Napi horoszkóp szeptember 27.: az Ikrek komoly kihívást teljesítenek, a Halak ügyei sínen vannak

NAPI HOROSZKÓP SZEPTEMBER 27.

KOS (március 21-április 20)

Magad sem tudod miért, de a hét közepén valahogy hirtelen kapod fel a vizet apróbb helyzeteken is, nincs türelmed sem az emberekhez általában véve, sempedig ahhoz, hogy higgadtan végigmenj egy-egy, koncentrációt igénylő feladaton. Mielőtt azonban magadra haragítanál bárkit is, próbálj inkább olyan elfoglaltságot keresni, ami kikapcsol, meditálj, menj le alfába, engedd el azokat a faktorokat, amelyek jelen pillanatban feszélyeznek. Hidd el, jobb, ha most rendezed a gondolataidat, mintha mások bocsánatáért kellene esedezned!

BIKA (április 21-május 20)

A hét közepére kezd elfogyni a türelmed egy bizonyos dologgal kapcsolatban, úgy érzed ugyanis, hogy teljesen feleslegesen futod a köröket, s a cél még csak fel sem tűnik a láthatáron. Nem érdemes azonban most hátat fordítanod mindennek, hisz ha már eddig eljutottál, akkor szedd össze minden erődet és akard a sikert! Senki nem mondta, hogy csak úgy a szádba repül a sült galamb, de hidd el, sokkal jobban esik majd, mintha az öledbe hullana minden! Menj tovább, mert az utad még nem ért véget!

IKREK (május 21-június 21)

Komoly kihívást kell teljesíened a hét közepén, ami rendkívül nagy izgalommal tölt el. Szereted ugyan, ha az életed kiszámítható keretek között zajlik, időnként mégis vágysz az új élményekre, a kalandokra. Ne félj tehát a szóban forgó kihívásba beleugrani, ne gondolkodj sokat, hisz olyan sikerben lehet részed, amelyre hosszú ideig emlékezni fogsz. Nyugtasd meg a környezetedet is,, hogy teljesen tisztában vagy a veszélyekkel, pontosan tudod, hogy mit kockáztatsz, de ha soha nem próbálsz ki semmit, akkor nem is fogsz egyről a kettőre jutni. Add tehát át magad az élvezeteknek és hagyd, hogy az adrenalin vigyen előre!

RÁK (június 22-július 22)

A hét közepén végre pontot tehetsz egy eddig bizonytalan ügy végére, elérkezett ugyanis a pillanat, amikor érdemes cselekedned, méghozzá úgy, hogy a legkevésbé jössz ki rosszul a dologból. A siker érdekében összpontosíts, ne engedd, hogy bármiféle zavaró tényező kizökkentsen, amennyiben van rá lehetőséged, abban az esetben pedig vonj be valakit, aki segíthet az úton és pontosan tudod, hogy nem él vissza a bizalmaddal. Ha sikerült megoldanotok a helyzete és végre pont került a végére, akkor egész nyugodtan bontsatok ki egy üveg bort és igyatok a győzelemre!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Senki nem mondta, hogy egyszerű lesz az út, amelyen elindultál, te mégis valamiért úgy döntöttél, nekivágsz. Nyilvánvalóan azt is tudtad, hogy számtalan akadály lesz előtted, azt is, hogy rosszul is járhatsz, de mégis elindultál. Ha pedig már így határoztál, tarts ki és bizonyítsd be a kételkedőknek, nem vagy annyira meggondolatlan, hogy hűbele Balázs módjára fejest ugorj a sekély tóba. Igenis megvolt rá az okod, hogy így dönts és amennyiben elhasalsz, neked kell majd a saját vérző sebeid árán megtanulnod, hogy máskor kétszer is meggondolj mindent, mielőtt nekivágsz valaminek. De legalább a tapasztalat a tiéd, nem másoké, csak ezt tartsd szem előtt!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

A hét közepén olyan szituációba sodródsz akaratodon kívül, amely nem épp a legkényelmesebb fajtából való, ennek megfelelően szíved szerint azonnal kihátrálnál belőle. Anenbyiben azonban leküzdöd a pillanatnyilag érzett pánikrohamodat, akkor bizony rá fogsz jönni, hogy a helyzet ugyan nem túl ideális, mégis ha összeszeded magad, akkor jól is kijöhetsz belőle. Igyekezz a többieket is meggyőzni, hogy tartsanak veled, mert ha száz ember százfelé szalad, abból semmi jó nem sülhet ki, csupán mindenki elveszett emberként bolyonghat majd az erdő sötét sűrűjében, együtt azonban nagyobb eséllyel jöttök ki jól a dologból!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

