és minden körülmény ellenére kitartani, teljes joggal tölt el határtalan boldogság. Igyekezz minden másodpercét kihasználni, az sem baj, ha ezúttal világgá kürtölöd a büszkeséged, mely nem számít kérkedésnek, csupán azt szeretnéd, ha mások is osztoznának örömödben. Ma már semmi nem szegheti a kedved!

NYILAS (november 23-december 21)

Pontosan tudod, mit szeretnél elérni, abszolút mértékben tisztában vagy a határaiddal, kitűztél magad elé egy fontos célt, mivel azonban az említett határokon jóval túlmutat a dolog, egyelőre visszatart a félelem attól, hogy nekivágj az útnak. Amennyiben hagyod, hogy ez a félelem eluralkodjon rajtad, így soha nem fogsz tudni semmiféle sikert elérni és maradandó alkotni, amely miatt soha nem fogsz tudni kiteljesedni sem. Érdemes mérlegelned, hogy továbbra is egy helyben álldogálva álmodozol, vagy magadra erőltetsz némi bátorságot, és önbizalommal felfegyverkezve belevágsz a kalandba. Hidd el, nem fogod megbánni, ha a végső célodra gondolsz, nem is marad időd majd a félelmeiddel és frusztrációiddal foglalkozni!

BAK (december 22-január 20)

Ha nagyon vágysz valamire, általában el is tudod érni, és nem nagyon vagy hozzászokva, hogy hiba csúszhat a számításaidba és esetleg duplán kell tenned a dolgokért. El kell azonban azt is fogadnod, ha nem mindig minden a te elképzeléseid szerint történik, semmi baj nincs azzal, ha időnként nem jön be a matek. Egyébként éppen a váratlan helyzetek azok, amelyek hozzásegítenek ahhoz, hogy megfelelő tapasztalatokat szerezz az előre nem látható szituációk kezelésében. Hajrá!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Apró botlás zavarja össze az egész napodat, s azt gondolod, lehetetlen helyrehozni a hibát, amit elkövettél. Ez ma rányomja a bélyegét a teljesítményedre, ám ha időben feleszmélsz, helyén az eszed és korrigálni tudsz, nem kell komolyabb következményekkel számolnod. Ne hagyd, hogy a kétségbeesés eluralkodjon rajtad, mert az semmi jóra nem vezet! Légy talpraesett, használd a benned rejlő tudást, most ugyanis rajtad a világ szeme! Hajrá!

HALAK (február 20-március 20)

Olyasmivel próbálnak befolyásolni, ami rendkívül távol áll tőled, épp ezért, bár nem a temperamentumodról vagy híres, a helyzet kikényszeríti belőled, hogy a sarkadra állj és szembemenj mások elvárásaival és azzal a nyomással, amit gyakorolni próbálnak rád. Most elsősorban a te érdekeid számítanak, hisz ez az a szituáció, amikor ki kell állnod magadért! Legyél erős és vedd át az irányítást, mert máskor nem biztos, hogy lesz rá lehetőséged!