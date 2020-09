Napi horoszkóp szeptember 27.: a Mérlegek pihenéssel tölthetik az idejüket, a Halaknak új terveik vannak

NAPI HOROSZKÓP SZEPTEMBER 27.

KOS (március 21-április 20)

Egy bizonyos dologgal kapcsolatban hosszútávra szóló megoldáson töröd a fejedet, de egyelőre nem jut eszedbe semmilyen használható gondolat. Pedig biztosan van valamilyen kiút ebből a helyzetből is, de lehetséges, hogy több türelemre és kitartásra lesz hozzá szükséged ahhoz, hogy megtaláld. Ne siettesd a dolgokat, mert az arra hajlamosít majd, hogy esetleg téves következtetésre jutsz, ami rossz irányba visz, aztán arra leszel figyelmes, hogy azon kell igyekezned, hogy egyáltalán kieveredj a bozótosból, miközben az adott ügyön kellene dolgoznod!

BIKA (április 21-május 20)

Nagyon fontos ügyet bíznak rád, amit a megfelelő diszkrécióval, a tőled telhető legnagyobb odaadással kell megoldanod, ugyanakkor ez bizonyítási lehetőség is a számodra. Noha a felelősség egy pillanatra megrémiszt, azt is pontosan tudod, hogy nem hátrálhatsz ki csak úgy ebből a helyzetből, mert azzal igen nagy csalódást okoznál a környezetednek és magadnak is. Ne akard azonban összecsapni az egészet, ülj le, gondolkodj, készíts tervet és csak akkor vágj bele, ha már minden összeállt a fejedben. Ne húzd azonban sokáig az időt, mert viszonylag gyorsan kellene valamilyen eredményt produkálnod!

IKREK (május 21-június 21)

Fontos döntés előtt állsz, amely a jövőben meghatározhatja az életed, te azonban nem nagyon szereted a változásokat, mindig mindenhez a végsőkig ragaszkodsz, még akkor is, ha eléggé nyilvánvaló, hogy az adott helyzetből már semmi jót nem tudsz kihozni. Higgy abban, hogy ha most végre elhatározásra jutsz, tényleg egy sor élménnyel gazdagodhatsz. Add meg az esélyt magadnak erre! S az sem közömbös, hogy amennyiben letérsz a járt útról, új ismeretekre tehetsz szert, tapasztalatokat gyűjthetsz, s ez a későbbiekben igen hasznosnak bizonyulhat!

RÁK (június 22-július 22)

Hosszú ideje futsz a mókuskerékben, emiatt úgy érzed, változásra van szükséged ahhoz, hogy ismét teljes erőbedobással tehesd a dolgodat, s még örömet is lelj a munkádban. Ez az érzés mostanra olyannyira elhatalmasodott rajtad, hogy kész vagy végiggondolni, mi lenne az, ami kiemel a hétköznapok szürkeségéből. Ne késlekedj, indulj el és keress új élményeket! Ha ugyanis minden nap minden egyes percében ugyanazt csinálod, elég gyorsan belefásulsz, s ha kedvetlenül végzed a munkádat, abban nem lesz sok köszönet. Ezért most ülj le egy kicsit, gondold végig, mit kellene másként csinálnod, s azután újult erővel vesd be megad megint a küzdelembe!

OROSZLÁN (július 23-augusztus 23)

Rossz előérzeted van valamivel kapcsolatban, amely kezd eluralkodni rajtad és ez megbélyegzi az alaphangulatod is. Amennyiben nem szeretnéd az egész napod ilyesfajta, negatív hangulatban tölteni, ennek érdekében jobban teszed, ha utána jársz azoknak a dolgoknak, amelyekkel kapcsolatban aggodalmat érzel, hisz ha végre tisztán látsz, talán lehetőséged adódik arra is, hogy megelőzd a katasztrófát, vagy megfelelőképp felkészülj az önvédelemre, ha harcba kell indulni. Semmiképp ne ülj azonban tétlenül a babérjaidon!