A végére szeretnél járni valaminek, de túl bonyolultnak és kacskaringósnak találod az oda vezető utat, emiatt kicsit félsz belevágni. Mivel azonban a bizonytalanságból adódó kíváncsiságod nagyobb, mint a félelmed, ezért pontosan tudod, hogy el kell indulnod és ki kell derítened, mi történik pontosan. Amennyiben úgy érzed, a feladat túl nagy falat lesz számodra, keress valakit a környezetedben, aki nálad nagyobb bátorsággal bír, talpraesettebb, mint te és a nagyobb hegyeket is gond nélkül mássza meg. Bízd rá magad, mert tudni fogja, merre kell mennetek annak érdekében, hogy minden kiderüljön.

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Nem vagy az az exhibicionista típus, ennek megfelelően igen-igen kényelmetlenül érzed magad, ha hirtelen minden szempár rád szegeződik. A hét közepén azonban mégis úgy hozza a helyzet, hogy hangosan kell véleményt nyilvánítanod, annak ellenére is, hogy minden porcikád tiltakozik. Kétségtelenül nem sok ilyen szituáció adódik, ám ha már így alakultak a dolgok, akkor bizony erőt kell venned magad és a nyilvánosság elé kell állnod, a saját érdekedben is. Ne félj hallatni a hangodat, attól, mert felvállalod azt, ami benned van, még nem fog senki szőröstől-bőröstől megenni! Mert felszólalni!

NYILAS (november 23-december 21)

A hét közepén úgy tudod alakítani a magad javára a helyzetet, hogy sikeresen kerülj ki belőle, mely roppant nagy büszkeséggel tölt el. Nem is gondoltad volna, hogy az események váratlan fordulatot vesznek és végül minden jóra fordul, ez is azt bizonyítja azonban, hogy érdemes többször átgondolnod mindent, s ha jól döntesz, akkor végül számodra kedvezően alakulhatnak a dolgok. Csak el ne bízd magad, mert bármikor adódhat olyan szituáció, amikor észnél kell lenned, ha nem akarsz egy nagyot hasalni!

BAK (december 22-január 20)

Bár a környezeted régóta presszionál arra, hogy egy bizonyos kérdésben nehéz döntést hozz, te mégsem érzed magad késznek arra, hogy kimondd a végszót. Ezügyben ugyanis rengeteg negatív tapasztalatod van már, érthető módon nem szeretnéd tehát mégegyszer megégetni magad. Csak azért tehát, mert mások unják a tétlenségnek tűnő hezitálást, neked még nem kell meggondolatlan döntést hoznod. Várd ki az alkalmas pillanatot, amikor nyugodt szívvel mondasz fehéret vagy feketét, annak ugyanis semmi értelme, hogy gondolkodás nélkül fejest ugorj a sekély vízbe!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Szeretnél ugyan elmozdulni a jelenlegi a helyzetből, mégsem sikerül úgy alakítani a helyzetet, hogy végre lépj egyet előre. Mivel azonban égetően fontosnak találod azt, hogy mégis elmozdulj, ennek érdekében igyekezz úgy intézni az életedet, hogy ma ne bízzanak meg több feladattal, másképp ugyanis nem fogsz tudni túljutni a holtponton. Az eszedbe se jusson, hogy megfutamodj, hisz ezzel csak még rosszabb szituációba navigálod magad. Próbálj a megoldásra összpontosítani, ne akarj mindent egyszerre megoldani, csak arra koncentrálj, hogy végre elindulj a cél felé!

HALAK (február 20-március 20)

A hét közepére minden eltervezett projekted sínre kerül, melyet te, magad is nehezen hiszel el. Mivel minden úgy alakul, hogy csak pozitív energiákat kapsz és olyan eredmények jönnek, amelyekre nem is számítottál, épp ezért ma legszívesebben átölelnéd az egész Világot. Ünnepeld meg a barátaiddal a részeredményeket, örüljetek együtt az Életnek, üljetek be egy hangulatos étterembe, egyetek finomakat, töltekezz tehát fel olyan emberek társaságában, akik veled örülnek. Holnap aztán ismét fejest ugorhatsz a munkába, de a mai nap ékes bizonyíték arra, hogy az erőfeszítéseid nem voltak hiábavalók, s igenis érdemes küzdeni, akkor ugyanis a siker garantáltan nem marad el!