SZŰZ (augusztus 24-szeptember 23)

Az elmúlt időszakban nem minden alakult úgy, ahogy eltervezted, emiatt kissé el voltál időnként keseredve. Úgy tűnik azonban, hogy vége a peches korszaknak, amikor bárhogy is alakult minden, neked veszteséggel kellett számolnod. Lassan ugyanis kezdenek a helyükre kerülni a dolgok, megtanulsz okosan gazdálkodni az időddel és az energiáddal, így nem lesz probléma az sem, hogy idejekorán kényszerülsz feladni valamit, csak mert nem bírtad a strapát. Elégedett lehetsz a jelenlegi állapottal és végre kicsit kifújhatod magad!

MÉRLEG (szeptember 24-október 23)

A hét utolsó napja éppen alkalmas arra, hogy kicsit kiereszd a fáradt gőzt, az elmúlt hét hajtása ugyanis eléggé lemerített fizikailag és mentálisan egyaránt. Ne tervezz tehát mára nagyobb volumenű programot, hisz ez a nap tökéletesen alkalmas lesz arra, hogy összeszedd magad minden szempontból. Főzzetek a szerelmeddel valami finomat, ejtőzz egyet a kanapén, esetleg összebújva nézzetek meg egy romantikus filmet, ezek a programok ugyanis azok, amelyek segítenek abban, hogy fizikálisan és szellemileg is helyükre kerülhessenek a dolgok és kicsit össze tudd szedni magad. Ne engedj a csábításnak, bármiféle aktivitásra is próbálnak rávenni a többiek, egyáltalán nincs most erre szükséged!

SKORPIÓ (október 24-november 22)

Kissé bizonytalannak érzed jelenlegi helyzeted, több szálon futnak az események, Te pedig egyenlőre nem döntötted még el, hogy melyik irányba indulj. Ahhoz azonban, hogy racionális döntést hozz, a saját érdekeid szem előtt tartva, mindenképp végig kell gondolnod, mi a legjobb döntés, amivel hosszú távon jól járhatsz. Azt, ami zavar, hagyd hátra, ahol nem érzed jól magad, hagyd magad mögött és azokat a faktorokat tartsd szem előtt, ami neked jó. Eljött a te időd! Ne félj változtatni!

NYILAS (november 23-december 21)

Olyasmi derül ki számodra, amiről eddig fogalmad sem volt, ezért igen nagy meglepetéssel bír. Ne ess kétségbe, lehet, hogy ez az első pillanatban most ijesztőnek tűnik és megnehezíti egy kissé a haladást, de hidd el, nem lesz olyan akadály, amelyet ne tudnál megugrani. Csak el kell hinned magadról, hogy képes vagy így is teljesíteni a feladatot. Hogy előbb, vagy utóbb, annak nincs jelentősége, hisz ez nem verseny, ahol a szintidő számítana.

BAK (december 22-január 20)

Valaki apró meglepetéssel kedveskedik neked, te pedig nagyra értékeled a kedves gesztust. Pont jókor jött, mert ma nem vagy topformában és valahogy minden nehezebben megy. Ám ettől lendületet kapsz és újult erővel ugrasz fejest a tennivalókba. Egyfajta bizonyítékot kaptál ezzel az élettől, hogy milyen sokat tudnak a kis dolgok is számítani. Értékeld és igyekezz viszonozni azt, amit kaptál! Az élet szép és tele van élményekkel!

VÍZÖNTŐ (január 21-február 19)

Kissé egysíkúnak és unalmasnak érzed az életed, emiatt elég depressziós hangulatod van. Ahelyett azonban, hogy szürkülten állsz a tömeg közepén, próbálj kitörni és olyasmit végrehajtani, ami mások számára pozitív és követendő példa lehet. A lehetőség adott, hogy kiállj a sorból és végre egy olyan útra lépj, amelyen ki tudsz teljesedni és új élményeket szerezni. Képes vagy rá, csak bízz a kreativitásodban!

HALAK (február 20-március 20)

Új terveid és üzleti céljaid vannak, de egyedül nem fogod tudni megvalósítani őket. Keress valakit a környezetedben, akiben teljesen megbízol és tudod, hogy nem fog semmi olyasmit tenni, amivel csalódást okozna neked. Üljetek le és egy finom ebédnél vázold fel neki, mit szeretnél pontosan, és együtt találjátok ki, melyik az az út, amelyen végighaladva, a legkevesebb akadállyal megküzdve tudtjátok a nagy tervet sikerre vinni!